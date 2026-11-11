ETV Bharat / bharat

दिल्ली के नांगलोई में खुले सीवर में गिरा 4 साल का मासूम, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

नांगली विहार में खुले मैनहोल में गिरा बच्चा, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: बाहरी दिल्ली के नांगलोई इलाके में दास गार्डन कॉलोनी के उस समय अफरा-तफरी मच गई जब वहां एक खुले मैनहोल में चार साल का बच्चा गिर गया. बताया जा रहा है कि बच्चा खेलते खेलते अचानक इस हादसे का शिकार हो गया. फिलहाल मौके पर एनडीआरएफ, दिल्ली फायर सर्विस, दिल्ली पुलिस ,दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और बीएसएफ का संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है.

मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने बताया कि बाहरी दिल्ली के नांगली विहार इलाके में दास गार्डन कॉलोनी के पास एक खुले मैनहोल में चार वर्षीय बच्चे के गिरने के बाद एक व्यापक बहु-एजेंसी खोज और बचाव अभियान शुरू किया गया है. टीमें मौके पर तैनात हैं और बच्चे को ढूंढने और निकालने के लिए गहन खोज अभियान चला रही हैं. अग्निशमन अधिकारियों के अनुसार, यह घटना तब हुई जब बच्चा खेल रहा था और गलती से एक खुले मैनहोल में फिसल गया.