ETV Bharat / bharat

4 बच्चों को पढ़ाने के लिए तैनात हैं 4 शिक्षक, बिहार का अजब-गजब स्कूल!

नालंदा में 4 बच्चों के लिए 4 शिक्षक नियुक्त ( ETV Bharat )

"यहां अच्छी पढ़ाई होती है. मैं पांचवीं क्लास में पढ़ता हूं. तीसरी क्लास से यहां पढ़ता हूं. पापा-मम्मी सूरत में रहते हैं. दादा-दादी के साथ रहते हैं."- राहुल कुमार, छात्र, पांचवीं कक्षा

गांव में नहीं रहते माता-पिता: चौथी के छात्र साहिल और पांचवीं के राहुल ने बताया कि उनके माता-पिता रोजगार की तलाश में गुजरात के सूरत में मजदूरी करते हैं और साल में केवल छठ या दीपावली पर ही घर आते हैं. ये चारों बच्चे अपनी दादी या अन्य रिश्तेदारों के भरोसे गांव में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं.

"दूसरी क्लास में पढ़ते हैं. हिंदी, गणित और अन्य सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं. स्कूल में 4 स्टूडेंड हैं. पढ़ाई अच्छी होती हैं. मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं."- हिमांशु कुमार, छात्र, दूसरी कक्षा

कक्षा 2 में सिर्फ एक छात्र: दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले हिमांशु ने बताया कि स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है. सर और मैडम टाइम पर स्कूल आते हैं. वह पढ़-लिखकर डॉक्टर बनना चाहता है. स्कूल में किसी चीज की दिक्कत नहीं है. बस कम छात्र के कारण खेल-कूद ठीक से नहीं कर पाते हैं.

4 बच्चों के लिए 4 शिक्षक नियुक्त: इस विद्यालय में कक्षा एक और तीन में एक भी बच्चा नहीं है. कक्षा 2 में हिमांशु कुमार, कक्षा 4 में साहिल कुमार और कक्षा 5 में राहुल कुमार और संजीत कुमार पढ़ते हैं. कम संख्या होने की वजह से न तो बच्चों को मन लगता है और न ही शिक्षक खुश हैं लेकिन वे कर भी क्या सकते हैं.

नालंदा: बिहार में शिक्षा विभाग के नियमानुसार एक शिक्षक पर 30 छात्र होने चाहिए लेकिन नालंदा जिले के हरनौत प्रखंड में एक ऐसा सरकारी स्कूल है, जहां यह आंकड़ा बिल्कुल उल्टा है. चौरिया पंचायत के 'न्यू प्राइमरी स्कूल चिंतामनचक' में कुल छात्रों की संख्या मात्र 4 है और उन्हें पढ़ाने के लिए 4 शिक्षक तैनात हैं. इन शिक्षकों के वेतन पर सरकार हर महीने लगभग 1.48 लाख रुपए खर्च कर रही है. छात्रों की यह बेहद कम संख्या और शिक्षकों की बराबर तैनाती ने सरकारी संसाधनों के उपयोग पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं.

"यहां पर पहले और बच्चे थे लेकिन धीमोई चले गए हैं पढ़ने. पहले 10-20 बच्चे थे. अभी कम हो गए. मैं पहली क्लास से पढ़ता हूं. दादी के साथ रहता हूं. पापा-मम्मी छठ और दीपावली में घर आते हैं."- साहिल कुमार, छात्र, चौथी कक्षा

25-30 घरों की आबादी वाला गांव: चिंतामनचक महज 25-30 घरों की आबादी वाला एक छोटा सा टोला (गांव) है. गांव की स्थानीय शिक्षिका संगीता कुमारी बताती हैं कि ज्यादातर लोग रोजगार के लिए गांव से पलायन कर चुके हैं. इस वजह से गांव में छोटे बच्चे हैं ही नहीं. जो थोड़े बहुत बड़े बच्चे थे, वे या तो अपने माता-पिता के साथ बाहर चले गए या पास के धीमोई गांव के स्कूल में पढ़ने जाने लगे हैं.

5वीं तक की क्लास, छात्र सिर्फ 4 (ETV Bharat)

2007 में स्कूल की स्थापना: इस स्कूल की स्थापना 2007 में हुई थी. शिक्षिका संगीता कुमारी ने बताया कि उस समय यहां के बच्चे पढ़ने के लिए दूर जाते थे. बच्चों की शिक्षा के लिए उनके ससुर (स्वर्गीय श्याम नारायण सिंह और ग्रामीण उमेश चंद्र बिहारी) ने साढ़े चार कट्ठा जमीन दान दी थी. सरकार की तरफ से 6 लाख रुपये का फंड मिला था, जिससे इस स्कूल का निर्माण हुआ.

वे बताती हैं कि शुरुआत में यहां 20-30 बच्चे पढ़ते थे, लेकिन अब यह संख्या घटकर सिर्फ 4 रह गई है. एक बच्चे के भोजन पर सरकार की ओर से 6.78 रुपये का आवंटन मिलता है.

