गंगटोक से सिलीगुड़ी जाते समय एक परिवार के 4 सदस्य हो गए लापता, तीस्ता नदी में मिली कार
एनडीआरएफ ने तीस्ता नदी से परिवार की गाड़ी बरामद की. रिश्तेदारों, सिक्किम प्रशासन, पश्चिम बंगाल पुलिस और एनडीआरएफ ने मिलकर तलाशी अभियान चलाया.
Published : June 7, 2026 at 1:48 PM IST
कालिमपोंग: सिक्किम से सिलीगुड़ी जाते समय एक परिवार के चार सदस्य रहस्यमय हालात में लापता हो गए. परिवार के लापता सदस्यों को लेकर चिंताएं बढ़ गई है. शनिवार को दिन भर चले सर्च ऑपरेशन के बाद एनडीआरएफ ने तीस्ता नदी से परिवार की गाड़ी बरामद की. हालाँकि, कार को 11 फीट की गहराई से निकाला गया, लेकिन उन चार लोगों का कोई पता नहीं चला. रविवार सुबह सर्च ऑपरेशन फिर से शुरू हुआ.
पुलिस सूत्रों से पता चला है कि परिवार सिक्किम से सिलीगुड़ी के लिए काली टाटा नेक्सन कार में निकला था. इस ग्रुप में तीन बड़े और एक बच्चा शामिल था. उन्होंने आखिरी बार शुक्रवार दोपहर राम्बी इलाके में होने के दौरान अपने रिश्तेदारों से बात की थी. उसके बाद से उनका कोई पता नहीं चला है.
शुक्रवार दोपहर को सेवोके और बागपूल के बीच वेलाबारी इलाके में भारी बारिश की वजह से पहाड़ी नालों में अचानक पानी का बहाव बढ़ गया. इसके बाद भूस्खलन और चट्टानें गिरने से नेशनल हाईवे 10 को नुकसान पहुँचा. शुरू में आशंका थी कि इस प्राकृतिक आपदा के कारण परिवार की गाड़ी तीस्ता नदी में बह गई होगी. शनिवार सुबह रिश्तेदारों, सिक्किम प्रशासन, पश्चिम बंगाल पुलिस और एनडीआरएफ ने मिलकर तलाशी अभियान शुरू किया.
मोबाइल फोन की आखिरी लोकेशन दुर्घटना वाली जगह के पास मिली. तलाशी के दौरान कार की बैटरी और गाड़ी के टूटे हुए हिस्से मिलने से चिंता और बढ़ गई. दिन भर चले ऑपरेशन के बाद नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स ने आखिरकार गाड़ी को नदी में लगभग 11 फीट की गहराई से बाहर निकाला. हालांकि, अंधेरे और गाड़ी को बाहर निकालने के काम के खतरनाक होने की वजह से रात के समय तलाशी अभियान रोक दिया गया.
सेवोके पुलिस के अनुसार आज सुबह 6:00 बजे तलाशी अभियान फिर से शुरू हुआ. गाड़ी को बाहर निकालने और लापता लोगों की तलाश तेज करने की कोशिशें जारी हैं. एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट संजय रंजन इस बचाव अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं. बंगाल और सिक्किम पुलिस के जवान, बचाव दल और लापता परिवार के रिश्तेदार घटनास्थल पर मौजूद हैं.