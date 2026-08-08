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SIR के दौरान एक घर में मिले 447 मतदाता, जांच में जुटे अधिकारी

गढ़वा: जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के दौरान एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने निर्वाचन विभाग के अधिकारियों को भी मौके पर पहुंचकर जांच करने को मजबूर कर दिया. गढ़वा सदर प्रखंड के एक बूथ की मतदाता सूची में एक ही गृह संख्या पर 447 मतदाताओं के नाम दर्ज हो गए. खबर सामने आते ही पूरे इलाके में चर्चा शुरू हो गई कि आखिर एक घर में इतने मतदाता कैसे हो सकते हैं.

हालांकि, जांच में सामने आया कि गृह संख्या एक में वास्तव में सिर्फ 12 मतदाता ही रहते हैं. अधिकारियों ने इसे मतदाता सूची में हुई तकनीकी त्रुटि बताया है और सुधार का निर्देश दिया है. अधिकारियों का कहना है कि SIR का मकसद ही ऐसी त्रुटियों को पहचानकर उन्हें दुरुस्त करना है.

SIR के दौरान एक घर में मिले 447 मतदाता (Etv Bharat)

गढ़वा सदर प्रखंड के बाएं बूथ संख्या-283 की यह मतदाता सूची है, जिसमें गृह संख्या-1 पर एक साथ 447 मतदाताओं के नाम दर्ज हो गए. जबकि इस गृह संख्या के वास्तविक निवासी के मुताबिक उनके घर में महज 12 मतदाता ही हैं. मतदाता सूची में एक ही मकान संख्या पर 447 नाम दर्ज होने की जानकारी सामने आते ही इलाके में चर्चा तेज हो गई. शिकायतकर्ताओं ने जब मतदाता सूची की जांच की तो उन्हें एक ही गृह संख्या पर सैकड़ों मतदाताओं के नाम दर्ज मिले. इसके बाद मामले की शिकायत निर्वाचन विभाग के वरीय अधिकारियों से की गई.

शिकायत मिलने के बाद अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू की. वहीं, गृह संख्या-1 के निवासी ने स्पष्ट किया कि उनके घर में कुल 12 मतदाता हैं, 447 नहीं. इधर, संबंधित BLO और सुपरवाइजर का कहना है कि मतदाता पुनरीक्षण के फॉर्म में गृह संख्या भरने का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, ऐसे में यह त्रुटि कैसे हुई, इसकी जांच की जा रही है.

मामला निर्वाचन विभाग के संज्ञान में आते ही गढ़वा उपायुक्त के निर्देश पर SDM और जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी के नेतृत्व में टीम गठित कर जांच के लिए मौके पर भेजी गई. जांच टीम जब बूथ पर पहुंची और मतदाता सूची का मिलान शुरू किया, तो गृह संख्या को लेकर हुई गड़बड़ी सामने आई. अधिकारियों ने संबंधित रिकॉर्ड की जांच के बाद इसे सुधारने का निर्देश दिया.