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चारधाम में अब तक 45 यात्रियों की मौत, स्वास्थ्य मंत्री बोले- 'यात्रा में पहलवानी दिखाने की जरूरत नहीं'

हर साल चारधाम यात्रा के दौरान कई श्रद्धालुओं की मौत हो जाती है.इस बार भी 26 दिनों में 45 श्रद्धालुओं की जान जा चुकी है.

UTTARAKHAND CHARDHAM YATRA 2026
उत्तराखंड चारधाम यात्रा 2026 (फोटो- ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 15, 2026 at 3:50 PM IST

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देहरादून: आस्था और भक्ति से लबरेज चारधाम यात्रा 2026 पूरे शबाब पर चल रही है. बीती 19 अप्रैल को चारधाम की यात्रा शुरू हुई थी. जिसके बाद से 14 मई की शाम तक 13,32,434 श्रद्धालु चारों धाम के दर्शन कर चुके हैं. चारधाम की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा जहां एक ओर तेजी से बढ़ता जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर श्रद्धालुओं की मौतों में भी इजाफा हो रहा है.

चारधाम यात्रा में अब तक 45 श्रद्धालुओं की गई जान: उत्तराखंड चारधाम की यात्रा शुरू होने के बाद से 14 मई की शाम तक 45 श्रद्धालुओं की हृदय गति रुकने समेत अन्य कारणों से मौत हो चुकी है. चारधाम यात्रा मार्गों पर लगातार बढ़ रहे श्रद्धालुओं के मौतों के आंकड़े ने राज्य सरकार की चिंताओं को बढ़ा दिया. जबकि, चारधाम की यात्रा शुरू होने से पहले स्वास्थ्य विभाग की ओर से तमाम इंतजार किए जाने के दावे किए गए थे.

स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल का बयान (वीडियो- ETV Bharat)

उत्तराखंड राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के मुताबिक, बीती 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुले थे, जिसके बाद से लेकर 14 मई तक यानी इन 23 दिनों के भीतर 24 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है. आंकड़ों पर गौर करें तो रोजाना करीब एक श्रद्धालु की मौत हो रही है. इसके साथ ही बदरीनाथ धाम में 8 श्रद्धालुओं, गंगोत्री धाम में 7 श्रद्धालुओं के साथ ही यमुनोत्री धाम में 6 श्रद्धालुओं की अब तक मौत हो चुकी है.

Chardham Death Case
चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की मौत की संख्या (फोटो- ETV Bharat GFX)

क्या बोले स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल: उत्तराखंड चारधाम यात्रा में लगातार बढ़ रहे श्रद्धालुओं के मौतों के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि चारधाम यात्रा में 15-15 दिन के रोटेशन के आधार पर डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाई गई है. जिस वजह से डॉक्टर्स अपनी सेवाएं चारधाम यात्रा पर दे रहे हैं, उनसे रोटेशन के हिसाब से ड्यूटी ली जा रही है.

Yamunotri Dham
यमुनोत्री धाम (फाइल फोटो- Information Department)

चारधाम यात्रा मार्गों पर 400 से ज्यादा डॉक्टरों की तैनाती: उन्होंने बताया कि चारधाम यात्रा मार्गों पर 47 अस्पतालों/स्वास्थ्य केंद्रों के अलावा 400 से ज्यादा डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाई गई है. जिसमें से 180 डॉक्टर्स को हाई एल्टीट्यूड सिकनेस, हाइपरटेंशन की वजह से होने वाले प्रभाव, शुगर के मरीजों के लिए ट्रेनिंग दी गई है. ताकि, विपरीत परिस्थितियों के दौरान तत्काल उनका उपचार किया जा सके.

Gangotri Dham
गंगोत्री धाम (फाइल फोटो- Information Department)

"प्रदेश में कार्डियोलॉजिस्ट की संख्या बेहद कम है. बावजूद इसके श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में पहली बार कैथ लैब की शुरुआत की गई है. सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि कार्डियोलॉजिस्ट उपलब्ध हों और हेली सेवाओं के जरिए मरीजों को लिफ्ट करने का काम किया जा रहा है. ऐसे में सरकार पूरी तरह से गंभीर है कि यात्रियों के मौतों के आंकड़े को काम किया जाए."- सुबोध उनियाल, स्वास्थ्य मंत्री, उत्तराखंड

यात्रा में पहलवानी दिखाने की जरूरत नहीं: स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने आगे कहा कि चारधाम यात्रा को लेकर विभाग की ओर से एडवाइजरी भी जारी की गई है. जिसके तहत अगर कोई श्रद्धालु, हार्ट पेशेंट, हाइपरटेंशन का मरीज या फिर शुगर का मरीज है, तो उसे स्वास्थ्य परीक्षण कराने के बाद ही यात्रा पर आना चाहिए. साथ ही कहा कि यात्रा में पहलवानी दिखाने की जरूरत नहीं है.

Kedarnath Dham
केदारनाथ धाम (फाइल फोटो- Information Department)

"जिन श्रद्धालुओं की उम्र 50- 60 साल से ज्यादा है, उनको हाई एल्टीट्यूड सिकनेस का खतरा ज्यादा हो जाता है. अगर पैदल चल रहे हैं या फिर चढ़ाई चढ़ रहे हैं, उस दौरान अगर थकान महसूस हो रही है, तो पहलवानी दिखाने की जरूरत नहीं है. बल्कि, थोड़ा आराम करने के बाद ही आगे का सफर तय करें. साथ ही कहा कि कोई भी चीज सफल तभी होती है, जब दोनों तरफ से सहयोग की भावना हो."- सुबोध उनियाल, स्वास्थ्य मंत्री, उत्तराखंड

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