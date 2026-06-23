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हिमाचल में निर्मित 43 दवाओं के सैंपल फेल, किडनी, कैंसर, शुगर पेशेंट की जान से खिलवाड़, पांच महीनों में 264 दवाओं के सैंपल फेल

वर्ष 2026 के पहले पांच महीनों के आंकड़े प्रदेश के फार्मा उद्योग के लिए चिंता बढ़ाने वाले हैं. जनवरी से मई तक कुल 264 दवाओं के सैंपल गुणवत्ता जांच में असफल रहे हैं. इनमें जनवरी में 71, फरवरी में 73, मार्च में 76, अप्रैल में 31 और मई में 43 दवाओं के नमूने शामिल हैं. लगातार सामने आ रहे ऐसे मामलों से प्रदेश की दवा निर्माण इकाइयों में गुणवत्ता नियंत्रण व्यवस्था पर प्रश्नचिह्न लग रहे हैं.

सोलन: हिमाचल प्रदेश में निर्मित दवाओं की गुणवत्ता को लेकर एक बार फिर से गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) द्वारा जारी मई माह के ड्रग अलर्ट में प्रदेश में बनी 43 दवाओं के सैंपल गुणवत्ता जांच में फेल पाए गए हैं. देशभर में कुल 157 दवाओं के नमूने मानकों पर खरे नहीं उतरे, जिनमें हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी चिंताजनक रूप से अधिक रही.

दवा नियंत्रक ने दिए कार्रवाई और स्टॉक वापस मंगाने के निर्देश

हिमाचल दवा नियंत्रक डॉ. मनीष कपूर ने बताया कि, "मई माह की रिपोर्ट के अनुसार फेल हुई दवाओं का उत्पादन करने वाली कंपनियों में ऊना जिले की दो, सोलन जिले की 30 और सिरमौर जिले की 11 कंपनियां शामिल हैं. संबंधित कंपनियों के खिलाफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. साथ ही बाजार में उपलब्ध संबंधित दवाओं का स्टॉक वापस मंगाने के निर्देश भी जारी किए जाएंगे."

जांच के घेरे में बद्दी, सोलन, ऊना और सिरमौर की कई कंपनियां

हिमाचल दवा नियंत्रक अधिकारी के अनुसार, रिपोर्ट में कालाअंब स्थित केसपिन कंपनी की विटामिन-ई दवा के लगातार तीन सैंपल फेल होने का मामला विशेष रूप से सामने आया है. इसके अलावा बद्दी की मार्क लैब की किडनी रोग संबंधी दवा, अल्ट्रा ड्रग की बुखार की दवा, जेएमएम फॉर्म्युलेशन की संक्रमणरोधी दवा, मर्टिन एंड ब्राउन की एसिडिटी की दवा, विंग्स कंपनी की कोलेस्ट्रॉल और स्पेन फॉर्म्युलेशन की मिर्गी की दवा भी गुणवत्ता मानकों पर फेल पाई गई हैं.

किडनी, कैंसर, शुगर, खांसी की दवाओं के सैंपल फेल

इसी तरह से लीफोर्ड हेल्थकेयर की कब्ज, क्रेस्ट लाइफ साइंस की सूखी खांसी, सेपनिक्स लाइफ साइंस की जोड़ों के दर्द, एनडीबी कंपनी की एलर्जी, एस्पो फार्मा की खांसी और मार्ग लैब की आयरन की कमी संबंधी दवाओं के सैंपल भी फेल पाए गए हैं. इसके अलावा विंग्स बायोटेक की कैंसर, वोजमेड फार्मा की मधुमेह, एक्सनोन की अस्थमा, मोयोसा फार्मा की मसूड़ों की बीमारी, स्विस गार्नियर की ब्लड शुगर और आईबीएन हर्बल की बुखार की दवा सहित कई अन्य उत्पाद भी गुणवत्ता जांच में असफल रहे.

क्या है विशेषज्ञों की राय?

लगातार सामने आ रहे इन मामलों ने प्रदेश के फार्मा उद्योग की साख और दवा निर्माण की गुणवत्ता को लेकर नई बहस छेड़ दी है. विशेषज्ञों का मानना है कि दवा कंपनियों में गुणवत्ता नियंत्रण और निगरानी को और अधिक सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है, ताकि मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

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