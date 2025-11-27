चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ दायर दिल्ली पुलिस के चार्जशीट पर कोर्ट ने लिया संज्ञान, अब इस दिन होगी सुनवाई
दिल्ली पुलिस ने 1077 पेजों का चार्जशीट दाखिल की है. दिल्ली पुलिस ने 43 लोगों को गवाह बनाया है. जांच में डिजिटल सबूत मिले हैं.
Published : November 27, 2025 at 11:42 AM IST|
Updated : November 27, 2025 at 5:22 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने एक निजी कॉलेज की छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करने के आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती और चार आरोपियों के खिलाफ दायर दिल्ली पुलिस के चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया है. मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी. इससे पहले दिल्ली पुलिस ने चैतन्यानंद सरस्वती और चार आरोपियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की. आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ चार्जशीट पर आज सुनवाई हुई.
दिल्ली पुलिस ने 1077 पेजों की चार्जशीट दाखिल किया है. इसके साथ ही पुलिस ने 43 लोगों को गवाह बनाया है. बता दें कि दिल्ली पुलिस को मामले में जांच के दौरान कई डिजिटल सबूत मिले हैं. इतना ही नहीं चैतन्यानंद सरस्वती के मोबाइल फोन से एक व्हाट्सएप ग्रुप के चैट रिकॉर्ड मिला हैं जिसमें वे छात्राओं की तस्वीरों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं. पुलिस ने उनके कमरे से एक सेक्स टॉय और पांच पोर्न सीडी भी बरामद की है. दिल्ली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 75(2), धारा 79, धारा 351(2) और धारा 232 के तहत मामला दर्ज किया है.
बता दें कि आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती को पुलिस ने यूपी के आगरा के गिरफ्तार करा था. चैतन्यानंद सरस्वती पर आरोप है कि वो आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग की छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करते थे. इतना ही नहीं कॉलेज के सीसीटीवी कैमरों का एक्सेस चैतन्यानंद सरस्वती के पास था ताकि वो छात्राओं पर नजर रख सके. उसने सुरक्षा के नाम पर सीसीटीवी कैमरे जानबूझकर वाशरुम के पास इंस्टाल करवाया था.
सरस्वती पर छात्राओं से अश्लील हरकत करने के अलावा वित्तीय फर्जीवाड़ा करने का भी आरोप है. आरोप है कि सरस्वती ने संबंधित संस्थान की संपत्तियों को निजी कंपनियों पर किराये पर दे रखा था. वो संस्थान की संपत्तियों से महंगी गाड़ियां खरीदता था. उसके कब्जे से पुलिस ने एक बीएमडब्ल्यू कार जब्त की थी. वो महंगी गाड़ियों में लड़कियों को लेकर जाता था और उनके साथ अश्लील हरकत करता था.
