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दिल्ली के नामी होटल की चौथी मंजिल से कूदकर व्यक्ति ने दी जान, पुलिस जांच में जुटी

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, 25 अगस्त को संसद मार्ग थाना पुलिस को दोपहर करीब तीन बजे के बाद होटल से सूचना मिली कि एक व्यक्ति ने होटल की चौथी मंजिल स्थित पूल साइड से छलांग लगा दी है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. प्रारंभिक जांच में मृतक की पहचान दिविज मारिया (37) के रूप में हुई. घटना के बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के एक प्रतिष्ठित होटल में मंगलवार को एक 37 वर्षीय व्यक्ति की मौत का मामला सामने आया. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, व्यक्ति ने होटल की चौथी मंजिल से छलांग लगा दी. दिल्ली पुलिस के अनुसार, घटना की जानकारी मिलने के बाद व्यक्ति को तुरंत राम मनोहर लोहिया (RML) अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है.

पुलिस की प्रारंभिक जांच में दिविज की निजी व रोजगार संबंधी परिस्थितियों के बारे में भी जानकारी सामने आई है. पुलिस के मुताबिक, दिविज ने करीब छह महीने पहले गुरुग्राम की एक कंपनी में अपनी नौकरी छोड़ दी थी. इसके बाद पिछले कुछ महीनों से वह डिप्रेशन से जूझ रहे थे. उनका इलाज भी चल रहा था. पुलिस के मुताबिक मृतक शादीशुदा थे. हालांकि उन्होंने होटल में यह कदम क्यों उठाया, इसकी कोई निश्चित वजह फिलहाल सामने नहीं आई है. पुलिस घटना से पहले की परिस्थितियों व इससे जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है.

घटना की सूचना मिलने के बाद क्राइम टीम ने भी मौके का निरीक्षण किया और घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाए. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सुरक्षित रखवा दिया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत की परिस्थितियों से संबंधित जांच में और जानकारी मिलने की संभावना है. पुलिस में होटल में मौजूद लोगों व कर्मचारियों से भी घटना से जुड़े तथ्यों की जानकारी जुटाई है.

दिल्ली पुलिस ने बताया कि मामले में संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है. पुलिस का कहना है कि आगे की जांच जारी है. घटना को लेकर प्रकाशित रिपोर्टों में भी पुलिस की प्रारंभिक जांच के आधार पर दिविज के करीब छह महीने पहले गुरुग्राम की कंपनी की नौकरी छोड़ने व पिछले कुछ महीनों से डिप्रेशन का इलाज चलने की जानकारी दी गई है.

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