"हमारे ससुर ने स्कूल की जमीन दान की थी. स्कूल बनवाए थे ये सोचकर कि सभी के बच्चे पढ़ेंगे और शिक्षित होंगे लेकिन आबादी कम होने के कारण बच्चे कम आते हैं. पहले ठीक-ठीक बच्चा था, यही साल भर से कम हो गया. परिवार बाहर पलायन कर गया है."- संगीता कुमारी, शिक्षिका

प्रधान शिक्षिका क्या बोलीं?: स्कूल में प्रधान शिक्षिका पुष्पांजलि कुमारी के अलावा बीपीएससी से नियुक्त शिक्षक रौशन राज, पंचायत शिक्षिका धर्मशीला कुमारी और संगीता कुमारी कार्यरत हैं. पिछले एक साल से यहां पदस्थापित प्रधान शिक्षिका पुष्पांजलि कुमारी का दर्द छलक पड़ा.

कम बच्चों के कारण खेल-कूद भी प्रभावित (ETV Bharat)

उन्होंने कहा, 'स्कूल में सिर्फ 4 बच्चे हैं, ऐसे में न तो कोई एक्टिविटी कराने में मन लगता है और न ही खेलकूद हो पाता है. हम शिक्षा विभाग से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा ट्रांसफर किसी दूसरे स्कूल में कर दिया जाए.'

"स्कूल की स्थापना 2007 में हुई है. यहां चार बच्चे हैं और 4 शिक्षक हैं. पहले 20 बच्चे थे लेकिन पिछले एक साल से सिर्फ 4 ही बच्चे बच गए हैं. स्कूल में दिक्कत यही है कि बच्चे ही नहीं है तो पढ़ाई से लेकर अन्य एक्टिविटी भी नहीं करवा पाते हैं."- पुष्पांजलि कुमारी, प्रधान शिक्षिका, न्यू प्राइमरी स्कूल चिंतामनचक

मिड डे मील खाते बच्चे (ETV Bharat)

क्या बोले बीईओ?: वहीं, इस पूरे मामले पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी नितेश कुमार रंजन ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में है. उन्होंने आश्वासन दिया है कि पूरे मामले की जांच कर जल्द ही उचित पहल की जाएगी.

"गांव में बच्चों की संख्या कम होने की बात सही है. हालांकि हमलोग कोशिश करेंगे कि अगले सत्र से संख्या में बढ़ोतरी हो. वैसे स्कूल में तमाम जरूरी सुविधाएं हैं. आसपास के बच्चों को लाने का प्रयास जरूर करेंगे."- नितेश कुमार रंजन, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, हरनौत

बिहार में शिक्षक और छात्र अनुपात: बिहार के स्कूलों में न्यूनतम शिक्षकों की संख्या क्लास 1 से लेकर आठवीं तक निर्धारित है. क्लास से 1-5 तक 60 छात्रों पर 2 शिक्षक, जबकि 61 से 90 छात्रों पर 3 शिक्षक स्कूल में अनिवार्य किया गया है. 91 से 120 तक 4 शिक्षक, 121 से 150 तक 5 शिक्षक, 150 से अधिक बच्चों पर 5 शिक्षक और एक हेडमास्टर अनिवार्य होगा.

4 बच्चों को पढ़ाने के लिए 4 शिक्षक तैनात (ETV Bharat)

60 स्टूडेंट्स पर 2 टीचर: वहीं क्लास 6-8 के लिए एक-एक शिक्षक विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन और भाषा के लिए निर्धारित है. अगर स्कूल में नामांकन 105 से 140 के बीच होने पर चौथा शिक्षक अग्रेजी का होगा. जबकि 140 से 175 के बीच नामांकन होने पर 5वां शिक्षक उर्दू या संस्कृत का होगा. इसी तरह नामांकन की संख्या बढ़ने पर अतिरिक्त शिक्षिकों की नियुक्ति होगी.

नए नियम, छात्र शिक्षक अनुपात: प्राइमरी स्कूल (कक्षा 1 से 5)

60 छात्र: 2 टीचर

61 से 90 छात्र: 3 टीचर

91 से 120 छात्र: 4 टीचर

121 से 150 छात्र: 5 टीचर

150 से अधिक: 5 टीचर और 1 हेडमास्टर

‘स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया: टेम्पोरल एनालिसिस एंड पॉलिसी रोडमैप फॉर क्वालिटी एन्हांसमेंट’ शीर्षक वाली नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है कि पूरे देश में, लगभग 1,04,125 स्कूल सिर्फ एक टीचर के सहारे चल रहे हैं, और इनमें से लगभग 89 प्रतिशत स्कूल ग्रामीण इलाकों में हैं.

नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार में छात्र-शिक्षक अनुपात 28:1 है, जो राष्ट्रीय औसत (24:1) से अधिक है. हालिया UDISE+ (2025-26) आंकड़ों के आधार पर बिहार में कुल छात्र-शिक्षक अनुपात करीब 28 है, जबकि प्राथमिक (कक्षा 1 से 5) स्तर पर यह अनुपात लगभग 32 तक पहुंच जाता है, जो मानक स्तर से अधिक है.

ये भी पढ़ें: