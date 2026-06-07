पहली बार 4 महिलाएं बनीं हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस, जानें सबकुछ
देश में पहली बार चार महिलाएं एक साथ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के रूप में कार्यरत हैं. ये एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है.
Published : June 7, 2026 at 9:26 AM IST
हैदराबाद: भारतीय न्यायिक इतिहास में पहली बार 2026 में चार महिलाएं एक साथ हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश के तौर पर काम कर रही हैं.
पटना हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश के तौर पर जस्टिस मीनाक्षी मदन राय की नियुक्ति के साथ ही यह अहम मुकाम हासिल हुआ. वे हाईकोर्ट की कमान संभालने वाली तीन अन्य महिला जजों में शामिल हो गईं.
हाई कोर्ट की चार महिला मुख्य न्यायाधीश (2026)
|नाम
|हाईकोर्ट
|नियुक्ति की तारीख
|पृष्ठभूमि
|जस्टिस मीनाक्षी मदन राय
|पटना हाई कोर्ट
|5 जून, 2026
|पटना हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, इससे पहले सिक्किम हाईकोर्ट में जज थीं.
|जस्टिस सुनीता अग्रवाल
|गुजरात हाईकोर्ट
|23 जुलाई, 2023
|इलाहाबाद हाईकोर्ट से पदोन्नत, संवैधानिक और दीवानी मामलों पर फैसलों के लिए जानी जाती हैं.
|जस्टिस रेवती मोहिते डेरे
|मेघालय हाईकोर्ट
|10 जनवरी, 2026
|बॉम्बे हाईकोर्ट की पूर्व जज, आपराधिक कानून में विशेषज्ञता के लिए जानी जाती हैं.
|जस्टिस लिसा गिल
|आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट
|25 अप्रैल, 2026
|पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से पदोन्नत, सेवा और प्रशासनिक कानून से जुड़े मामलों में अपने फैसलों के लिए जानी जाती हैं.
महिला जजों का ऐतिहासिक संदर्भ
- भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश: जस्टिस लीला सेठ (हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, 1991).
- इससे पहले भी चार महिलाएं एक साथ हाईकोर्ट की प्रमुख रही हैं: 2017-2018 में, लेकिन उनमें से एक सिर्फ कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थीं (कलकत्ता हाईकोर्ट में जस्टिस निशिता निर्मल म्हात्रे). बाकी जज थीं - जस्टिस इंदिरा बनर्जी (मद्रास हाईकोर्ट), जस्टिस मंजुला चेल्लूर (बॉम्बे हाईकोर्ट) और जस्टिस जी. रोहिणी (दिल्ली हाईकोर्ट).
- 2026 तक कुल महिला मुख्य न्यायाधीश: 14 हाईकोर्ट में 19.
4 महिला जजों की नियुक्ति एक अहम पड़ाव:
- प्रतिनिधित्व: वर्तमान में हाई कोर्ट के जजों में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 14.85% है (फरवरी 2026 तक 781 में से 116).
- न्यायिक विविधता: चार महिलाओं का एक साथ नेतृत्व करना लैंगिक समावेश की दिशा में हुई प्रगति को दर्शाता है, हालांकि वैश्विक मानकों की तुलना में यह अभी भी सीमित है.
- नीतिगत सुधार: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम और केंद्र सरकार ने विविधता को बढ़ाने के लिए महिला जजों की नियुक्ति को लगातार बढ़ावा दिया है.
एक ही समय में चार महिलाओं का मुख्य न्यायाधीश के तौर पर काम करना न्यायपालिका में हुई प्रगति और लैंगिक संतुलन (स्त्री-पुरुष समानता) की लगातार जरूरत, दोनों को दिखाता है. नियुक्तियाँ सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होतीं वे संवैधानिक अदालतों में अलग-अलग नजरिए लाती हैं और न्याय दिलाने की प्रक्रिया को मजबूत करती है.
भारत में हाई कोर्ट की सभी 19 महिला मुख्य न्यायाधीशों की समय-क्रम के अनुसार सूची (1991–2026):
भारतीय उच्च न्यायालयों की महिला मुख्य न्यायाधीश
|क्रम संख्या
|वर्ष
|न्यायाधीश का नाम
|हाईकोर्ट
|उल्लेखनीय उपलब्धियां
|1
|1991
|जस्टिस लीला सेठ
|हिमाचल प्रदेश
|भारत में किसी हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश
|2
|1994
|जस्टिस सुजाता वी. मनोहर
|बॉम्बे
|बाद में सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत हुईं
|3
|1999
|जस्टिस रूमा पाल
|कलकत्ता
|बाद में सुप्रीम कोर्ट की जज बनीं
|4
|2000
|जस्टिस के.के. उषा
|केरल
|केरल हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश
|5
|2001
|जस्टिस रेखा दीक्षित
|इलाहाबाद
|इलाहाबाद हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश
|6
|2003
|जस्टिस रंजना देसाई
|बॉम्बे
|सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति से पहले कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश
|7
|2004
|जस्टिस जे. मंजुला चेल्लुर
|केरल, बाद में बॉम्बे और कलकत्ता
|कई हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश
|8
|2009
|जस्टिस जी. रोहिणी
|दिल्ली
|दिल्ली हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश
|9
|2013
|जस्टिस इंदिरा बनर्जी
|मद्रास, बाद में कलकत्ता
|बाद में सुप्रीम कोर्ट की जज
|10
|2014
|न्यायमूर्ति निशिता निर्मल म्हात्रे
|कलकत्ता
|कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश
|11
|2016
|न्यायमूर्ति विजया कमलेश ताहिलरमानी
|मद्रास
|बाद में मेघालय स्थानांतरित कर दिया गया
|12
|2017
|जस्टिस रेखा पल्ली
|दिल्ली
|कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश
|13
|2018
|जस्टिस आर. भानुमति
|मद्रास
|बाद में सुप्रीम कोर्ट की जज
|14
|2019
|जस्टिस एस. विमला
|मद्रास
|कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश
|15
|2020
|जस्टिस हिमा कोहली
|तेलंगाना
|बाद में सुप्रीम कोर्ट की जज बनीं
|16
|2021
|जस्टिस सबीना
|हिमाचल प्रदेश
|कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश
|17
|2023
|जस्टिस सुनीता अग्रवाल
|गुजरात
|वर्तमान मुख्य न्यायाधीश
|18
|2026
|न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे
|मेघालय
|वर्तमान मुख्य न्यायाधीश
|19
|2026
|जस्टिस लिसा गिल
|आंध्र प्रदेश
|वर्तमान मुख्य न्यायाधीश
|20
|2026
|जस्टिस मीनाक्षी मदन राय
|पटना
|वर्तमान मुख्य न्यायाधीश
प्रमुख उपलब्धियां
न्यायमूर्ति लीला सेठ (1991) ने पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में इस बाधा को तोड़ा. न्यायमूर्ति मंजुला चेल्लूर ने विशिष्ट रूप से तीन उच्च न्यायालयों (केरल, कलकत्ता, बॉम्बे) में मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया. जस्टिस इंदिरा बनर्जी, हिमा कोहली, आर. भानुमति बाद में सुप्रीम कोर्ट की जज बनीं. जून 2026 तक चार महिलाएं एक साथ ऐतिहासिक पहली बार मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रही हैं.