दिल्ली के नांगलोई में खुले सीवर में गिरा 4 साल का मासूम, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
बाहरी दिल्ली के नांगलोई में दास गार्डन कॉलोनी के खुले मैनहोल में चार साल का बच्चा गिरा,रेस्क्यू ऑपरेशन जारी .
Published : November 11, 2026 at 8:01 AM IST
नई दिल्ली: बाहरी दिल्ली के नांगलोई इलाके में दास गार्डन कॉलोनी के उस समय अफरा-तफरी मच गई जब वहां एक खुले मैनहोल में चार साल का बच्चा गिर गया. बताया जा रहा है कि बच्चा खेलते खेलते अचानक इस हादसे का शिकार हो गया. फिलहाल मौके पर एनडीआरएफ, दिल्ली फायर सर्विस, दिल्ली पुलिस ,दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और बीएसएफ का संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है.
मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने बताया कि बाहरी दिल्ली के नांगली विहार इलाके में दास गार्डन कॉलोनी के पास एक खुले मैनहोल में चार वर्षीय बच्चे के गिरने के बाद एक व्यापक बहु-एजेंसी खोज और बचाव अभियान शुरू किया गया है. टीमें मौके पर तैनात हैं और बच्चे को ढूंढने और निकालने के लिए गहन खोज अभियान चला रही हैं. अग्निशमन अधिकारियों के अनुसार, यह घटना तब हुई जब बच्चा खेल रहा था और गलती से एक खुले मैनहोल में फिसल गया.
#WATCH दिल्ली: बाहरी दिल्ली के नांगली विहार में दास गार्डन कॉलोनी के पास एक सीवर में 4 साल के बच्चे के गिरने के बाद, बचाव अभियान जारी है। घटनास्थल से सुबह का वीडियो है। https://t.co/ROzkywhGVG pic.twitter.com/L3nit4FqIu— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 11, 2026
एक अग्निशमन अधिकारी ने न्यूज ऐजेंसी को बताया, कि उन्हें मामले की सूचना सोमवार सुबह 9:45 बजे मिली. दिल्ली अग्निशमन सेवा की टीम को यहां भेजा गया. चार वर्षीय बच्चा अपनी मां के साथ यहां खेल रहा था तभी वो इस खुले मैनहोल से सीवर में गिर गया. बचाव अभियान जारी है, लेकिन हमें अभी तक बच्चा नहीं मिला है.
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बच्चे के पिता खुर्शीद आलम ने बताया कि उनका बेटा पार्क में खेलने आया था और शौच के लिए सीवर के पास चला गया. एएनआई से बात करते हुए आलम ने कहा, "मेरे बेटे का नाम इमरान है. वह पार्क में खेलने आया था और शौच के लिए सीवर के पास चला गया. सीवर खुला था और वह उसमें गिर गया. बचाव अभियान जारी है.
#WATCH दिल्ली: SDM रजत मल्होत्रा ने कहा, "NDRF की टीम और पूरा प्रशासन उस बच्चे को बचाने में लगा हुआ है। जब से हमारे पास कॉल आया है तब से बचाव अभियान जारी है और अभी प्रशासन पूरा प्रयास कर रहा है। NDRF हमारे साथ है और आगे जो भी सूचना मिलेगी वो हम आपको बता देंगे।" https://t.co/ROzkywhGVG pic.twitter.com/j8lLmuJf00— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 10, 2026
वहीं " उप-मंडल मजिस्ट्रेट रजत मल्होत्रा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आ गया. "एनडीआरएफ की टीम और पूरा प्रशासन बच्चे को बचाने में जुटा है. सूचना मिलते के बाद से चलाया गया बचाव अभियान अभी जारी है और प्रशासन हर संभव बच्चे को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है. एनडीआरएफ की टीम भी हमारे साथ है और हमें जो भी नई जानकारी मिलेगी, हम आपके साथ साझा करेंगे." विशेष बचाव दल इस समय सीवर लाइन में लड़के का पता लगाने के लिए सक्शन पंप और स्कैनिंग उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं.
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