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पहली बार 4 महिलाएं बनीं हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस, जानें सबकुछ

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस लिसा गिल (बायें), पटना हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस मीनाक्षी मदन राय और गुजरात हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सुनीता अग्रवाल. ( IANS )

हाई कोर्ट की चार महिला मुख्य न्यायाधीश (2026)

पटना हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश के तौर पर जस्टिस मीनाक्षी मदन राय की नियुक्ति के साथ ही यह अहम मुकाम हासिल हुआ. वे हाईकोर्ट की कमान संभालने वाली तीन अन्य महिला जजों में शामिल हो गईं.

हैदराबाद: भारतीय न्यायिक इतिहास में पहली बार 2026 में चार महिलाएं एक साथ हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश के तौर पर काम कर रही हैं.

भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश: जस्टिस लीला सेठ (हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, 1991).

इससे पहले भी चार महिलाएं एक साथ हाईकोर्ट की प्रमुख रही हैं: 2017-2018 में, लेकिन उनमें से एक सिर्फ कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थीं (कलकत्ता हाईकोर्ट में जस्टिस निशिता निर्मल म्हात्रे). बाकी जज थीं - जस्टिस इंदिरा बनर्जी (मद्रास हाईकोर्ट), जस्टिस मंजुला चेल्लूर (बॉम्बे हाईकोर्ट) और जस्टिस जी. रोहिणी (दिल्ली हाईकोर्ट).

2026 तक कुल महिला मुख्य न्यायाधीश: 14 हाईकोर्ट में 19.

4 महिला जजों की नियुक्ति एक अहम पड़ाव:

प्रतिनिधित्व: वर्तमान में हाई कोर्ट के जजों में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 14.85% है (फरवरी 2026 तक 781 में से 116).

वर्तमान में हाई कोर्ट के जजों में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 14.85% है (फरवरी 2026 तक 781 में से 116). न्यायिक विविधता: चार महिलाओं का एक साथ नेतृत्व करना लैंगिक समावेश की दिशा में हुई प्रगति को दर्शाता है, हालांकि वैश्विक मानकों की तुलना में यह अभी भी सीमित है.

चार महिलाओं का एक साथ नेतृत्व करना लैंगिक समावेश की दिशा में हुई प्रगति को दर्शाता है, हालांकि वैश्विक मानकों की तुलना में यह अभी भी सीमित है. नीतिगत सुधार: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम और केंद्र सरकार ने विविधता को बढ़ाने के लिए महिला जजों की नियुक्ति को लगातार बढ़ावा दिया है.

एक ही समय में चार महिलाओं का मुख्य न्यायाधीश के तौर पर काम करना न्यायपालिका में हुई प्रगति और लैंगिक संतुलन (स्त्री-पुरुष समानता) की लगातार जरूरत, दोनों को दिखाता है. नियुक्तियाँ सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होतीं वे संवैधानिक अदालतों में अलग-अलग नजरिए लाती हैं और न्याय दिलाने की प्रक्रिया को मजबूत करती है.

भारत में हाई कोर्ट की सभी 19 महिला मुख्य न्यायाधीशों की समय-क्रम के अनुसार सूची (1991–2026):

भारतीय उच्च न्यायालयों की महिला मुख्य न्यायाधीश

क्रम संख्या वर्ष न्यायाधीश का नाम हाईकोर्ट उल्लेखनीय उपलब्धियां 1 1991 जस्टिस लीला सेठ हिमाचल प्रदेश भारत में किसी हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश 2 1994 जस्टिस सुजाता वी. मनोहर बॉम्बे बाद में सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत हुईं 3 1999 जस्टिस रूमा पाल कलकत्ता बाद में सुप्रीम कोर्ट की जज बनीं 4 2000 जस्टिस के.के. उषा केरल केरल हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश 5 2001 जस्टिस रेखा दीक्षित इलाहाबाद इलाहाबाद हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश 6 2003 जस्टिस रंजना देसाई बॉम्बे सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति से पहले कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश 7 2004 जस्टिस जे. मंजुला चेल्लुर केरल, बाद में बॉम्बे और कलकत्ता कई हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश 8 2009 जस्टिस जी. रोहिणी दिल्ली दिल्ली हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश 9 2013 जस्टिस इंदिरा बनर्जी मद्रास, बाद में कलकत्ता बाद में सुप्रीम कोर्ट की जज 10 2014 न्यायमूर्ति निशिता निर्मल म्हात्रे कलकत्ता कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश 11 2016 न्यायमूर्ति विजया कमलेश ताहिलरमानी मद्रास बाद में मेघालय स्थानांतरित कर दिया गया 12 2017 जस्टिस रेखा पल्ली दिल्ली कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश 13 2018 जस्टिस आर. भानुमति मद्रास बाद में सुप्रीम कोर्ट की जज 14 2019 जस्टिस एस. विमला मद्रास कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश 15 2020 जस्टिस हिमा कोहली तेलंगाना बाद में सुप्रीम कोर्ट की जज बनीं 16 2021 जस्टिस सबीना हिमाचल प्रदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश 17 2023 जस्टिस सुनीता अग्रवाल गुजरात वर्तमान मुख्य न्यायाधीश 18 2026 न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे मेघालय वर्तमान मुख्य न्यायाधीश 19 2026 जस्टिस लिसा गिल आंध्र प्रदेश वर्तमान मुख्य न्यायाधीश 20 2026 जस्टिस मीनाक्षी मदन राय पटना वर्तमान मुख्य न्यायाधीश

प्रमुख उपलब्धियां

न्यायमूर्ति लीला सेठ (1991) ने पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में इस बाधा को तोड़ा. न्यायमूर्ति मंजुला चेल्लूर ने विशिष्ट रूप से तीन उच्च न्यायालयों (केरल, कलकत्ता, बॉम्बे) में मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया. जस्टिस इंदिरा बनर्जी, हिमा कोहली, आर. भानुमति बाद में सुप्रीम कोर्ट की जज बनीं. जून 2026 तक चार महिलाएं एक साथ ऐतिहासिक पहली बार मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रही हैं.