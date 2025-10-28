ETV Bharat / bharat

ऑस्ट्रेलिया जा रहे चार भारतीय नागरिकों का ईरान में अपहरण, गृह मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद रिहा

जानकारी के अनुसार मानसा तालुका के बापूपुरा गांव के एक दंपत्ति सहित चार लोग एक एजेंट के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हुए थे. उन्हें पहले दिल्ली और वहां से विमान द्वारा बैंकॉक, दुबई और तेहरान ले जाया गया. तेहरान हवाई अड्डे पर उतरने के बाद उन्हें एक टैक्सी में ले जाया गया और फिर उनका अपहरण कर लिया गया.

अहमदाबाद: ईरान में गुजरात के चार नागरिकों को बंधक बनाकर 2 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी गई है. इस संबंध में मानसा विधायक जेएस पटेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर घटना की जानकारी दी. इसके बाद मामले में सरकार ने हस्तक्षेप किया और सभी बंधकों को रिहा कर नई दिल्ली लाया गया और वहां से उन्हें गुजरात भेज दिया गया. चारों यात्री आज दोपहर अहमदाबाद हवाई अड्डे पर पहुंचे.

2 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी

अपहरणकर्ता ने एक वीडियो बनाकर उनके परिवार वालों को वॉट्सऐप पर भेजी और 2 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी. वीडियो में देखा जा सकता है कि सभी लोगों को बुरी तरह पीटा जा रहा था. जब यह मामला मानसा विधायक तक पहुंचा, तो उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर सभी लोगों की रिहाई की मांग की.

मामला गृह मंत्रालय तक पहुंचने के बाद सभी बंधकों को रिहा कर दिया गया और उन्हें वहां से वापस लाया गया. आज सभी बंधक अहमदाबाद पहुंच गए हैं. ऑस्ट्रेलिया जाते समय ईरान में बंधक बनाए गए चार लोगों को रिहा कराने के बाद, मानसा विधायक जेएस पटेल ने बापूपुरा गांव में उनके परिवार से मुलाकात की.

विधायक जेएस पटेल का बयान

घटना के बारे में विधायक ने कहा, "मेरे निर्वाचन क्षेत्र के बापूपुरा में तीन युवक और एक युवती एक एजेंट के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे। यात्रा के दौरान एजेंट उन्हें तीन अलग-अलग देशों में ले गया और अंततः ईरान में उनका अपहरण कर लिया गया। अपहरण के बाद एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें दो भाइयों की बेरहमी से पिटाई की गई थी, जबकि भाई-बहन के मुँह पर टेप लगा हुआ था।"

