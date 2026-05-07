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3500 साल पुराना रोग: चींटी से लेकर कुत्ते तक पर परीक्षण, आज भी बना हुआ है लाइलाज

डायबिटीज कोई आधुनिक बीमारी नहीं है? बल्कि इसका इतिहास करीब साढ़े तीन हजार साल पुराना है.

3500 साल पुराना रोग
3500 साल पुराना रोग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 7, 2026 at 4:11 PM IST

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Updated : May 7, 2026 at 4:50 PM IST

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जिस बीमारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रखा है, भारत उस डायबिटीज नामक बीमारी का हॉटस्पॉट बन चुका है, जहां 10 करोड़ से ज्यादा लोग इसके शिकार हैं. क्या आप जानते हैं कि डायबिटीज कोई आधुनिक बीमारी नहीं है? बल्कि इसका इतिहास करीब साढ़े तीन हजार साल पुराना है. पुराने जमाने में लोग इसे "Pissing Evil" यानी पेशाब की बीमारी के नाम से जानते थे.

ईटीवी भारत के आज के एक्सप्लेनर में हम जानेंगे कि कि डायबिटीज का इतिहास. बताएंगे कैसे यह बीमारी मौत की सजा हुआ करती थी और कैसे वैज्ञानिकों ने इसे काबू करना सीखा.

3500 साल पुराना रोग (ETV Bharat)

3500 साल पहले की बात

कहानी शुरू होती है ईसा पूर्व करीब 1500 साल पहले मिस्र से.. प्राचीन मिस्र के लोगों ने इसी बीमारी और इसके देसी इलाज के बारे में विस्तार से लिखा. उस समय लोग इसे बार-बार पेशाब आने वाली बीमारी के नाम से जानते थे. इसका जिक्र मिस्र के प्राचीन ईबीर्स पैपीरस नाम के मेडिकल डॉक्यूमेंट में मिलता है.

चींटी से पहचानी गई डायबिटीज

करीब 2700 साल पहले भारत के महान आयुर्वेदाचार्य ऋषि सुश्रुत और चरक ने अपने ग्रंथ सुश्रुत संहिता और चरक संहिता में इस बीमारी को 'मधुमेह' नाम दिया. उन्होंने देखा कि मरीज का पेशाब इतना मीठा होता था कि चीटियाँ उसके पास आ जाती थीं. उन्होंने ये भी बताया कि ये बीमारी अमीर लोगों में ज़्यादा होती थी. उन्होंने इसे खान पान और जीवन शैली से जुड़ी बीमारी बताया. ये दुनिया का पहला टाइप-2 डायबिटीज का सुराग था.

3500 साल पुराना रोग
3500 साल पुराना रोग (ETV Bharat)


जब इस बीमारी को मिला 'डायबिटीज' नाम

और अब बात उस युग की.. जब इस बीमारी को डायबिटीज नाम दिया गया. दूसरी सदी में, ग्रीस के डॉक्टर एरेटियस (Aretaeus) ने इस बीमारी को नाम दिया 'डायबिटीज'. ग्रीक भाषा में इसका मतलब है 'साइफन' यानी 'पानी बहने की नली'. क्योंकि मरीज जितना पानी पीता था, वैसे ही पेशाब करके बाहर निकाल देता था। उस समय यह बीमारी मौत की सजा थी.

3500 साल पुराना रोग
3500 साल पुराना रोग (ETV Bharat)

खून में चीनी: चखकर हुई पहचान

आधुनिक युग में डायबिटीज पर विस्तार से रिसर्च शुरू हुई 1675 में. इंग्लैंड के डॉक्टर थॉमस विलिस ने मरीज के यूरिन को चखकर देखा और पाया कि उसका स्वाद शहद जैसा मीठा था. उन्होंने डायबिटीज के साथ 'मेलिटस' शब्द जोड़ा, जिसका मतलब 'शहद' है, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि यह मिठास कहाँ से आती है. लगभग 100 साल बाद, ब्रिटिश वैज्ञानिक मैथ्यू डॉब्सन ने साबित किया कि वो मिठास 'चीनी' है, और ये चीनी मरीज खून में भी होती है. मैथ्यू डॉब्सन ने भी मरीज की यूरिन और ब्लड को चखकर देखा. यूरिन को गर्म करने पर उसने सफेद केक जैसा अवशेष पाया उन्होंने उसे भी चखा, जिसका स्वाद चीनी जैसा था.

