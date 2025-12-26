ETV Bharat / bharat

कर्नाटक में चार युवकों की दर्दनाक मौत, बाइक-टिपर की टक्कर ने ले ली जान

कर्नाटक के चिक्कबल्लापुर के पास बाइक-टिपर की टक्कर में 4 युवकों की मौत के बाद गांव में मातम छा गया है.

CHIKKABALLAPUR ACCIDENT
कर्नाटक में चार युवकों की दर्दनाक मौत. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 26, 2025 at 10:37 AM IST

2 Min Read
चिक्कबल्लापुर (कर्नाटक): कर्नाटक के चिक्कबल्लापुर में बाइक और टिपर लॉरी की टक्कर में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है. हादसे के शिकार लोगों में सभी एक ही गांव के रहने वाले थे. इतना ही नहीं उनमें से दो गांव के ही सगे भाई थे.

इन चार लोगों की मौतों के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है. रिश्तेदारों-नातेदारों की भीड़ आ-जा रही है. लोग शोक-संतप्त परिवारों को ढांढ़स बंधा रहे हैं.

बता दें कि यह घटना गुरुवार रात चिक्कबल्लापुर तालुक के अज्जवारा गेट के पास हुई. सड़क हादसे में नरसिंहमूर्ति (27), नंदीश (25), अरुण (18), और मनोज (19) की मौके पर ही मौत हो गई.

CHIKKABALLAPUR ACCIDENT
बाइक-टिपर की टक्कर ने ले ली जान. (ETV Bharat)

मरने वाले युवक अज्जवारा गांव के रहने वाले हैं. नरसिंहमूर्ति और नंदीश भाई हैं. चिक्कबल्लापुर पुलिस ने मौके पर जाकर जांच की. एक्सीडेंट क्यों और कैसे हुआ, इसकी तहकीकात कर रही है.

इतना ही नहीं जिले के पुलिस सुपरिटेंडेंट (SP) कुशाल चौकसे ने मौके पर जाकर जांच की. इसके बाद मीडिया को जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मरने वाले युवक एक ही गांव के हैं. एसपी ने बताया कि चारों युवक एक ही बाइक पर चिक्कबल्लापुर से अज्जवारा गांव आ रहे थे. तभी शिडलाघट्टा से चिक्कबल्लापुर की तरफ एक टिपर आ रहा था. इसी दौरान बाइक और टिपर में टक्कर हो गई. इस हादसे में बाइक सवार चारों लोग मारे गए.

SP ने कहाकि जानकारी के अनुसार सड़क पर दाएं मुड़ते समय एक बाइक टिपर से टकरा गई. इस मामले में टिपर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है. यह ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन था, और दोषी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

