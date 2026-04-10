उत्तराखंड में मिले 45 लाख साल पुराने जीवाश्म, जल्द खुलेंगे हिमालय के 'राज', जानिये कैसे
शिवालिक की पहाड़ियों से मिले 45 लाख साल पुराने मछलियों के जीवाश्म हिमालय के अतीत को समझने की एक मजबूत कड़ी बनकर सामने आए हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 10, 2026 at 6:15 PM IST|
Updated : April 10, 2026 at 6:22 PM IST
देहरादून: शिवालिक पहाड़ियों से मिली एक अहम वैज्ञानिक खोज अब हिमालय के लाखों साल पुराने इतिहास के रहस्यों को खोलने का जरिया बन सकती है. खास बातचीत में वैज्ञानिकों ने बताया यहां मिले 45 लाख साल पुराने मछलियों के जीवाश्म हिमालय के निर्माण, प्राचीन जलवायु और जलीय जीवन की कहानी बयां कर रहे हैं. जिस पर अब अध्यन किया जा रहा है. इस अध्यन से हिमालय से जुड़ी कई नई बातें सामने आएंगी.
शिवालिक की पहाड़ियों से खुलेगा बड़ा राज: उत्तराखंड के देहरादून से सटे शिवालिक क्षेत्र में मछलियों के 45 लाख साल पुराने जीवाश्म मिले हैं. इस महत्वपूर्ण खोज पर ईटीवी भारत संवाददाता धीरज सजवाण ने वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान के वैज्ञानिक डॉ. निंग्थौजाम प्रेमजीत सिंह से खास बातचीत की. निंग्थौजाम प्रेमजीत सिंह ने बताया इस अध्ययन में तीन अलग-अलग मछली प्रजातियों के कुल 36 जीवाश्म मिले हैं.
ये जीवाश्म सिर्फ अवशेष नहीं हैं, बल्कि यह उस समय के पूरे पर्यावरण की कहानी को समझने की कुंजी हैं'. शिवालिक की पहाड़ियां हिमालय की सबसे नई श्रृंखला हैं. यहां लाखों वर्षों से जमा होती आ रही तलछट में ऐसे जीवाश्म सुरक्षित रह जाते हैं. यही कारण है कि यह क्षेत्र वैज्ञानिक शोध के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है.
डॉक्टर निंग्थौजाम प्रेमजीत सिंह, वैज्ञानिक
हिमालय का निर्माण और तीन प्रमुख श्रृंखलाएं: निंग्थौजाम प्रेमजीत सिंह ने बताया हिमालय का निर्माण करोड़ों साल पहले भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के टकराने से हुआ. इस भूगर्भीय प्रक्रिया ने दुनिया की सबसे युवा पर्वत श्रृंखला को जन्म दिया. उन्होंने समझाया कि हिमालय को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा जाता है— ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय. ट्रांस हिमालय सबसे पुरानी श्रृंखला है. मध्य हिमालय में अधिकांश आबादी और वन क्षेत्र है. वहीं शिवालिक, सबसे नई और निचली श्रृंखला होने के कारण, जीवाश्मों के संरक्षण के लिए सबसे अनुकूल मानी जाती है.
कैसे मिले 45 लाख साल पुराने जीवाश्म: डॉक्टर निंग्थौजाम प्रेमजीत सिंह ने बताया वैज्ञानिकों ने शिवालिक क्षेत्र की चट्टानों की परतों का अध्ययन करते हुए इन जीवाश्मों को खोजा. ये जीवाश्म प्लायोसीन काल के हैं. जिनकी उम्र करीब 45 लाख साल आंकी गई है. इन जीवाश्मों में गार्रा, रिड्जरूकर और ऑटोलिथ परिवार से जुड़ी मछलियों की पहचान की गई है. खास बात यह है कि इनमें से कुछ प्रजातियां आज भी मौजूद हैं. जिससे उनके विकासक्रम को समझने में मदद मिलती है.
क्या बताते हैं ये जीवाश्म?: डॉक्टर निंग्थौजाम प्रेमजीत सिंह ने कहा ये जीवाश्म उस समय के जल स्रोतों की प्रकृति को स्पष्ट करते हैं. उनके अनुसार, 'उस दौर में शिवालिक क्षेत्र में शांत जल वाली नदियां और तालाब मौजूद थे, जहां इस तरह की मछलियां पनपती थीं'. उन्होंने बताया कि उस समय की जलवायु आज के मुकाबले अधिक नम और संतुलित रही होगी, जो जलीय जीवन के लिए अनुकूल थी.
जलवायु परिवर्तन के संकेत: डॉक्टर निंग्थौजाम प्रेमजीत सिंह के मुताबिक, यह खोज जलवायु परिवर्तन को समझने के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा जीवाश्म इस बात के प्रमाण हैं कि समय के साथ पृथ्वी की जलवायु में बड़े बदलाव आए हैं.
'कुछ प्रजातियां इन बदलावों के अनुसार खुद को ढालने में सफल रहीं, जबकि कई प्रजातियां विलुप्त हो गईं. ऐसे अध्ययन हमें वर्तमान जलवायु संकट को समझने में भी मदद करते हैं.
डॉक्टर निंग्थौजाम प्रेमजीत सिंह, वैज्ञानिक
हिमालयी क्षेत्र के लिए क्यों अहम यह खोज: डॉक्टर निंग्थौजाम प्रेमजीत सिंह ने बताया शिवालिक क्षेत्र पहले भी जीवाश्मों के लिए जाना जाता रहा है. मछलियों के इतने बड़े स्तर पर जीवाश्म मिलना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है. इससे हिमालय के भूगर्भीय इतिहास को और गहराई से समझने में मदद मिलेगी. साथ ही, यह भी पता चलेगा कि लाखों वर्षों में यहां का पर्यावरण किस तरह बदलता रहा है.
भविष्य के शोध का आधार बनेंगे साक्ष्य: डॉक्टर निंग्थौजाम प्रेमजीत सिंह ने कहा इन जीवाश्मों पर आगे और विस्तृत अध्ययन किया जाएगा. इससे उस समय के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र—जैसे अन्य जीव-जंतु, वनस्पति और जल स्रोत की जानकारी मिल सकेगी. कुल मिलाकर, शिवालिक की पहाड़ियों से मिले 45 लाख साल पुराने मछलियों के जीवाश्म हिमालय के अतीत को समझने की एक मजबूत कड़ी बनकर सामने आए हैं.
ईटीवी भारत संवाददाता से धीरज सजवाण से खास बातचीत में डॉ. निंग्थौजाम प्रेमजीत सिंह ने साफ किया कि ये खोज न सिर्फ वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमें यह समझने में भी मदद करती है कि प्रकृति में बदलाव एक सतत प्रक्रिया है. हिमालय के इस जीवित दस्तावेज के जरिए अब वैज्ञानिक अतीत को पढ़कर भविष्य को समझने की कोशिश कर रहे हैं.
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