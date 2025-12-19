ETV Bharat / bharat

तेलंगाना के DGP के सामने 41 माओवादियों का सरेंडर, 24 हथियार भी सौंपे

हैदराबाद: तेलंगाना के DGP शिवधर रेड्डी के सामने 41 माओवादियों ने सरेंडर किया. इनमें कामारेड्डी से स्टेट कमेटी सेक्रेटरी एरागोला रवि उर्फ ​​संतोष, मंचेरियल से कनिकारापु प्रभंजन, ओडिशा और छत्तीसगढ़ से छह डिवीजन कमेटी मेंबर और दो सेंट्रल विजन कमांडर शामिल थे. DGP शिवधर रेड्डी ने बताया कि बाकी सभी माओवादी छत्तीसगढ़ से हैं. सरेंडर के दौरान माओवादियों ने पुलिस को 24 हथियार सौंपे. उन्होंने बताया कि इस साल अब तक 509 माओवादियों ने सरेंडर किया है. DGP ने कहा कि माओवादियों के सरेंडर करने की मुख्य वजह माओवादी पार्टी से उन्हें 31 मार्च, 2026 तक नए इलाकों में जाने का ऑर्डर था. उन्होंने आगे कहा कि अनजान इलाकों में जाने में मुश्किल और जरूरी चीजों की समय पर सप्लाई न होना और खास नेताओं के सरेंडर करने की वजह से भी निचले लेवल के माओवादी सरेंडर करने को मजबूर हुए. तेलंगाना के DGP के सामने 41 माओवादियों का सरेंडर (ETV Bharat) मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की अपील के बाद सरेंडर

डीजीपी ने कहा, "तेलंगाना पुलिस की मौजूदगी में CPI माओवादी पार्टी के 41 अंडरग्राउंड कैडर ने 24 हथियारों के साथ सरेंडर किया. सरेंडर किए गए हथियारों में एक LMG, 3 AK-47 राइफल, 5 SLR राइफल, 7 INSAS राइफल, 1 BJL ग्रेनेड लॉन्चर, चार .303 राइफल, एक सिंगल-शॉट राइफल और 2 एयर गन शामिल थे. उन्होंने 21 अक्टूबर, 2025 को पुलिस स्मृति दिवस के दौरान मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की अपील के बाद सरकार के सामने सरेंडर किया.