'ऑपरेशन सिंदूर' के समय सेवा देने वाले BSF के 400 ट्रेड्समैन की नौकरी गई, जंतर-मंतर तक मार्च की तैयारी
BSF के ट्रेड्समैन का दावा है कि NSQF सर्टिफिकेट से जुड़े मामले की वजह से उनकी नौकरी चली गई. गौतम देबरॉय की रिपोर्ट.
Published : September 12, 2026 at 2:44 PM IST
नई दिल्ली: जब 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान देश हाई अलर्ट पर था, तब BSF के ये ट्रेड्समैन सर्टिफिकेट, भर्ती विवादों या अदालतों के चक्करों के बारे में नहीं सोच रहे थे. वे वही काम कर रहे थे जिसके लिए उन्हें भर्ती किया गया था - बल के लिए भोजन पकाना, जरूरी सामान की सप्लाई सुनिश्चित करना और अन्य जरूरी सहायता कर्तव्यों को निभाना, वह भी ऐसे समय में जब सुरक्षा प्रतिष्ठान भारी दबाव में काम कर रहा था.
अलायंस ऑफ ऑल एक्स-पैरामिलिट्री फोर्सेज वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव रणबीर सिंह ने शनिवार को नई दिल्ली में ईटीवी भारत को बताया, "उनमें से कुछ लोगों को अच्छी गुणवत्ता का खाना बनाने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सम्मानित भी किया गया था."
बीएसएफ के करीब 400 ट्रेड्समैन के लिए, आगे की लड़ाई अब सीमा पर सेवा करने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी नौकरियों को बचाए रखना है. उनके अनुसार उन्होंने एक भर्ती प्रक्रिया और प्रधानमंत्री रोजगार मेलों में नियुक्ति के बाद ये नौकरियां हासिल की थीं. उन्हें इस विश्वास के साथ नियुक्ति पत्र मिले थे कि उन्होंने आखिरकार एक स्थिर सरकारी नौकरी मिल गई है.
वर्दी से अनिश्चितता तक
यह विवाद 2023-24 में BSF ट्रेड्समैन की भर्ती से जुड़ा है, जिसमें रसोइया (cooks) और जल वाहक (water carriers) जैसे पद शामिल थे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपे गए एक पत्र में, एसोसिएशन ने कहा कि इस भर्ती प्रक्रिया के बाद करीब 400 कर्मियों को नियुक्त किया गया था और बाद में NSQF लेवल-1 प्रशिक्षण प्रमाणपत्र की अनिवार्यता के कारण उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया.
एसोसिएशन ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) से प्राप्त एक RTI जवाब का हवाला दिया, जिसका संदर्भ नंबर NSDCO/R/E/26/00096 है, और इस जवाब की एक कॉपी ईटीवी भारत के पास है.
NSDC ने कहा है कि 2015 से 2023 की अवधि के दौरान बताए गए पाठ्यक्रमों के लिए "SIDH पोर्टल पर कोई भी सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया है".
एसोसिएशन का तर्क है कि उम्मीदवारों ने ऑनलाइन सर्टिफिकेट प्राप्त किए और जमा किए थे, और उनके पास यह मानने का कोई कारण नहीं था कि बाद में इन सर्टिफिकेट पर सवाल उठाए जा सकते हैं.
"ऑनलाइन धोखाधड़ी" के शिकार हुए कर्मचारी
एसोसिएशन ने अपनी बात रखते हुए कर्मचारियों को "ऑनलाइन धोखाधड़ी" का शिकार बताया है और कहा है कि उन्होंने जानबूझकर कोई गलत काम नहीं किया. एसोसिएशन ने कर्मचारियों को फिर से नौकरी पर रखने की मांग करते हुए तर्क दिया कि फोर्स में सेवा देने के बावजूद उनकी आजीविका खतरे में है.
सिंह ने कहा, "इन कर्मचारियों में से कई के लिए वित्तीय पहलू भी है. प्रभावित कर्मचारियों में से कई ने BSF में नौकरी मिलने के बाद एक स्थिर सरकारी करियर की उम्मीद में करीब 5-7 लाख रुपये के व्यक्तिगत या बैंक लोन ले रखे थे. अब उनका सवाल सीधा है: अगर नौकरी चली गई, तो लोन का भुगतान कैसे करेंगे?"
एसोसिएशन का दावा है कि ट्रेड्समैन अपनी भर्ती के लिए आवश्यक योग्यता प्रमाणपत्रों से जुड़े एक कथित ऑनलाइन और साइबर धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं और उन्हें इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए.
जंतर-मंतर तक मार्च की तैयारी
प्रभावित कर्मचारियों, जिनमें रसोइया और पानी ढोने वाले शामिल हैं, ने बहाली की मांग को लेकर 9 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर तक मार्च करने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 'अलायंस ऑफ ऑल एक्स-पैरामिलिट्री फोर्सेज वेलफेयर एसोसिएशन' भूख हड़ताल और विरोध प्रदर्शन की योजना बना रहा है.
प्रस्तावित विरोध-प्रदर्शन को पहले ही एक कानूनी अड़चन का सामना करना पड़ा है.
हाल ही में नई दिल्ली जिला पुलिस ने बताया कि मौजूदा गाइडलाइंस के तहत, 9 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक सुबह 10 बजे से शुरू होने वाली प्रस्तावित भूख हड़ताल की अनुमति लगातार एक दिन से अधिक समय के लिए नहीं दी जा सकती.
पुलिस के बयान में यह भी कहा गया है कि अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल या आमरण अनशन, आत्मदाह और आत्महत्या की कोशिश करना गैर-कानूनी है. साथ ही, आयोजकों को सलाह दी गई है कि वे अपनी शिकायतों के समाधान के लिए संबंधित ACP और वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क करें. इसमें यह चेतावनी भी दी गई है कि इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है.
प्रभावित ट्रेडसमैन ने अब सरकार पर भरोसा जताया है. प्रधानमंत्री मोदी को सौंपे गए अपने ज्ञापन में, उन्होंने सेवा में लौटने और देश की सेवा जारी रखने का मौका देने की अपील की है.
सिंह ने कहा, "कर्मचारी टकराव नहीं, बल्कि न्याय और बहाली चाहते हैं."
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