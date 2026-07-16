ETV Bharat / bharat

मिलिए 4 साल के Genius रूद्र से, 60 सेकंड में बता देते हैं सौरमंडल की पूरी जानकारी, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज

नर्सरी का छात्र, उंगलियों पर रखता है ब्रह्मांड का ज्ञान,65 सेकंड में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रुद्र ने रचा इतिहास! देखिए संवाददाता संजीव उपाध्याय की रिपोर्ट

4 साल के Genius रूद्र
4 साल के Genius रूद्र (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 16, 2026 at 7:00 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली/नोएडा: अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सौरमंडल में कितने ग्रह हैं और उनके नाम क्या है, तो क्या आप सभी 8 ग्रह के नाम बता पाएंगे. ये सवाल कई लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है, हो सकता है कि इसका जवाब ढूंढने के लिए आप झट से मोबाइल निकालकर गूगल भी कर ले, लेकिन नोएडा में एक 4 साल का बच्चा सौर मंडल की पूरी जानकारी अपनी उंगलियों पर रखता है. उसे किसी भी ग्रह के बारे में सवाल करे वो आपको झट से सही जवाब दे सकता है. मिलते हैं नन्हें Genius रूद्र से...जिनकी उम्र है 4 साल एक महीना लेकिन इन्हें पूरे ब्रहांड का ज्ञान है.

नोएडा एक्सटेंशन में रहने वाले 4 साल के रुद्र ने अपनी असाधारण प्रतिभा से न सिर्फ अपने परिवार का बल्कि पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया है. मात्र 4 साल के नन्हे रुद्र ने सौरमंडल के सभी 8 ग्रहों को न केवल पहचाना है, बल्कि उनके बारे में पूरी जानकारी मात्र 65 सेकंड में देकर एक नया रिकॉर्ड कायम किया है.

65 सेकंड में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रुद्र ने रचा इतिहास (ETV BHARAT)

रूद्र तस्वीर देखकर ग्रह को पहचान लेते हैं और उसकी विशेषता भी बताते हैं. रूद्र की मां ने उन्हें ऐसे ही तस्वीरों के जरिए ग्रहों की पहचान कराई आज रूद्र एक मिनट से भी कम समयम में हर ग्रह को पहचानकर उसकी विशेषता बता देते हैं.

रुद्र की इसी काबिलियत के कारण उनका नाम 'इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स' और इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है.

नर्सरी क्लास में पढ़ रहे रुद्र को एक आम बच्चे की तरह खिलौने से खेलना अच्छा लगता है. लेकिन जिज्ञासु रुद्र को अंतरिक्ष के तारों और ग्रहों के प्रति दिलचस्पी के कारण उनका नाम 'इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स' और 'इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स' में दर्ज किया गया है.

इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में रूद्र का नाम दर्ज
इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में रूद्र का नाम दर्ज (ETV BHARAT)

रुद्र की इस सफलता के पीछे उनकी मां ज्योति सिंह का बहुत बड़ा सहयोग है. जो खुद पहले एक इंजीनियर थीं लेकिन अपने बच्चे के भविष्य और उसकी प्रतिभा को निखारने के लिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी. वह कहती है कि यह सौरमंडल के ग्रहों को जानने के लिए बहुत जिज्ञासु रहता था.

मां ने छोड़ी इंजीनियरिंग की नौकरी

एक दिन इसने चांद को देखकर कहा कि 'मम्मा देखो मार्स (मंगल)', तब मुझे समझ आया कि इसकी रुचि स्पेस में है. मैंने इसे किताबों के बोझ से नहीं, बल्कि कहानियों, खेल-कूद और ड्रॉइंग के जरिए सिखाया. मैंने अपनी इंजीनियरिंग की नौकरी सिर्फ इसलिए छोड़ी ताकि मैं अपने बेटे की पढ़ाई और सेहत पर पूरा ध्यान दे सकूं.

रुद्र को आगे बढ़ाने में उनके पिता का भी अहम योगदान है, जो एचसीएल टेक (HCL Tech) में कंसलटेंट हैं और अपने व्यस्त समय से वक्त निकालकर रुद्र के साथ खेल-खेल में पढ़ाई करते हैं. रुद्र कि दादी अपने पोते की इस बड़ी कामयाबी को देखकर भावुक है. वो कहती हैं कि 'मुझे बहुत खुशी है, मैं तो अनपढ़ हूँ, लेकिन मेरे बच्चे (पोते) ने इतनी तरक्की की है. भगवान करे मेरा बेटा और पोता ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और नाम कमाते रहें'.

फिलहाल नर्सरी क्लास में पढ़ रहे रुद्र अब चंद्रग्रहण और इसरो (ISRO) जैसी जटिल चीजों को समझने में लगे हुए हैं. इतनी छोटी सी उम्र में ब्रह्मांड की जानकारी के प्रति रुचि इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में नन्हें रूद्र नई बुलंदियों को छूने का प्रयास करेंगे.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

RUDRA BHAN RANA NOIDA
RUDRA CAN TELL ABOUT PLANETS
RUDRA INTERNATION BOOK OF RECORDS
4 YEAR OLD GENIUS BOY RUDRA NOIDA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.