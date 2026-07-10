ETV Bharat / bharat

गुरुग्राम एनकाउंटर में दीपक नांदल गैंग के 4 शार्प शूटर ढेर, 3 पुलिसकर्मी घायल

दीपक नांदल गैंग के 4 शार्प शूटर ढेर ( ETV Bharat )