टाइगर रिजर्व में खुलेंगे 38 नए रेस्क्यू सेंटर, घायल और बीमार जानवरों को तुरंत मिलेगा इलाज!
शिकार और बीमारियों से निपटने के लिए NTCA ने तैयार किया बड़ा मास्टर प्लान, जानिए क्या है नया प्रोजेक्ट. संतू दास की रिपोर्ट.
Published : July 10, 2026 at 4:21 PM IST
नई दिल्लीः देश के विभिन्न टाइगर रिजर्व में 38 अतिरिक्त अस्थायी रेस्क्यू, रिहैब और रिलीज (RRR-Rescue, Rehab and Release) सुविधाएं स्थापित की जाएंगी. विभिन्न क्षेत्रों के बीच की भौगोलिक और कमियों को ध्यान में रखते हुए, इन 38 अतिरिक्त अस्थायी आरआरआर सुविधाओं को स्थापित करने की सिफारिश राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA-National Tiger Conservation Authority) की एक रिपोर्ट में की गई है.
'रोडमैप टू रेस्क्यू: स्ट्रैटेजिक रोडमैप फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टेम्परेरी/ट्रांजिट फैसिलिटीज फॉर रेस्क्यू-रिहैब-रिलीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इन टाइगर लैंडस्केप्स' नाम की इस रिपोर्ट को गुरुवार को जारी किया गया.
भारत के टाइगर रिजर्व (बाघ अभयारण्य) देश के सबसे महत्वपूर्ण वन्यजीव संरक्षण क्षेत्रों में से हैं. यहां कई तरह के स्तनधारी जीव, पक्षी, रेंगने वाले जीव और अन्य प्रजातियां पाई जाती हैं. जिनमें बाघ एक मुख्य प्रजाति के रूप में काम करता है. इन क्षेत्रों का संरक्षण और प्रबंधन वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा बनाए गए एक मजबूत कानूनी और नीतिगत ढांचे के अनुसार किया जाता है.
लगातार मिल रहे सुरक्षित आवास और बेहतर प्रबंधन के कारण विभिन्न टाइगर रिजर्व में वन्यजीवों की आबादी बढ़ी है. लेकिन, रिपोर्ट के अनुसार- अभयारण्य की सीमाओं से बाहर वन्यजीवों की बढ़ती आवाजाही, इंसानी दबाव, मानव-वन्यजीव संघर्ष, शिकार के कारण होने वाली चोटें, जंगलों का कटना और बीमारियों के नए खतरों ने इन क्षेत्रों के भीतर वन्यजीव बचाव और पुनर्वास के बुनियादी ढांचे को मजबूत और विकेंद्रीकृत (स्थान-स्थान पर उपलब्ध) करने की जरूरत को रेखांकित किया है.
सिफारिश की गई इस रोडमैप में, टाइगर रिजर्व क्षेत्रों में आरआरआर (बचाना, पुनर्वास और छोड़ना) सुविधाओं का एक समन्वित नेटवर्क विकसित करने के लिए साक्ष्यों पर आधारित ढांचा प्रदान किया गया है.
38 अतिरिक्त सुविधाएं स्थापित करने का प्रस्ताव
रिपोर्ट के अनुसार, भारत के 58 टाइगर रिजर्व में से 36 रिजर्व में वर्तमान में 40 वन्यजीव बचाव सुविधाएं मौजूद हैं. इसके बावजूद, कई क्षेत्रों में भौगोलिक और कामकाजी स्तर पर बड़ी कमियां बनी हुई हैं. इस पहुंच को मजबूत करने और इसे आसान बनाने के लिए, रोडमैप में 38 अतिरिक्त अस्थायी/ट्रांजिट आरआरआर (RRR) सुविधाएं स्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया है.
इन्हें रणनीतिक रूप से ऐसी जगहों पर बनाया जाएगा जिससे मौजूदा नेटवर्क को मदद मिले और क्षेत्रीय स्तर पर संकट के समय तुरंत कार्रवाई करने की क्षमता बढ़े. इस कार्ययोजना का उद्देश्य मौजूदा वन्यजीव बचाव सुविधाओं में सुधार करना और उन्हें आधुनिक बनाना भी है.
प्रस्तावित सुविधाओं को मौजूदा कानूनी प्रावधानों और लागू तकनीकी दिशानिर्देशों के तहत संचालित किया जाना तय हुआ है. इसमें अस्थायी और ट्रांजिट सुविधाओं के लिए केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (CZA) के नियम, और एनटीसीए (NTCA), केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) तथा संबंधित राज्य वन विभागों द्वारा जारी जरूरी दिशानिर्देश शामिल हैं.
रोडमैप में यह माना गया है कि वन्यजीव बचाव का मतलब हर खुले घूमने वाले जंगली जानवर के जीवन में दखल देना नहीं है. बल्कि, यह एक विशेष प्रबंधन तरीका है, जिसका इस्तेमाल सिर्फ उन जानवरों के लिए किया जाना चाहिए जिन्हें संघर्ष, चोट, बीमारी, फंसने, विस्थापन, अनाथ होने या अन्य असाधारण परिस्थितियों के कारण तुरंत मदद की जरूरत होती है.
इसलिए, प्रस्तावित बुनियादी ढांचे का उद्देश्य कम से कम मानवीय हस्तक्षेप, पशु कल्याण और वैज्ञानिक वन्यजीव प्रबंधन के सिद्धांतों का पालन करते हुए संरक्षण की तैयारियों को मजबूत करना है. इसमें सिफारिश की गई है कि इस कार्ययोजना को टाइगर रिजर्व के मौजूदा नियोजन और प्रबंधन ढांचे के साथ कड़े तालमेल के साथ लागू किया जाना चाहिए.
रिपोर्ट में कहा गया है, "जहां भी जरूरी हो, व्यवस्थित कार्यान्वयन, संसाधनों के आवंटन, क्षमता निर्माण और लंबे समय तक काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए वन्यजीव बचाव, पुनर्वास, आपातकालीन कार्रवाई और इससे जुड़े बुनियादी ढांचे से संबंधित उचित नियमों को संबंधित 'टाइगर कंजर्वेशन प्लान' (बाघ संरक्षण योजनाओं) में शामिल किया जा सकता है."
विशेषज्ञों की राय
वन्यजीव विशेषज्ञ, जलपन रूपापरा ने शुक्रवार को इस नए प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देते हुए ईटीवी भारत से कहा, "इस मामले पर मेरा नजरिया थोड़ा अलग है. मेरा मानना है कि वन्यजीव प्रजातियों को प्राकृतिक रूप से जीने देना चाहिए और उनके जीवन में बहुत ज्यादा इंसानी दखल नहीं होना चाहिए."
उन्होंने कहा, "प्रकृति का नियम है - जो सबसे मजबूत होगा, वही बचेगा (सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट). अगर कोई जानवर आपस की लड़ाई के दौरान घायल हो जाता है, तो उसे प्राकृतिक रूप से ही जीने और उबरने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए."
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