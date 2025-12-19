ETV Bharat / bharat

तेलंगाना के DGP के सामने 41 माओवादियों का सरेंडर, 24 हथियार भी सौंपे

तेलंगाना के DGP शिवधर रेड्डी ने बताया कि 41 माओवादियों ने सरेंडर किया सरेंडर किया और पुलिस को 24 हथियार सौंपे.

41 Maoists surrender before Telangana DGP
तेलंगाना के DGP के सामने 41 माओवादियों का सरेंडर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 19, 2025 at 7:08 PM IST

हैदराबाद: तेलंगाना के DGP शिवधर रेड्डी के सामने 41 माओवादियों ने सरेंडर किया. इनमें कामारेड्डी से स्टेट कमेटी सेक्रेटरी एरागोला रवि उर्फ ​​संतोष, मंचेरियल से कनिकारापु प्रभंजन, ओडिशा और छत्तीसगढ़ से छह डिवीजन कमेटी मेंबर और दो सेंट्रल विजन कमांडर शामिल थे.

DGP शिवधर रेड्डी ने बताया कि बाकी सभी माओवादी छत्तीसगढ़ से हैं. सरेंडर के दौरान माओवादियों ने पुलिस को 24 हथियार सौंपे. उन्होंने बताया कि इस साल अब तक 509 माओवादियों ने सरेंडर किया है.

DGP ने कहा कि माओवादियों के सरेंडर करने की मुख्य वजह माओवादी पार्टी से उन्हें 31 मार्च, 2026 तक नए इलाकों में जाने का ऑर्डर था. उन्होंने आगे कहा कि अनजान इलाकों में जाने में मुश्किल और जरूरी चीजों की समय पर सप्लाई न होना और खास नेताओं के सरेंडर करने की वजह से भी निचले लेवल के माओवादी सरेंडर करने को मजबूर हुए.

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की अपील के बाद सरेंडर
डीजीपी ने कहा, "तेलंगाना पुलिस की मौजूदगी में CPI माओवादी पार्टी के 41 अंडरग्राउंड कैडर ने 24 हथियारों के साथ सरेंडर किया. सरेंडर किए गए हथियारों में एक LMG, 3 AK-47 राइफल, 5 SLR राइफल, 7 INSAS राइफल, 1 BJL ग्रेनेड लॉन्चर, चार .303 राइफल, एक सिंगल-शॉट राइफल और 2 एयर गन शामिल थे. उन्होंने 21 अक्टूबर, 2025 को पुलिस स्मृति दिवस के दौरान मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की अपील के बाद सरकार के सामने सरेंडर किया.

डीजीपी ने कहा कि सरकार सरेंडर करने वालों को उनके कैडर के हिसाब से पैसे देगी. सरेंडर करने वाले 41 माओवादियों पर 1.46 करोड़ रुपये का इनाम था. DGP ने ऐलान किया कि वे केंद्र और राज्य सरकारों से उन्हें मिलने वाला मुआवजा देंगे और उनमें से हर एक को तुरंत मदद के तौर पर 25,000 रुपये दिए जाएंगे. उन्होंने यह भी कहा कि सरेंडर करने वालों को उनकी राज्य सरकारों को सौंप दिया जाएगा.

बोंडी आतंकी हमले और हैदराबाद के बीच कोई कनेक्शन नहीं: DGP
DGP शिवधर रेड्डी ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के बोंडी बीच पर हुई गोलीबारी की घटना पर भी जवाब दिया. उन्होंने साफ किया कि भले ही शूटर साजिद अकरम हैदराबाद का था, लेकिन आतंकी घटना और हैदराबाद के बीच कोई कनेक्शन नहीं है.

उन्होंने कहा कि साजिद अकरम, जो 1998 में नौकरी के लिए ऑस्ट्रेलिया गया था, छह बार भारत आया था. ऑस्ट्रेलिया में एक यूरोपियन महिला से शादी करने के बाद वह 1998 में अपनी पत्नी के साथ एक बार हैदराबाद आया था. वह 2004 और फरवरी 2009 में फिर आया. उसने कहा कि वह जून 2011 में और फिर 2016 में प्रॉपर्टी सेटलमेंट के लिए आया था.

DGP शिवधर रेड्डी ने आगे कहा कि वह आखिरी बार 2022 में अपनी मां और बहन से मिलने आया था. मालूम हो कि बोंडी बीच पर हुए आतंकी हमले में 16 लोगों की मौत हो गई थी.

