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मिलिए 4 साल के Genius रूद्र से, 60 सेकंड में बता देते हैं सौरमंडल की पूरी जानकारी, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज

4 साल के Genius रूद्र ( ETV BHARAT )