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पलामू में 400 बच्चे संदिग्ध दिल के मरीज! अब तक 70 का हुआ ऑपरेशन, नन्हा सा दिल अभियान बचा रहा मासूमों की जान

2024 के बाद से पलामू जिले के विभिन्न क्षेत्रों में मिले दिल के मरीजों की संख्या इस प्रकार है:

मार्च 2026 में पलामू में अभियान शुरू होने पर 42 बच्चों के दिल में छेद पाया गया था. इनमें से 18 बच्चों का सफल ऑपरेशन हो चुका है, जबकि 24 बच्चों का ऑपरेशन अभी बाकी है.

नन्हा सा दिल अभियान के तहत पलामू में अब तक 70 बच्चों का सफल ऑपरेशन हो चुका है. यह आंकड़ा 2024, 2025 और 2026 का है. अभियान के अंतर्गत जीरो से 18 वर्ष तक के बच्चों की स्क्रीनिंग की जा रही है.

झारखंड में दिल की बीमारी से जूझ रहे बच्चों के इलाज के लिए स्वास्थ्य विभाग ने ‘नन्हा सा दिल अभियान’ शुरू किया है. अभियान के तहत तेलंगाना के श्री सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल के साथ एमओयू किया गया है. बच्चों की बीमारी की जांच और ऑपरेशन का पूरा खर्च सीसीएल (Central Coalfields Limited) वहन कर रही है. सभी ऑपरेशन श्री सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल में किए जा रहे हैं.

पलामू: जिले में 400 बच्चे संदिग्ध दिल की बीमारी से जूझ रहे हैं. आशंका है कि इन बच्चों के दिल में छेद है. जिले के विभिन्न इलाकों में 300 अलग-अलग स्थानों पर कैंप लगाए गए थे, जिनमें ये 400 बच्चे संदिग्ध पाए गए. इन बच्चों की पुष्टि के लिए अंतिम दौर का इकोकार्डियोलॉजी टेस्ट किया जाना है.

पलामू के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के झाबर गांव निवासी योगेंद्र उरांव की 9 वर्षीय पुत्री अंशु कुमारी का तेलंगाना के श्री सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल में सफल ऑपरेशन हुआ है. मई महीने में नन्हा सा दिल अभियान के दौरान अंशु के दिल में छेद पाया गया था. अंशु के पिता मजदूर और मां सुंदरी देवी घरेलू महिला हैं. पूरा परिवार बेहद गरीब है. अभियान के तहत अंशु का ऑपरेशन मुफ्त कराया गया और किसी प्रकार का खर्च परिवार को नहीं उठाना पड़ा. 10 जुलाई को अंशु और उसका परिवार वापस लौट आया है. सुंदरी देवी ने बताया कि पहले बहुत दुख हुआ था, लेकिन अब बेटी के स्वस्थ होने पर परिवार बेहद खुश है.

चिंताजनक आंकड़े, 1.05 प्रतिशत बच्चे संदिग्ध

पलामू में 38,000 बच्चों की स्क्रीनिंग में 400 संदिग्ध मिले हैं, जो करीब 1.05 प्रतिशत है. पलामू के सिविल सर्जन डॉ. अनिल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि अभियान के तहत 42 बच्चे चिन्हित हुए, जिनमें से 18 का ऑपरेशन पूरा हो गया है.

सिविल सर्जन ने कहा कि पलामू में इतनी बड़ी संख्या में बच्चों के मामले क्यों मिल रहे हैं, यह अभी कहना मुश्किल है. अन्य जिलों के आंकड़ों की भी समीक्षा जरूरी है. उन्होंने दिल की बीमारी के लक्षण बताते हुए कहा कि तेज धड़कन, वजन न बढ़ना, शरीर का नीलापन, बार-बार खांसी-सर्दी, सांस लेने में तकलीफ और स्तनपान के दौरान पसीना आना जैसे लक्षण हृदय रोग के संकेत हो सकते हैं.

बच्चों में रोमैटिक फीवर होता है. समय पर इलाज नहीं होने और स्क्रीन नहीं होने पर यह बाद में गंभीर दिल की बीमारी में तब्दील हो जाता है. पलामू जैसा इलाके में गरीब तबके के बच्चे इस तरह की बीमारी की चपेट में अधिक हो रहे हैं, इसके पीछे बड़ी वजह गरीबी शिक्षा में कमी और खान-पान है. 6 से 12 वर्ष के बच्चों की अच्छे से स्क्रीनिंग की जाए तो समय रहते उनका इलाज हो सकता है. - डॉ आरके रंजन, सीनियर डॉक्टर, एमएमसीएच



अगस्त में पूरे जिले में स्पेशल कैंप

अगस्त के शुरुआती दिनों में पलामू के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्पेशल कैंप लगाए जाएंगे. 31 जुलाई से 5 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान में संदिग्ध 400 बच्चों का दोबारा इको कार्डियोलॉजी टेस्ट किया जाएगा. बीमारी की पुष्टि होने पर सभी बच्चों को ऑपरेशन के लिए भेजा जाएगा.

अभियान की उपलब्धियां

श्री सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल के नोडल अधिकारी गौरव दत्त ने बताया कि 38,000 बच्चों की स्क्रीनिंग में 400 संदिग्ध मिले हैं और अब तक 70 बच्चों का ऑपरेशन हो चुका है. झारखंड स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल के साथ एमओयू किया है, जबकि सीसीएल पूरे इलाज का खर्च वहन कर रही है. यह अभियान गरीब परिवारों के मासूम बच्चों की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है.

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