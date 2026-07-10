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गुरुग्राम एनकाउंटर में दीपक नांदल गैंग के 4 शार्प शूटर ढेर, 3 पुलिसकर्मी घायल

गुरुग्राम के सुशांत लोक में पुलिस मुठभेड़ में दीपक नांदल गैंग के चार शूटर मारे गए. वहीं, तीन पुलिसकर्मी घायल हुए है.

GURUGRAM POLICE ENCOUNTER
दीपक नांदल गैंग के 4 शार्प शूटर ढेर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 10, 2026 at 9:34 AM IST

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गुरुग्राम: गुरुग्राम के सुशांत लोक ए-ब्लॉक में देर रात गुरुग्राम पुलिस की अपराध शाखा और दीपक नांदल गैंग के शूटरों के बीच हुई मुठभेड़ में चार बदमाश मारे गए, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया. इस दौरान बदमाशों की फायरिंग में एक एएसआई सहित तीन पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं. सभी घायलों का मेदांता अस्पताल में इलाज जारी है.

प्रॉपर्टी डीलर से फिरौती वसूलने की थी तैयारी: दरअसल, पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि दीपक नांदल गैंग के शार्प शूटर एक प्रॉपर्टी डीलर से फिरौती वसूलने के इरादे से सुशांत लोक क्षेत्र में आने वाले हैं. सूचना के आधार पर अपराध शाखा की टीमों ने इलाके में पहले से घेराबंदी कर दी और संदिग्धों की गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू कर दी.

गुरुग्राम एनकाउंटर में दीपक नांदल गैंग के 4 शार्प शूटर ढेर (ETV Bharat)

20 से अधिक राउंड फायरिंग के बाद चार बदमाश ढेर: पुलिस के अनुसार टीम को देखते ही बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा और आरोपियों को पकड़ने के उद्देश्य से कार्रवाई की. दोनों ओर से 20 से अधिक राउंड फायरिंग हुई. मुठभेड़ खत्म होने पर चार शूटर मौके पर मृत मिले, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया.

मेदांता अस्पताल में चल रहा इलाज: मुठभेड़ के दौरान बदमाशों की गोली लगने से एक एएसआई सहित तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए. सभी को तत्काल मेदांता अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है. पुलिस अधिकारियों ने घायलों की स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखी हुई है.

घटनास्थल से जुटाए जा रहे साक्ष्य: घटना के बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया. एफएसएल और अन्य जांच एजेंसियों की टीमों ने मौके से हथियारों, कारतूस और अन्य साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई शुरू कर दी. वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की निगरानी करते रहे.

आपराधिक रिकॉर्ड की होगी आधिकारिक पुष्टि: एसीपी सदर धर्मबीर सिंह ने कहा कि, "फिलहाल पुलिस पूरे मामले की विस्तृत जांच कर रही है. मारे गए और घायल शूटरों की पहचान, उनके आपराधिक रिकॉर्ड, बरामद हथियारों तथा अन्य तथ्यों की आधिकारिक पुष्टि जांच पूरी होने के बाद की जाएगी. मामले से जुड़े सभी पहलुओं की गहन जांच जारी है."

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