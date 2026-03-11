कोयंबटूर: स्कूल में मिड-डे मील खाने के बाद 44 छात्र बीमार पड़े, अस्पताल में भर्ती
तमिलनाडु के कोयंबटूर में नगर निगम स्कूल में बच्चों को परोसे गए लंच में छिपकली थी.
Published : March 11, 2026 at 7:04 AM IST
कोयंबटूर (तमिलनाडु): कोयंबटूर नगर निगम द्वारा संचालित स्कूल में मंगलवार को दोपहर का भोजन खाने का बाद 44 बच्चे बीमार पड़ गए. इसके बाद, सभी बच्चों को इलाज के लिए सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. कोयंबटूर सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्रिंसिपल ने उनकी जांच की है और उनका उपचार किया.
बताया जा रहा है कि खाने में छिपकली गिर गई थी, जिसके कारण वह जहरीला हो गया था. वहीं, छात्रों के बीमार पड़ने की जानकारी मिलने के बाद अभिभावकों ने स्कूल को घेर लिया. इससे स्कूल परिसर के सामने तनाव वाली स्थिति पैदा हो गई और सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात कर दी गई.
कोयंबटूर के कौंडमपलायम इलाके में चल रहे नगर निगम सरकारी मिडिल स्कूल में 200 से अधिक स्टूडेंट्स पढ़ते हैं. मंगलवार को जब बच्चों को स्कूल में लंच दिया गया तो कुछ स्टूडेंट्स बीमार पड़ गए. कहा जा रहा है कि उन्हें परोसे गए लंच में छिपकली थी.
कोयंबटूर नगर निगम के कमिश्नर शिवगुरु प्रभाकरन और कोयंबटूर की मेयर आर. रंगनायकी ने भी सरकारी अस्पताल का दौरा किया और बच्चों के स्वास्थ्य और मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी ली.
बाद में, पत्रकारों से बात करते हुए कोयंबटूर नगर निगम के कमिश्नर शिवगुरु प्रभाकरन ने कहा, "जैसे ही पता चला कि लंच में छिपकली गिर गई है, खाना तुरंत रोक दिया गया. जानकारी मिलते ही 5 डॉक्टरों को भेजा गया और स्टूडेंट्स का इलाज किया गया."
उन्होंने कहा कि अभी कोयंबटूर सरकारी अस्पताल में 30 लड़के और 13 लड़कियों का इलाज चल रहा है. सभी ठीक हैं. हम लगातार उन पर नजर रख रहे हैं. अगर माता-पिता और छात्र चाहें तो वे पूरी तरह ठीक होने के बाद घर लौट सकते हैं.
कमिश्नर ने कहा कि खाने में छिपकली मिलने की घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं. जांच के बाद ही पूरी जानकारी मिलेगी. स्कूल ने सरकार की तरफ से खाना दिया है. सभी स्कूलों को एक सर्कुलर भेजा जाएगा और मामले पर नजर रखने के निर्देश दिए जाएंगे.
यह भी पढ़ें- वैश्विक युद्ध और समुद्री मार्ग संकट: भारत के खेतों पर मंडराया खतरा, जानें क्या है सरकार का बैकअप प्लान