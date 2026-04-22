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ढेंकनाल में 4 जनगणना अधिकारियों को पीटा...मयूरभंज से महिला एन्यूमरेटर लापता, घटना को लेकर एक्शन में ओडिशा सरकार

उन्होंने कहा कि, आज जब अधिकारी ने उनसे फिर बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने गैंग में उन पर हमला कर दिया. उन्होंने उनकी गाड़ी में भी तोड़-फोड़ की. पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद, दो लोगों को पुलिस स्टेशन लाया गया है. उन्होंने कहा कि, आरोपियों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी.

गैंग में हमला इस घटना के बारे में, कामाख्यानगर NAC, पीधा साहू ने कहा, हमारे सेंसस ऑफिसर कल शाम जनगणना के काम से गए थे. एक परिवार के लोगों ने कोई भी जानकारी देने से मना कर दिया.

जनगणना अधिकारी की सुरक्षा की चिंता "जब हमारा स्टाफ उनके (निकुंज सतपति) घर गया, तो उन्होंने कोई भी जानकारी देने से मना कर दिया. मैंने अपने सीनियर ऑफिसर को इस बारे में बताया. हम 4 लोगों के ग्रुप में उनके घर गए. उन्होंने हम पर अचानक हमला कर दिया. उन्होंने मेरी गाड़ी पूरी तरह से तोड़ दी. हमें इंसाफ मिलना चाहिए... हम किसी पर्सन काम से नहीं आए थे. ऐसे में हमारी सुरक्षा कौन करेगा." -सर्कल-2 सुपरवाइजर, मधुस्मिता बेहरा

"आज सुबह वे जनगणना के काम के लिए निकुंज सतपति के घर गए थे. लेकिन उन्होंने ड्यूटी पर मौजूद सभी अधिकारियों के साथ मारपीट शुरू कर दी. उन्होंने हमारी गाड़ी में तोड़फोड़ की और गाली-गलौज की. हमने समझाने की कोशिश की कि हम सरकारी काम आसानी से करने आए हैं, लेकिन वे नहीं समझे... हमें न्याय चाहिए... सरकार को कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए." - जनगणना प्रभारी क्लर्क रघुनाथ दीक्षित

आज (बुधवार) अनंतपुर साही में अधिकारी जनगणना के लिए निकुंज सतपति के घर गए थे. इसी समय निकुंज सतपति और उनके 2 बेटों ने जनगणना अधिकारियों पर हमला कर दिया. जानकारी के मुताबिक, निकुंज से कोई जानकारी मांगने से पहले ही निकुंज और उनके 2 बेटों ने जनगणना अधिकारियों पर हमला कर दिया। उन्होंने अधिकारी की बाइक और स्कूटर में तोड़फोड़ की. उन्होंने अधिकारियों के साथ मारपीट भी की.

इस हमले का शिकार हुए अधिकारियों में जनगणना चार्ज क्लर्क रघुनाथ दीक्षित, सर्कल-2 सुपरवाइजर मधुस्मिता बेहरा, कर्मचारी स्वर्णलता साहू और सतिन बीरेन बेहरा शामिल हैं. कामाख्यानगर अधिसूचित परिषद के तहत आने वाले अनंतपुर साही में जनगणना करने जाते समय हमला किया गया.

खबर के मुताबिक, अनंतपुर साही में जनगणना करने आए चार अधिकारियों को एक पिता और दो बेटों ने मिलकर बेरहमी से पीटा और उनकी गाड़ी में तोड़-फोड़ की. शिकायत दर्ज होने के बाद कामाख्यानगर पुलिस ने आरोपी पिता-पुत्र को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है. वहीं, राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी ने जिला कलेक्टर को जनगणना अधिकारी को सुरक्षा देने का निर्देश दिया है.

ढेंकनाल: ओडिशा में जनगणना अधिकारियों की सुरक्षा चिंता का विषय है. इस मामले को ओडिशा सरकार ने गंभीरता से लिया है. खबर है कि, राज्य में 4 जनगणना अधिकारियों पर पिता-पुत्र ने हमला कर दिया. यह शर्मनाक घटना बुधवार को ढेंकनाल जिले के कामाख्यानगर में हुई.

कामाख्यानगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज होने के बाद, कामाख्यानगर के डिप्टी कमिश्नर दीनमणि नाइक और कामाख्यानगर पुलिस मौके पर पहुंची. कामाख्यानगर पुलिस ने आरोपी पिता और 2 बेटों को गिरफ्तार कर लिया. मामले की जांच जारी है.

चूंकि जनगणना जैसा राष्ट्रीय परियोजना चल रहा है, इसलिए बदमाश नए तरीकों से घर में घुसने की कोशिश कर सकते हैं. ढेंकनाल के एसपी अभिनव सोनकर ने कहा कि आम लोगों को इस बारे में अलर्ट रहना चाहिए और कोई भी संदिग्ध गतिविधि दिखने पर तुरंत पुलिस हेल्पलाइन 112 पर मदद लेनी चाहिए.

रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने जनगणना के दौरान अधिकारियों पर हमलों और दूसरी समस्याओं को गंभीरता से लिया है. राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी ने कहा कि, जनगणना अधिकारियों की सुरक्षा के लिए गृह विभाग के साथ बातचीत हुई है. इस मुद्दे पर राजस्व मंत्री और राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव और जनगणना निदेशालय के अधिकारियों के बीच बैठक हुई है.

ढेंकनाल में 4 जनगणना अधिकारियों को पीटा (ETV Bharat)

राजस्व मंत्री ने जिला कलेक्टरों को गर्मी की लहर को देखते हुए सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक जनगणना का काम रोकने का निर्देश दिया है. जिला कलेक्टर जनगणना के काम में लगे लोगों की बुनियादी जरूरतों का ध्यान रखेंगे. जिला कलेक्टरों को जनगणना अधिकारियों को अपराधियों और गर्मी की लहर से बचाने का निर्देश दिया गया है.

ओडिशा सरकार ने चल रही जनगणना के पहले फेज़, यानी हाउसलिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस में लगे कर्मचारियों की सुरक्षा को गंभीरता से लिया है. बता दें कि, पिछले कुछ दिनों में राज्य में बढ़ती गर्मी और हादसों की वजह से काम कर रहे जनगणना कर्मियों के बारे में बहुत दुखद खबर सामने आई है.

इस बारे में, राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों और म्युनिसिपल कमिश्नर को घर-घर जाकर डेटा एकत्रित करने वालों की सुरक्षा के लिए जरूरी इंतज़ाम करने के लिए जरूरी निर्देश जारी किए हैं.

ढेंकनाल में 4 जनगणना अधिकारियों को पीटा, गाड़ी में तोड़फोड़ की (ETV Bharat)

राज्य में जनगणना 2027 का पहला फेज़, यानी हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस, 16 अप्रैल 2026 से शुरू हो गया है और 15 मई 2026 तक चलेगा. इस फेज के दौरान जनगणना में शामिल कर्मचारी घर-घर जाकर घरों की स्थिति, घरेलू सुविधाओं और घरों के पास मौजूद संपत्ति वगैरह से जुड़ा डेटा इकट्ठा कर रहे हैं. इस दौरान, राज्य के अलग-अलग हिस्सों से जो घटनाएं सामने आई हैं, उन्होंने चिंता बढ़ा दी है.

एक महिला जनगणना अधिकारी लापता, एक एन्यूमरेटर की हार्ट अटैक से मौत

पिछले कुछ दिनों में, मीडिया में ये बुरी घटनाएं रिपोर्ट हुई हैं. पहली घटना में सोनपुर जिले से मिली जानकारी के मुताबिक, जनगणना ड्यूटी से लौटने के बाद एक एन्यूमरेटर की हार्ट अटैक से मौत हो गई. वहीं, मयूरभंज जिले में एक महिला एन्यूमरेटर के लापता होने की खबर है. बालासोर जिले से तीन छोटे एक्सीडेंट और हीट स्ट्रोक के मामले सामने आए हैं.

वहीं, राउरकेला से एक एक्सीडेंट का मामला सामने आया है. हालात को देखते हुए, राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, डॉ. अरबिंद कुमार पाढ़ी ने जिला प्रशासन से कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए बड़े कदम उठाने को कहा है. जनगणना करने वालों को सुरक्षा दी जाएगी.

ओडिशा में जनगणना प्रक्रिया

राज्य में 16 अप्रैल से 15 मई तक घरों की जनगणना की जाएगी. इस काम को करने के लिए 90,200 जनगणना करने वाले और 15,140 सुपरवाइजर तैनात किए गए हैं. पहले फेज में, घरों की गिनती, जिसमें नंबरिंग और घर के मुखिया की डिटेल्स इकट्ठा करना शामिल है. हर जनगणना करने वाले को 800 लोगों का डेटा इकट्ठा करने का काम दिया गया है. एक व्यक्ति को 200 से 220 घरों की गिनती करनी होगी. हर सुपरवाइजर के नीचे 6 जनगणना करने वाले हैं. गंजम जिले में सबसे ज़्यादा 6,396 जनगणना करने वाले और 1,128 सुपरवाइजर तैनात किए गए हैं.

शहरी इलाका होने के नाते, भुवनेश्वर में सबसे ज़्यादा 2596 जनगणना अधिकारी और 445 सुपरवाइजर हैं. गिनती करने वाले गली-गली जाकर घरों की गिनती कर रहे हैं और घर के मुखिया से 33 सवाल पूछ रहे हैं. वे यह समझने के लिए सवाल पूछ रहे हैं कि यह पक्का घर है या मिट्टी का है. एक प्राइमरी स्कूल के टीचर को सेंसस ऑफिसर (एन्यूमेरेटर) और एक हाई स्कूल के टीचर को सुपरवाइजर के तौर पर तैनात किया गया है.

जनगणना के लिए स्कूल की छुट्टी नहीं होगी. टीचर स्कूल के बाद जनगणना का काम कर रहे हैं. इसी तरह, शनिवार और रविवार सुबह सर्वे का काम किया जा रहा है. घर-घर जनगणना डेटा का रोज समीक्षा की जा रही है.

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