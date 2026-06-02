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हज से लौटे 375 हाजी, स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंचे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू

नई दिल्ली: पवित्र हज यात्रा पूरी कर 375 हाजियों का पहला जत्था आज दिल्ली पहुंचा, जहां एयरपोर्ट पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया. फूल-मालाओं, गले मिलने और दुआओं के बीच परिजनों से मुलाकात का भावुक नज़ारा देखने को मिला. केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू और दिल्ली राज्य हज समिति की अध्यक्ष कौसर जहां ने भी हाजियों का स्वागत किया.

दिल्ली एयरपोर्ट पर उस वक्त खुशी और भावनाओं का अनोखा संगम देखने को मिला, जब पवित्र हज यात्रा पूरी करके 375 हाजियों का पहला जत्था वतन लौटा. एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में पहुंचे परिजनों ने फूल-मालाएं पहनाकर और गले लगाकर अपने प्रियजनों का स्वागत किया. कई हाजी अपने परिवारों से मिलकर भावुक हो गए, तो वहीं परिजनों के चेहरों पर भी लंबे इंतजार के बाद अपनों से मिलने की खुशी साफ नजर आई. हाजियों ने इस दौरान अल्लाह का शुक्र अदा किया और हज यात्रा को अपनी जिंदगी का यादगार अनुभव बताया.