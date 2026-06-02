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हज से लौटे 375 हाजी, स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंचे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू

दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में पहुंचे परिजनों ने फूल-मालाएं पहनाकर और गले लगाकर परिजन हाजियों का स्वागत किया.

हज से लौटे 375 हाजी
हज से लौटे 375 हाजी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 2, 2026 at 8:40 PM IST

2 Min Read
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नई दिल्ली: पवित्र हज यात्रा पूरी कर 375 हाजियों का पहला जत्था आज दिल्ली पहुंचा, जहां एयरपोर्ट पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया. फूल-मालाओं, गले मिलने और दुआओं के बीच परिजनों से मुलाकात का भावुक नज़ारा देखने को मिला. केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू और दिल्ली राज्य हज समिति की अध्यक्ष कौसर जहां ने भी हाजियों का स्वागत किया.

दिल्ली एयरपोर्ट पर उस वक्त खुशी और भावनाओं का अनोखा संगम देखने को मिला, जब पवित्र हज यात्रा पूरी करके 375 हाजियों का पहला जत्था वतन लौटा. एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में पहुंचे परिजनों ने फूल-मालाएं पहनाकर और गले लगाकर अपने प्रियजनों का स्वागत किया. कई हाजी अपने परिवारों से मिलकर भावुक हो गए, तो वहीं परिजनों के चेहरों पर भी लंबे इंतजार के बाद अपनों से मिलने की खुशी साफ नजर आई. हाजियों ने इस दौरान अल्लाह का शुक्र अदा किया और हज यात्रा को अपनी जिंदगी का यादगार अनुभव बताया.

375 हाजी लौटने पर एयरपोर्ट पर दिखी खुशी (ETV Bharat)

हाजियों के स्वागत के लिए केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू और दिल्ली राज्य हज समिति की अध्यक्ष कौसर जहां भी एयरपोर्ट पहुंचीं. दोनों नेताओं ने हाजियों को मुबारकबाद दी और उनके अनुभवों के बारे में जानकारी ली. केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार हज यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है. उन्होंने बताया कि हज यात्रा शुरू होने से पहले स्वयं सऊदी अरब जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया था, ताकि भारतीय हाजियों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.

दिल्ली राज्य हज समिति की अध्यक्ष कौसर जहां ने कहा,

हज यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. उन्होंने सभी हाजियों को सफल हज यात्रा की मुबारकबाद दी और उनके बेहतर स्वास्थ्य व खुशहाली की दुआ की. हाजियों ने भी यात्रा के दौरान मिली सुविधाओं के लिए भारत सरकार और हज कमेटी का आभार जताया. रहने, खाने, परिवहन और सुरक्षा व्यवस्था को संतोषजनक बताते हुए उन्होंने कहा कि पूरी यात्रा बेहद व्यवस्थित और आरामदायक रही. दिल्ली एयरपोर्ट पर लौटे हाजियों के चेहरों पर खुशी, सुकून और आध्यात्मिक संतोष साफ दिखाई दे रहा था.

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