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पहली बार 4 महिलाएं बनीं हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस, जानें सबकुछ

देश में पहली बार चार महिलाएं एक साथ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के रूप में कार्यरत हैं. ये एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है.

WOMEN CHIEF JUSTICES
आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस लिसा गिल (बायें), पटना हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस मीनाक्षी मदन राय और गुजरात हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सुनीता अग्रवाल. (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 7, 2026 at 9:26 AM IST

4 Min Read
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हैदराबाद: भारतीय न्यायिक इतिहास में पहली बार 2026 में चार महिलाएं एक साथ हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश के तौर पर काम कर रही हैं.

पटना हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश के तौर पर जस्टिस मीनाक्षी मदन राय की नियुक्ति के साथ ही यह अहम मुकाम हासिल हुआ. वे हाईकोर्ट की कमान संभालने वाली तीन अन्य महिला जजों में शामिल हो गईं.

हाई कोर्ट की चार महिला मुख्य न्यायाधीश (2026)

नाम हाईकोर्ट नियुक्ति की तारीखपृष्ठभूमि
जस्टिस मीनाक्षी मदन रायपटना हाई कोर्ट5 जून, 2026पटना हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, इससे पहले सिक्किम हाईकोर्ट में जज थीं.
जस्टिस सुनीता अग्रवालगुजरात हाईकोर्ट23 जुलाई, 2023इलाहाबाद हाईकोर्ट से पदोन्नत, संवैधानिक और दीवानी मामलों पर फैसलों के लिए जानी जाती हैं.
जस्टिस रेवती मोहिते डेरेमेघालय हाईकोर्ट10 जनवरी, 2026बॉम्बे हाईकोर्ट की पूर्व जज, आपराधिक कानून में विशेषज्ञता के लिए जानी जाती हैं.
जस्टिस लिसा गिलआंध्र प्रदेश हाईकोर्ट25 अप्रैल, 2026पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से पदोन्नत, सेवा और प्रशासनिक कानून से जुड़े मामलों में अपने फैसलों के लिए जानी जाती हैं.

महिला जजों का ऐतिहासिक संदर्भ

  • भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश: जस्टिस लीला सेठ (हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, 1991).
  • इससे पहले भी चार महिलाएं एक साथ हाईकोर्ट की प्रमुख रही हैं: 2017-2018 में, लेकिन उनमें से एक सिर्फ कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थीं (कलकत्ता हाईकोर्ट में जस्टिस निशिता निर्मल म्हात्रे). बाकी जज थीं - जस्टिस इंदिरा बनर्जी (मद्रास हाईकोर्ट), जस्टिस मंजुला चेल्लूर (बॉम्बे हाईकोर्ट) और जस्टिस जी. रोहिणी (दिल्ली हाईकोर्ट).
  • 2026 तक कुल महिला मुख्य न्यायाधीश: 14 हाईकोर्ट में 19.

4 महिला जजों की नियुक्ति एक अहम पड़ाव:

  • प्रतिनिधित्व: वर्तमान में हाई कोर्ट के जजों में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 14.85% है (फरवरी 2026 तक 781 में से 116).
  • न्यायिक विविधता: चार महिलाओं का एक साथ नेतृत्व करना लैंगिक समावेश की दिशा में हुई प्रगति को दर्शाता है, हालांकि वैश्विक मानकों की तुलना में यह अभी भी सीमित है.
  • नीतिगत सुधार: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम और केंद्र सरकार ने विविधता को बढ़ाने के लिए महिला जजों की नियुक्ति को लगातार बढ़ावा दिया है.

एक ही समय में चार महिलाओं का मुख्य न्यायाधीश के तौर पर काम करना न्यायपालिका में हुई प्रगति और लैंगिक संतुलन (स्त्री-पुरुष समानता) की लगातार जरूरत, दोनों को दिखाता है. नियुक्तियाँ सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होतीं वे संवैधानिक अदालतों में अलग-अलग नजरिए लाती हैं और न्याय दिलाने की प्रक्रिया को मजबूत करती है.

भारत में हाई कोर्ट की सभी 19 महिला मुख्य न्यायाधीशों की समय-क्रम के अनुसार सूची (1991–2026):

भारतीय उच्च न्यायालयों की महिला मुख्य न्यायाधीश

क्रम संख्या वर्षन्यायाधीश का नामहाईकोर्टउल्लेखनीय उपलब्धियां
11991 जस्टिस लीला सेठ हिमाचल प्रदेश भारत में किसी हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश
21994जस्टिस सुजाता वी. मनोहरबॉम्बेबाद में सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत हुईं
31999जस्टिस रूमा पालकलकत्ताबाद में सुप्रीम कोर्ट की जज बनीं
42000जस्टिस के.के. उषाकेरलकेरल हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश
52001जस्टिस रेखा दीक्षितइलाहाबादइलाहाबाद हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश
62003जस्टिस रंजना देसाईबॉम्बेसुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति से पहले कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश
72004जस्टिस जे. मंजुला चेल्लुरकेरल, बाद में बॉम्बे और कलकत्ताकई हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश
82009जस्टिस जी. रोहिणीदिल्लीदिल्ली हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश
92013जस्टिस इंदिरा बनर्जीमद्रास, बाद में कलकत्ताबाद में सुप्रीम कोर्ट की जज
102014न्यायमूर्ति निशिता निर्मल म्हात्रेकलकत्ताकार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश
112016न्यायमूर्ति विजया कमलेश ताहिलरमानीमद्रासबाद में मेघालय स्थानांतरित कर दिया गया
122017जस्टिस रेखा पल्लीदिल्लीकार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश
132018जस्टिस आर. भानुमतिमद्रासबाद में सुप्रीम कोर्ट की जज
142019जस्टिस एस. विमलामद्रासकार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश
152020जस्टिस हिमा कोहलीतेलंगानाबाद में सुप्रीम कोर्ट की जज बनीं
162021जस्टिस सबीनाहिमाचल प्रदेशकार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश
172023जस्टिस सुनीता अग्रवालगुजरातवर्तमान मुख्य न्यायाधीश
182026न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरेमेघालयवर्तमान मुख्य न्यायाधीश
192026जस्टिस लिसा गिलआंध्र प्रदेशवर्तमान मुख्य न्यायाधीश
202026जस्टिस मीनाक्षी मदन रायपटनावर्तमान मुख्य न्यायाधीश

प्रमुख उपलब्धियां

न्यायमूर्ति लीला सेठ (1991) ने पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में इस बाधा को तोड़ा. न्यायमूर्ति मंजुला चेल्लूर ने विशिष्ट रूप से तीन उच्च न्यायालयों (केरल, कलकत्ता, बॉम्बे) में मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया. जस्टिस इंदिरा बनर्जी, हिमा कोहली, आर. भानुमति बाद में सुप्रीम कोर्ट की जज बनीं. जून 2026 तक चार महिलाएं एक साथ ऐतिहासिक पहली बार मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रही हैं.

ये भी पढ़ें- जस्टिस लिसा गिल ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस के तौर पर ली शपथ

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