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जोधपुर में तरंग शक्ति 2026 का आगाज, कई देशों के वायु योद्धा पहुंचे

12 अक्टूबर तक चलने वाले इस महाअभ्यास में लगभग 40 देश शामिल हो रहे हैं.

हवाई युद्धाभ्यास 'तरंग शक्ति 2026'
हवाई युद्धाभ्यास 'तरंग शक्ति 2026' (भारतीय वायुसेना)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 26, 2026 at 4:34 PM IST

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जोधपुर : सूर्य नगरी जोधपुर दुनिया की सबसे शक्तिशाली वायुसेनाओं का अखाड़ा बनने जा रहा है. भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े बहुराष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास 'तरंग शक्ति 2026' का शनिवार से औपचारिक आगाज हो चुका है. 12 अक्टूबर तक चलने वाले इस महाअभ्यास में लगभग 40 देश शामिल हो रहे हैं.

इस बार का सबसे बड़ा आकर्षण है अमेरिका का 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट F-35, जो पहली बार भारत में किसी सैन्याभ्यास का हिस्सा बनने उतरा है. इसके अलावा फ्रांस के राफेल, यूएई के F-16 और भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान 'तेजस' भी रेगिस्तान के आसमान में अपनी ताकत दिखाएंगे. जोधपुर के आसमान में गरजते ये लड़ाकू विमान केवल सैन्य ताकत का प्रदर्शन नहीं हैं, बल्कि यह दुनिया भर की प्रमुख वायुसेनाओं के साथ भारत के प्रगाढ़ होते रक्षा संबंधों की एक बुलंद तस्वीर भी हैं.

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यह युद्धाभ्यास केवल जोधपुर एयरबेस तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जैसलमेर, बाड़मेर और फलोदी के हवाई क्षेत्र में 40 हजार फीट की ऊंचाई तक लड़ाकू विमान लाइव नेटवर्क-सेंट्रिक ऑपरेशन्स, मिड-एयर रिफ्यूलिंग और पोकरण रेंज में सटीक बमबारी का अभ्यास करेंगे. पाकिस्तान सीमा के बेहद करीब आयोजित हो रहा यह अभ्यास, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की मजबूत वैश्विक स्थिति और रणनीतिक दबदबे का सीधा संदेश है. इस युद्धाभ्यास में लगभग 40 देश शामिल हो रहे हैं, जिनमें से 7 मित्र देश अपने सैन्य विमानों के साथ और 32 से अधिक देश पर्यवेक्षक (Observer) के रूप में भाग ले रहे हैं:

  1. अमेरिका: पहली बार भारतीय जमीन पर सैन्य अभ्यास के लिए अमेरिका अपना 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट F-35A और KC-135 टैंकर उतार रहा है.
  2. फ्रांस: राफेल (Rafale) लड़ाकू विमान, A400M ट्रांसपोर्ट प्लेन और MRTT एयर-टू-एयर रिफ्यूलर.
  3. यूएई (UAE): F-16 फाइटर जेट्स और ग्लोबल 6000.
  4. ऑस्ट्रेलिया व बांग्लादेश: C-130J हरक्यूलिस परिवहन विमान.
  5. जर्मनी: A400M सैन्य विमान.
  6. श्रीलंका: KA-360ER निगरानी विमान.
  7. भारत (IAF): राफेल, सुखोई-30 MKI, स्वदेशी तेजस (Tejas), मिराज-2000, जगुआर, MiG-29, AWACS (नेत्र/इलायुशिन) और रिफ्यूलर टैंकर.

युद्धाभ्यास के मुख्य उद्देश्य

  1. इंटरऑपरेबिलिटी (सामंजस्य): विभिन्न देशों की वायु सेनाओं के साथ मिलकर जटिल हवाई अभियानों (Joint Aerial Operations) को अंजाम देने और रणनीतिक तालमेल को मजबूत करना.
  2. रणनीतिक क्षमता का प्रदर्शन: भारतीय वायु रक्षा तकनीक और 'मेक इन इंडिया' के तहत विकसित रक्षा प्रणालियों (जैसे तेजस और AWACS) को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करना.
  3. वास्तविक युद्ध अभ्यास: पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज में सिमुलेटेड टारगेट्स पर प्रिसिजन बमबारी, एयर-टू-एयर रिफ्यूलिंग और लाइव नेटवर्क-सेंट्रिक ऑपरेशन्स का अभ्यास करना.

रणनीतिक और भौगोलिक महत्व : जोधपुर और पश्चिमी राजस्थान का यह रेगिस्तानी इलाका पाकिस्तान सीमा के करीब स्थित है. तरंग शक्ति 2026 से ठीक पहले (22 सितंबर को) जोधपुर में ही भारत और जापान के बीच 'वीर गार्जियन 2026' युद्धाभ्यास संपन्न हुआ था. इसके तुरंत बाद दुनिया के सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमानों (जैसे F-35, राफेल, F-16) का जोधपुर में जुटना भारत के वैश्विक रणनीतिक कद और हिंद-प्रशांत, दक्षिण एशिया क्षेत्र में मजबूत सैन्य स्थिति को दर्शाता है.

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TARANG SHAKTI 2026
MULTINATIONAL AIR EXERCISE
तरंग शक्ति 2026
TARANG SHAKTI 2026 IN JODHPUR

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