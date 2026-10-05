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'पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर फेल', 48 घंटे में 4 हत्याएं, BJP ने भगवंत मान सरकार को घेरा

नई दिल्ली: पंजाब में पिछले करीब 48 घंटों में चार हत्याओं और एक पुलिस अधिकारी पर गोलीबारी के बाद कानून-व्यवस्था को लेकर सियासत तेज हो गई है. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने आम आदमी पार्टी (आप) सरकार पर निशाना साधा है, जबकि घटनाओं की प्रकृति अलग-अलग बताई जा रही है.

भाजपा सांसद आरपी सिंह ने कहा कि कि सीमावर्ती इलाकों में तीन एएसआई शहीद हो चुके हैं और सरकार ड्रग्स व गैंगस्टरों के डर को नहीं रोक पा रही है. उन्होंने कहा कि रिपोर्ट के अनुसार पिछले छह महीनों में पंजाब पुलिस के चार अधिकारी निशाना बनकर मारे गए थे. इनमें गुरदासपुर में एएसआई गुरनाम सिंह व होमगार्ड अशोक कुमार, मजीठा मार्ग पर एएसआई जोगा सिंह और अमृतसर दाना मंडी में एएसआई हरजीत सिंह शामिल थे.

इसी बीच भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने भगवंत मान की सरकारें पर निशाना तो साधा ही साथ ही मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का बचाव करते हुए भी कहा कि विपक्ष चुनावी हार के बाद संस्थाओं पर सवाल उठा रहा है.

उन्होंने कहा कि पंजाब की सरकार कानून व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से फेल हो चुकी है. उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को इस पर जवाब देना चाहिए. आप और कांग्रेस के आरोप की भाजपा चुनाव को देखते हुए पंजाब में सक्रिय हो गई है. इस पर बोलते हुए भाजपा प्रवक्ता आर पी सिंह ने कहा कि चुनाव पर सियासत आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कर रही है. उन्होंने कहा कि आप को वहां की जनता नकार चुकी है और इस बार उन्हें चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा.

इसके अलावा भाजपा सांसद संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आप सरकार के कार्यकाल में पंजाब की कानून-व्यवस्था बिगड़ी हुई है और महज 48 घंटे में राज्य में चार हत्याएं हुई हैं. पार्टी ने मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार से जवाब मांगा है कि पुलिसकर्मियों और आम नागरिकों पर हमले क्यों रुक नहीं रहे हैं.

एसआईआर पर आरपी सिंह ने कहा कि इसका मकसद किसी का नाम मनमाने ढंग से हटाना नहीं, बल्कि मृत, स्थायी रूप से विस्थापित, डुप्लीकेट और फर्जी मतदाताओं की पहचान कर सूची को शुद्ध करना है. उन्होंने दावा किया कि संदेहास्पद प्रविष्टियों की जांच और पुष्टि की जा रही है तथा दावे-आपत्ति की प्रक्रिया से गलतियां सुधारी जा सकती हैं.

उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनावी हार के बाद विपक्षी पार्टियां एसआईआर को लेकर सवाल उठा रही है. उनके अनुसार, बिहार में भी इसी तरह की यात्राएं निकाली गईं, लेकिन नतीजा नहीं बदला. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट गई थीं और अदालत ने प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति दी थी. सिंह ने कहा कि चुनाव न जीत पाने पर अराजकता फैलाने या संस्थाओं पर सवाल खड़े करने की कोशिश उचित नहीं है.

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