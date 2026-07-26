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36 दिन बनाम दिल्ली पुलिस: एक दिन की अनुमति वाला आंदोलन कैसे बना राजधानी की सबसे बड़ी कानून-व्यवस्था की परीक्षा ?

पुलिस को उम्मीद थी कि सोनम वांगचुक के जंतर-मंतर से अस्पताल में जाने के बाद मौके पर भीड़ कम हो जाएगी. लेकिन यह भीड़ दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई और पुलिस के लिए प्रदर्शनकारियों को हटाना मुश्किल हो गया. विपक्षी दलों का यह भी आरोप है कि सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से हटाने के बाद पुलिस प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर हटाने की तैयारी में थी. क्योंकि बार-बार दिल्ली पुलिस की तरफ से अनाउंसमेंट कर जंतर मंतर को खाली करने को कहा जा रहा था.

पूरे आंदोलन का सबसे चर्चित मोड़ तब आया जब सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. दिल्ली पुलिस का आधिकारिक पक्ष था कि ये कदम हाई कोर्ट के आदेश व चिकित्सकीय सलाह पर उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया. दूसरी ओर समर्थकों ने आरोप लगाया कि उन्हें आंदोलन कमजोर करने के उद्देश्य से हटाया गया. अस्पताल में भर्ती किए जाने के बावजूद आंदोलन पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ और विपक्षी राजनीतिक दलों तथा सामाजिक संगठनों ने प्रदर्शन को समर्थन देना जारी रखा.

17 जुलाई को अनुराग कुमार ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर का पद संभाला और 18 जुलाई की सुबह जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल कर रहे सोनम वांगचुक को हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए जबरन अस्पताल ले जाकर भर्ती करवा दिया गया. इसका कॉकरोच जनता पार्टी और अन्य राजनीतिक दलों ने जमकर विरोध किया और दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार के इस फैसले की कड़ी निंदा भी की.

सीजेपी के इस आंदोलन के दौरान दिल्ली पुलिस के नेतृत्व में बदलाव भी चर्चा का विषय बना. राजनीतिक व प्रशासनिक हलकों में यह सवाल उठे कि क्या पुलिस आयुक्त का परिवर्तन इस आंदोलन से जुड़ा था. आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह समेत तमाम नेताओं ने कहा कि पहले के आईपीएस अधिकारी सतीश गोलचा इस प्रदर्शन को हटवाने में कामयाब नहीं रहे. इसलिए उन्हें दिल्ली के उपराज्यपाल कार्यालय से अटैच कर दिया गया और उनकी जगह वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अनुराग कुमार को दिल्ली पुलिस कमिश्नर बना दिया गया.

राजधानी दिल्ली का ऐतिहासिक जंतर-मंतर सिर्फ एक प्रदर्शन स्थल नहीं है. इसके आसपास संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, केंद्रीय मंत्रालय, दूतावास व कई महत्वपूर्ण सरकारी संस्थान स्थित हैं. कुछ ही दूरी पर कनॉट प्लेस जैसा व्यावसायिक क्षेत्र भी है. यही कारण है कि यहां होने वाला कोई भी लंबा आंदोलन सिर्फ प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसका सीधा असर राष्ट्रीय राजधानी की सुरक्षा, ट्रैफिक व्यवस्था व वीआईपी मूवमेंट पर पड़ता है. दिल्ली पुलिस के लिए यही सबसे बड़ी प्रशासनिक चुनौती थी.

दिल्ली पुलिस ने 20 जून को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के लिए सीमित अवधि की अनुमति दी थी. पुलिस का कहना था कि अनुमति समाप्त होने के बाद भी धरना जारी रखना शर्तों का उल्लंघन था. दूसरी ओर प्रदर्शनकारियों का तर्क था कि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई हैं, इसलिए वह शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे. यहीं से दिल्ली पुलिस के सामने सबसे बड़ी दुविधा शुरू हुई. यदि दिल्ली पुलिस तत्काल बल प्रयोग कर धरना समाप्त कराती तो टकराव, हिंसा व मानवाधिकारों से जुड़े सवाल उठ सकते थे. वहीं, यदि आंदोलन को जारी रहने दिया जाता तो पुलिस पर कानून का पालन न कराने के आरोप लगना तय था. इसी संतुलन को साधने की कोशिश पूरे आंदोलन के दौरान दिखाई दी.

