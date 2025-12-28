ETV Bharat / bharat

बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के 400 से अधिक कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर छोड़ा गया, 151 के तहत हुई कार्रवाई

सर्व समाज के बंद के दौरान रायपुर के मैग्नेटो मॉल में हुई थी तोड़फोड़.

Magneto Mall Vandalism case
मैग्नेटो मॉल में हुई थी तोड़फोड़ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 28, 2025 at 8:58 AM IST

रायपुर: 24 दिसंबर को सर्व समाज ने प्रदेशव्यापी बंद बुलाया था. बंद के दौरान रायपुर में प्रदर्शनकारियों ने जमकर हंगामा किया. कुछ प्रदर्शकारियों ने रायपुर के मैग्नेटो मॉल में घुसकर क्रिसमस बाजार के लिए लगाए गए पोस्टर फाड़ दिए और क्रिसमस ट्री को तोड़ दिया था. हंगामे को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज हुई. जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को बजरंग दल के 7 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया था.

बजरंग दल और वीएचपी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर छोड़ा गया

अपने कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के विरोध में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने शनिवार को दोपहर 3:00 बजे तेलीबांधा थाने के सामने गिरफ्तारी देने के लिए प्रदर्शन किया. बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता रात 10:00 बजे तक थाने के सामने टेंट लगाकर प्रदर्शन करते रहे. इस दौरान मौके पर चक्काजाम जैसे हालात भी बन गए. ट्रैफिक सिस्टम प्रभावित होते ही पुलिस ने एक्शन लेना शुरू किया. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए धरना प्रदर्शन पर बैठे बजरंग दल और वीएचपी के 400 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया और बाद में पुलिस ने उनको छोड़ दिया.

पूरे विवाद के पीछे की वजह

दरअसल, बीते दिनों कांकेर के आमाबेड़ा बड़ा गांव में शव दफनाने को लेकर विवाद खड़ा गया था. विवाद के दौरान गांव में ही दो पक्ष आमने सामने आ गए थे. एक पक्ष आदिवासी समुदाय का था जबकि दूसरा पक्षा ईसाई समुदाय का था. एक शव को दफनाने देने के पक्ष में नहीं था जबकि दूसरा पक्ष गांव में ही शव को दफनाना चाहता था. विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए. पुलिस को हालात काबू में करने के लिए हल्का बलप्रयोग भी करना पड़ा. बावजूद इसके गांव में भारी तनाव बना रहा. पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया. पुलिस की कार्रवाई और धर्मांतरण जैसी घटनाओं से नाराज सर्व आदिवासी समाज ने विरोध प्रदर्शन की रणनीति बनाई. सर्व आदिवासी समाज की बैठक में तय हुआ कि 24 दिसंबर को प्रदेशव्यापी बंद अपनी मांगों के समर्थन में किया जाएगा. बस्तर सहित सभी जिलों में 24 तारीख को बंद किया गया. इसी कड़ी में रायपुर में भी बंद किया जा रहा था. इसी दौरान कुछ लोगों ने रायपुर के मैग्नेटो मॉल में घुसकर तोड़फोड़ कर दी. तोड़फोड के दौरान बड़ी संख्या में लोग मॉल में क्रिसमस और छुट्टी पर खरीदारी करने पहुंचे थे.

घटना की शिकायत दर्ज हुई जिसके बाद पुलिस ने हिंदू संगठनों से जुड़े 7 लोगों को गिरफ्तार किया. 7 लोगों की गिरफ्तारी के विरोध में कल बजरंग दल और वीएचपी के कार्यकर्ता थाने के सामने प्रदर्शन पर बैठे. प्रदर्शन की वजह से चक्काजाम हुआ जिसके बाद पुलिस ने 400 से ज्यादा लोगों को 151 के तहत हिरासत में लिया और बाद में उनको छोड़ दिया.

