कूनो नेशनल पार्क से फिर खुशखबरी, गामिनी ने तीन नहीं चार चीतों को दिया था जन्म, केंद्रीय मंत्री ने दी गुड न्यूज

श्योपुर : मध्य प्रदेश चीता प्रोजेक्ट के लिए एक बार फिर खुशखबरी है. पिछले दिनों साउथ अफ्रीकन चीता गामिनी ने 3 नहीं बल्कि 4 शावकों को जन्म दिया था. बुधावार को इनकी संख्या तीन मानी जा रही थी, लेकिन शुक्रवार को मॉनीटरिंग टीम ने पुष्टि की है कि गामिनी ने कुल 4 चीतों को जन्म दिया है. इसकी जानकारी केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने अपने एक्स अकाउंट पर शेयर की है. केंद्रीय वन मंत्री ने एक्स अकाउंट पर साझा की खुशखबरी केंद्रीय मंत्री वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, ''कूनो नेशनल पार्क की मादा चीता गामिनी के चौथे बच्चे के जन्म की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है. कूनो की फील्ड और वेटेरिनरी टीमों द्वारा मॉनिटरिंग के दौरान चौथे बच्चे की मौजूदगी की पुष्टि हुई है. चारों बच्चे अभी स्वस्थ हैं और ठीक हैं.'' भूपेंद्र यादव ने आगे कहा, '' यह डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चीता के तहत साइंटिफिक मैनेजमेंट और कंजर्वेशन के लिए लगातार कमिटमेंट को दिखाता है, और भारत में चीतों को फिर से लाने की यात्रा में एक और सकारात्मक कदम है.''