यही वजह रही कि ये आंदोलन दिल्ली पुलिस के लिए हाल के वर्षों की सबसे जटिल कानून-व्यवस्था संबंधी चुनौतियों में गिना जाने लगा है. स्वतंत्रता दिवस से पहले का यह आंदोलन राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने में दिल्ली पुलिस के लिए कितना चुनौतीपूर्ण था.

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली का जंतर-मंतर लंबे समय से लोकतांत्रिक विरोध-प्रदर्शनों का प्रमुख केंद्र रहा है, लेकिन 20 जून 2026 को कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के बैनर तले शुरू हुआ आंदोलन दिल्ली पुलिस के लिए सामान्य धरने से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण रहा. सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक की अनुमति के साथ शुरू हुआ ये प्रदर्शन 36 दिनों तक चलता रहा. इस दौरान कानून-व्यवस्था, संसद सत्र, वीवीआईपी सुरक्षा, सोशल मीडिया पर कथित भड़काऊ अभियान, साइबर निगरानी, सोनम वांगचुक का अनशन व संसद मार्च जैसे कई घटनाक्रम एक साथ सामने आए.

जब आंदोलन के साथ जुड़ गया संसद सत्र

स्थिति उस समय और ज्यादा संवेदनशील हो गई जब संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ. संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली जिला पहले से ही हाई सिक्योरिटी जोन में बदल जाता है. ऐसे में जंतर-मंतर पर लगातार धरना दिल्ली पुलिस के लिए दोहरी चुनौती बन गया. एक ओर संसद, केंद्रीय मंत्रियों व अन्य वीआईपी की सुरक्षा सुनिश्चित करनी थी, वहीं दूसरी ओर प्रदर्शनकारियों के लोकतांत्रिक अधिकारों का भी सम्मान करना था. इसी कारण सुरक्षा व्यवस्था कई स्तरों पर मजबूत की गई.

संसद मार्च की घोषणा और बदली रणनीति

जैसे ही भूख हड़ताल पर बैठे समाजसेवी सोनम वांगचुक ने संसद तक मार्च निकालने की घोषणा की, दिल्ली पुलिस ने अपनी रणनीति में बदलाव किया. नई दिल्ली जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू की गई. साथ ही अतिरिक्त पुलिस बल व अर्धसैनिक बल तैनात किए गए. जंतर-मंतर व संसद मार्ग के आसपास कई स्तरों पर बैरिकेडिंग की गई. इसके अतिरिक्त कई मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास अस्थायी रूप से बंद किए गए, जबकि इंटरचेंज सुविधा सीमित रूप में जारी रही. संवेदनशील क्षेत्रों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर भी अस्थायी रोक लगाई गई, जिससे कानून-व्यवस्था प्रभावित न हो.

सीजेपी के बैनर तले शुरू हुआ आंदोलन (ETV Bharat)

संसद मार्च पर लाठीचार्ज, मोबाइल कैमरा बन गया सबूत और चुनौती

20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान स्थिति उस समय तनावपूर्ण हो गई, जब प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच कई स्थानों पर झड़पें हुईं. हालात को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और कुछ स्थानों पर आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े. इस दौरान दर्जनों प्रदर्शनकारी व पुलिसकर्मी घायल हुए. इसके बाद आंदोलन केवल सड़कों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सोशल मीडिया पर भी एक नई लड़ाई शुरू हो गई.

