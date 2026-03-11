ETV Bharat / bharat

कोयंबटूर: स्कूल में मिड-डे मील खाने के बाद 44 छात्र बीमार पड़े, अस्पताल में भर्ती

कोयंबटूर: स्कूल में मिड-डे मील खाने के बाद 44 छात्र बीमार पड़े, अस्पताल में भर्ती ( ETV Bharat )

कोयंबटूर (तमिलनाडु): कोयंबटूर नगर निगम द्वारा संचालित स्कूल में मंगलवार को दोपहर का भोजन खाने का बाद 44 बच्चे बीमार पड़ गए. इसके बाद, सभी बच्चों को इलाज के लिए सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. कोयंबटूर सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्रिंसिपल ने उनकी जांच की है और उनका उपचार किया. बताया जा रहा है कि खाने में छिपकली गिर गई थी, जिसके कारण वह जहरीला हो गया था. वहीं, छात्रों के बीमार पड़ने की जानकारी मिलने के बाद अभिभावकों ने स्कूल को घेर लिया. इससे स्कूल परिसर के सामने तनाव वाली स्थिति पैदा हो गई और सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात कर दी गई. कोयंबटूर के कौंडमपलायम इलाके में चल रहे नगर निगम सरकारी मिडिल स्कूल में 200 से अधिक स्टूडेंट्स पढ़ते हैं. मंगलवार को जब बच्चों को स्कूल में लंच दिया गया तो कुछ स्टूडेंट्स बीमार पड़ गए. कहा जा रहा है कि उन्हें परोसे गए लंच में छिपकली थी. कोयंबटूर नगर निगम के कमिश्नर शिवगुरु प्रभाकरन और कोयंबटूर की मेयर आर. रंगनायकी ने भी सरकारी अस्पताल का दौरा किया और बच्चों के स्वास्थ्य और मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी ली.