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उत्तराखंड के 40 फीसदी मदरसे हुए बंद, अब तक केवल 7 प्रतिशत को मिली मान्यता

अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की दी जा रही मान्यता: दरअसल, बीती 3 फरवरी 2026 को उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया था. इसके बाद मदरसों और अन्य अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की मान्यता को लेकर नई प्रक्रिया शुरू हुई. प्राधिकरण के गठन के बाद से ही मदरसा संचालकों के बीच नई व्यवस्था और इसके प्रभाव को लेकर चर्चा बनी हुई थी. इसी बीच अब मदरसों से जुड़ा ताजा रिकॉर्ड सामने आया है.

इसके साथ ही शिक्षा विभाग के स्तर से भी मदरसों को मान्यता देने की प्रक्रिया चल रही है. ऐसे में सामने आए आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश में पहले से संचालित 452 मदरसों में से काफी संख्या में मदरसे अब बंद हो चुके हैं. जबकि, शिक्षा विभाग से मान्यता हासिल करने वाले मदरसों की संख्या अभी काफी कम है.

उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण हो चुका लागू: उत्तराखंड में मदरसों की मान्यता और संचालन को लेकर नई व्यवस्था के बीच सामने आए ताजा आंकड़े स्थिति की एक अलग तस्वीर पेश कर रहे हैं. राज्य में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को मान्यता देने के लिए 'उत्तराखंड मदरसा बोर्ड' को बदलकर ' उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण ' का गठन किया गया है.

देहरादून: उत्तराखंड में मदरसों पर बढ़ती चर्चा के बीच कुछ ऐसे आंकड़े सामने आए हैं, जो किसी को भी चौंका सकते हैं. दरअसल, राज्य में अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया है. जिसके माध्यम से लगातार मदरसों को मान्यता देने की प्रक्रिया जारी है, लेकिन इस बीच कुछ ऐसे आंकड़े सामने आए हैं, जो मदरसों की स्थिति पर चिंताजनक हालातों को बया कर रहे हैं.

179 मदरसे हो चुके बंद: आंकड़ों के मुताबिक, नई व्यवस्था से पहले प्रदेश में कुल 452 मदरसे पंजीकृत थे. मौजूदा स्थिति में इनमें से 179 मदरसे बंद हो चुके हैं. यानी कुल पंजीकृत मदरसों के करीब 40 यानी 39.60% फीसदी मदरसे अब संचालित नहीं हो रहे हैं. इसके अलावा 19 मदरसों को नियमों का पालन नहीं करने के कारण सील किया गया है. इससे प्रदेश में मदरसों के संचालन और उनकी मान्यता को लेकर चल रही प्रक्रिया की तस्वीर काफी हद तक सामने आती है.

शिक्षा विभाग से 30 मदरसों को मिली है मान्यता: वहीं, शिक्षा विभाग से मान्यता हासिल करने वाले मदरसों की संख्या फिलहाल केवल 30 है. 452 के मुकाबले यह संख्या करीब 6.6 प्रतिशत यानी लगभग 7 फीसदी बैठती है. खास बात ये है कि प्राधिकरण के गठन के बाद करीब साढ़े 7 महीने का समय बीत चुका है. इसके बावजूद उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त मदरसों और बाकी अल्पसंख्यक संस्थानों की संख्या अभी 35 तक ही पहुंची है.

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के विशेष सचिव पराग मधुकर धकाते (फोटो- ETV Bharat)

हालांकि, काफी संख्या में मदरसे मान्यता की प्रक्रिया में भी हैं. आंकड़ों के मुताबिक, 134 मदरसों ने शिक्षा विभाग में मान्यता के लिए आवेदन किया है. वहीं, 54 मदरसे ऐसे हैं, जिन्होंने अब तक मान्यता के लिए आवेदन नहीं किया है. ऐसे में 452 मदरसों के रिकॉर्ड को देखें तो एक बड़ा हिस्सा या तो बंद हो चुका है, या मान्यता की प्रक्रिया में है या फिर अभी आवेदन की स्थिति में नहीं पहुंचा है.

अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से 33 मदरसों को मिली मान्यता: इसी बीच उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के स्तर से भी मान्यता की प्रक्रिया जारी है. प्राधिकरण से अब तक 35 अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को मान्यता मिली है. इनमें 33 मदरसे और 2 अन्य अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान शामिल हैं. यह आंकड़ा शिक्षा विभाग की ओर से मान्यता प्राप्त 30 मदरसों से अलग व्यवस्था के तहत प्राधिकरण द्वारा दी गई मान्यता को दर्शाता है.

उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद देहरादून (फोटो- ETV Bharat)

बिना नियमों के संचालित हो रहे मदरसों पर नजर: इस पूरे मामले में सरकार की नजर अब मान्यता की प्रक्रिया के साथ-साथ उन संस्थानों पर भी है, जो बिना निर्धारित नियमों के संचालित हो रहे हैं. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के विशेष सचिव पराग मधुकर धकाते का कहना है कि मान्यता के लिए जो आवेदन मिल रहे हैं, उन पर लगातार कार्रवाई की प्रक्रिया गतिमान है.

"अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों से प्राप्त आवेदनों के आधार पर लगातार मान्यता देने की प्रक्रिया चल रही है. नियमों के विपरीत संचालित पाए जाने वाले मदरसों और अन्य संस्थानों के खिलाफ बंद करने की कार्रवाई भी की जा रही है."- पराग मधुकर धकाते, विशेष सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

ऐसे में मदरसों के मौजूदा रिकॉर्ड से यह साफ है कि नई मान्यता व्यवस्था के बीच प्रदेश में संचालित मदरसों की संख्या में बड़ा बदलाव आया है. 452 पुराने रिकॉर्ड में से 179 मदरसों का बंद होना, 19 मदरसों का सील होना और शिक्षा विभाग से अभी तक सिर्फ 30 मदरसों को मान्यता मिलना इस पूरी प्रक्रिया के महत्वपूर्ण आंकड़े हैं.

अब नजर इस बात पर रहेगी कि मान्यता के लिए आवेदन कर चुके 134 मदरसों में से कितने निर्धारित मानकों को पूरा कर मान्यता हासिल कर पाते हैं और आने वाले समय में प्रदेश में मदरसों की कुल संख्या और स्थिति किस तरह बदलती है. उधर, उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का प्रयास है कि मानकों को पूरा करने वाले संस्थानों को जल्द से जल्द प्राधिकरण के साथ जोड़ा जाए.

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