प्रदर्शन में शामिल अधिकांश युवाओं के हाथ में मोबाइल फोन थे और घटनास्थल की लगभग हर गतिविधि अलग-अलग एंगल से रिकॉर्ड हो रही थी. लाठीचार्ज, धक्का-मुक्की व पुलिस कार्रवाई के सैकड़ों वीडियो कुछ ही मिनटों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल होने लगे, जो अभी तक ट्रेंड कर रहे हैं. इन वीडियो के आधार पर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए गए, जबकि पुलिस का कहना था कि उसने कानून-व्यवस्था बनाए रखने व संसद की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की. दिल्ली पुलिस के सामने चुनौती सिर्फ कानून-व्यवस्था संभालने की नहीं थी, बल्कि सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही अधूरी, भ्रामक व कथित फर्जी सूचनाओं का जवाब देना भी था. पुलिस को कई वायरल दावों का खंडन करना पड़ा.

खुफिया निगरानी के साथ संभाला साइबर मोर्चा

इस आंदोलन की एक खास बात ये भी रही कि पुलिस की चुनौती केवल जंतर-मंतर तक सीमित नहीं थी. डिजिटल प्लेटफॉर्म भी समानांतर मोर्चा बन गए थे. दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच व साइबर इकाइयों ने सोशल मीडिया गतिविधियों पर लगातार नजर रखी. दिल्ली पुलिस के अडिशनल डीसीपी सुमित कुमार के मुताबिक आंदोलन से जुड़े सैकड़ों सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच की गई तो 400 से अधिक पाकिस्तानी संदिग्ध सोशल मीडिया हैंडल की पहचान कर उन पर कार्रवाई की गई. इन हैंडल्स के जरिए फेक वीडियो और भड़काऊ पोस्ट के जरिए देश में माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा था.

पुलिस ने किया एआई तकनीक का इस्तेमाल

दिल्ली पुलिस ने सीजेपी के इस आंदोलन के दौरान आधुनिक तकनीक का भी सहारा लिया. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित वीडियो एनालिटिक्स, सीसीटीवी निगरानी व अन्य तकनीकी माध्यमों से भीड़ की गतिविधियों पर नजर रखी गई. दिल्ली पुलिस के दावों को आधार माना जाए, तो ऐसे सैकड़ों लोगों की पहचान की गई जिनके आपराधिक रिकॉर्ड थे या जिनके बारे में आशंका थी कि वे भीड़ की आड़ में कानून-व्यवस्था बिगाड़ सकते थे.

यदि आंदोलन 15 अगस्त तक जारी रहता...

36 दिनों तक चला कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन धर्मेंद्र प्रधान के केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा और अन्य मांगों के स्वीकार होने के बाद 26 जुलाई को खत्म हो गया. यदि यह आंदोलन स्वतंत्रता दिवस तक जारी रहता, तो दिल्ली पुलिस के सामने चुनौती और बढ़ सकती थी. लाल किले पर प्रधानमंत्री का संबोधन, वीवीआईपी सुरक्षा, आतंकवाद-रोधी प्रबंध और जंतर-मंतर पर जारी धरना-इन सभी का प्रबंधन एक साथ करना पड़ता. इससे पुलिस बल, खुफिया एजेंसियों व ट्रैफिक प्रबंधन पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता था.

दिल्ली पुलिस के पूर्व एसीपी और दिल्ली पुलिस महासभा के अध्यक्ष वेद भूषण शर्मा का कहना है कि जिस तरीके से तमाम राज्यों से लोग इस आंदोलन में शामिल हो रहे थे और दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि सैकड़ों की संख्या में ऐसे लोग इस आंदोलन में शामिल हुए जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है. ऐसे में यह आंदोलन स्वतंत्रता दिवस समारोह की सुरक्षा के लिए भी एक खतरा साबित हो सकता था. क्योंकि राजधानी जैसे संवेदनशील शहर में देश के दुश्मन इस आंदोलन के आड़ में कुछ घटना को अंजाम देने का प्रयास कर सकते थे. जिस तरीके से लालकिले के पास कार में बम ब्लास्ट हुआ, इसके बाद से सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है.

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