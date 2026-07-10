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टाइगर रिजर्व में खुलेंगे 38 नए रेस्क्यू सेंटर, घायल और बीमार जानवरों को तुरंत मिलेगा इलाज!

जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में गर्मी से बचने के लिए बंगाल टाइगर अपने बाड़े के अंदर पानी में मस्ती करते हुए. यह तस्वीर 13 मई, 2026 की है. ( IANS )