जब कुत्ते को भी हो गई डायबिटीज

और ये चीनी शरीर में बनती कैसे है? इस राज से पर्दा उठा 1889 में. जर्मन वैज्ञानिक वॉन मेरिंग और मिंकोवस्की ने एक कुत्ते का पैन्क्रियाज (Pancreas) निकाल दिया. देखते ही देखते, उस कुत्ते को डायबिटीज हो गई. यह साबित हो गया कि डायबिटीज का तार पेट से नहीं, बल्कि 'पैन्क्रियाज' नाम की ग्रंथि से जुड़ा है. इसी पैन्क्रियाज में मौजूद 'आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस' नाम की कोशिकाएं कोई जादुई रसायन बनाती हैं, जिसकी कमी से य बीमारी होती है. इन दोनों जर्मन वैज्ञानिकों की खोज डायबिटीज के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुई.

क्रांतिकारी खोज: डायबिटीज पर नियंत्रण

इसके बावजूद, 1921 से पहले, अगर किसी बच्चे को Type 1 Diabetes होती थी, तो उसे बस कुछ ही महीने जीने का समय मिलता था. उस वक्त तक डायडबिटीज का इलाज था— भूखे रखना. लेकिन कनाडा में डॉ. फ्रेडरिक बैंटिंग और उनके सहायक चार्ल्स बेस्ट ने डायबिटीज के मरीजों को नई जिंदगी देने की जिद ठानी. उन्होंने सैकड़ों प्रयोग किए और इसके बाद, उन्होंने पैन्क्रियाज से वह रसायन अलग किया, जिसे उन्होंने 'इंसुलिन' नाम दिया. 1922 में, 14 साल के कनैडियाई किशोर लियोनार्ड थॉम्पसन को पहली बार इंसुलिन दी गई और इससे उसकी जान बच गई! उनकी इस खोज से डायबिटीज के इतिहास में नए युग की शुरुआत हुई. बैंटिंग और बेस्ट ने इंसुलिन का पेटेंट मुफ्त में दुनिया को दे दिया. इस महान खोज के लिए फ्रेडरिक बैंटिंग को महज 32 साल की उम्र में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला. बैंटिंग ने अपना पुरस्कार और सम्मान चार्ल्स बेस्ट के साथ साझा किया, क्योंकि वे इस खोज में उनके प्रमुख सहायक थे.

दो प्रकार की डायबिटीज

इंसुलिन ने डायबिटीज को 'मौत की सज़ा' से बदलकर 'मैनेज की जा सकने वाली बीमारी' बना दिया. 1936 में, ब्रिटिश वैज्ञानिक डॉ. हेरोल्ड पर्सीवल हिम्सवर्थ ने बताया कि डायबिटीज दो तरह की होती है: टाइप 1 (इंसुलिन की कमी) और टाइप 2 (इंसुलिन रेजिस्टेंस). उन्होंने पाया कि टाइप-2 इंसुलिन की कमी के बजाय, मरीज में इंसुलिन के प्रति असंवेदनशीलता होती है. दोनों प्रकारों में अंतर का पता लगाने के लिए उन्होंने इंसुलिन-ग्लूकोज टेस्ट विकसित किया.

आज डायबिटीज को मैनेज करने के लिए हमारे पास इंसुलिन पेन, इंसुलिन पंप और ग्लूकोज के स्तर पर लगातार नजर बनाए रखने के लिए CGM (continuous glucose monitor) हैं, लेकिन डायबिटीज के खिलाफ आज भी हमारा सबसे बड़ा हथियार वही है जो सुश्रुत ऋषि ने हजारों साल पहले कहा था- सही खान-पान और व्यायाम.

तो यह थी डायबिटीज की कहानी. चीटियों से शुरू हुई यह रिसर्च जर्नी आज साइंस की मदद से लाखों लोगों को सामान्य ज़िंदगी दे रही है.. लेकिन सदियों बाद भी आज भी वही बात सही है कि जागरूकता ही डायबिटीज की सबसे बड़ी दवा है.

Last Updated : May 7, 2026 at 4:50 PM IST

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