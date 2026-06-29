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कश्मीरी पंडित नर्स के अपहरण और हत्या मामले में जांच तेज, पुलिस दायर कर सकती है चार्जशीट

प्रतीकात्मक फोटो ( ANI )

By Moazum Mohammad 2 Min Read

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर पुलिस स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (SIA) ने 35 साल से ज्यादा समय से कश्मीरी पंडित नर्स सरला भट की हत्या और किडनैपिंग के मामले में सबूतों को इकट्ठा किया. इस मामले में जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चीफ यासीन मलिक और उसके चार साथियों का नाम शामिल है. स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (SIA) श्रीनगर की स्पेशल कोर्ट में महिला नर्स की हत्या और किडनैपिंग की 737 पेज की डिटेल्स वाली चार्जशीट फाइल करने वाली है. जांच से पता चला है कि मलिक जो 2019 से दिल्ली की अति सुरक्षित तिहाड़ जेल में बंद है. वह उम्रकैद की सजा काट रहा है. इसके अलावा उसके साथी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के पूर्व चीफ अब्दुल हामिद शेख, गुलाम मोहम्मद टपलू और मोहम्मद यूसुफ उर्फ ​​इदरीस भी हत्या और किडनैपिंग को अंजाम देने और उसकी प्लानिंग में शामिल थे. शेख और इदरीस 90 के दशक में मारे गए थे, जबकि टपलू की 2018 में सामान्य मौत हो गई थी. हालांकि, माना जाता है कि पांचवां आरोपी खुर्शीद अहमद चालकू पाकिस्तान भाग गया. उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया जा रहा है और उसके और मलिक के खिलाफ भगौड़ा घोषित करने की कार्यवाही शुरू होने की संभावना है, ऐसा सूत्रों ने का कहना है.