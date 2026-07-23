ETV Bharat / bharat

कितना कठोर है भारत का एंटी-पायरेसी एक्ट? पहले मामले में 35 सोमाली समुद्री लुटेरों को दोषी ठहराया गया

भारत ने एमवी रुएन अपहरण मामले में 35 सोमाली समुद्री लुटेरों को दोषी ठहराया है.

35 Somali pirates convicted in first case under India's Anti-Piracy Act
प्रतीकात्मक तस्वीर (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 23, 2026 at 4:02 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: भारत के एंटी-पायरेसी एक्ट के तहत पहली सजा, जिसे 2022 में समुद्री सुरक्षा कानूनों को मजबूत करने के लिए लागू किया गया था. गुजरात की एक स्पेशल कोर्ट ने 35 सोमाली नागरिकों को दोषी ठहराया, जिन्हें अरब सागर में एक जहाज को हाईजैक करने की कोशिश के बाद भारतीय नौसेना ने पकड़ लिया था.

मुंबई की स्पेशल कोर्ट, जिसे मैरीटाइम एंटी-पायरेसी एक्ट, 2022 के तहत बनाया गया है, ने 14 दिसंबर, 2023 को माल्टीज झंडे वाले जहाज एमवी रुएन को हाईजैक करने में शामिल सभी 35 सोमाली नागरिकों को दोषी ठहराया और सजा सुनाई.

यह भारत के मैरीटाइम एंटी-पायरेसी एक्ट, 2022 के तहत किया गया पहला सफल मुकदमा है, जो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी (UNCLOS), 1982 के तहत देश की जिम्मेदारियों को कानूनी असर देता है.

मामले की मुख्य बातें
ऐतिहासिक फैसला: यह पहली बार है जब भारत ने अपना एंटी-पायरेसी एक्ट लागू किया है, जो समुद्री अपराधों के खिलाफ सख्त रुख का संकेत देता है.

घटना: 2022 में एक जहाज पर हमला करने के बाद समुद्री लुटेरों को पकड़ा गया था. इस दौरान नेवी ने क्रू को बचाया और संदिग्धों को ट्रायल के लिए सौंप दिया.

आरोप: समुद्री लुटेरों को पायरेसी का दोषी ठहराया गया था, जिसके लिए एक्ट के तहत गंभीरता के आधार पर जेल से लेकर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है.

वैश्विक संदर्भ: सोमाली पायरेसी 2010 के दशक की शुरुआत में अपने चरम पर थी, लेकिन भारत के इस कदम से पता चलता है कि क्षेत्रीय ताकतें अभी भी समुद्री खतरों को लेकर सतर्क हैं. खासकर बड़े शिपिंग रूट पर इसकी रणनीतिक स्थिति को देखते हुए इस मामले को भारत के समुद्री कानून लागू करने के लिए एक मिसाल कायम करने वाले पल के तौर पर देखा जा रहा है.

भारत का समुद्री डकैती विरोधी अधिनियम, 2022 सोमाली समुद्री डाकुओं को सजा मिलना एक ऐतिहासिक पल:

पाइरेसी की परिभाषा: खुले समुद्र में जहाजों, कार्गो या क्रू के खिलाफ हिंसा, हिरासत या लूटपाट का कोई भी गैर-कानूनी काम.

अधिकार क्षेत्र: यह यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी (UNCLOS), 1982 के मुताबिक, भारत के समुद्री इलाके के बाहर की गई पाइरेसी पर लागू होता है.

सजा: पाइरेसी के कामों के लिए उम्रकैद. अगर पाइरेसी (डकैती, लूट) में मौत हो जाती है तो मौत की सजा का प्रावधान है. इतना ही नहीं पाइरेसी की कोशिश, साजिश या मदद करने पर कड़ी सजा मिलेगी.

अधिकार: इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड को अंतरराष्ट्रीय समुद्री इलाकों में पकड़े गए लुटेरों को गिरफ्तार करने और उन पर केस चलाने का अधिकार देता है.

दिसंबर 2023 में माल्टीज झंडे वाले जहाज MV रुएन को हाईजैक करने के मामले में मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट ने 35 सोमाली नागरिकों को पहली बार सजा सुनाई. उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया. कोर्ट ने उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई.

दुनिया भर में मिसाल: भारत उन कुछ देशों में से है जिन्होंने सोमाली समुद्री डाकुओं पर एक खास एंटी-पायरेसी कानून के तहत सफलतापूर्वक मुकदमा चलाया है, जिससे अंतरराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा मज़बूत हुई है.

शिपिंग रूट्स के लिए सिग्नल: अदन की खाड़ी और अरब सागर जरूरी ट्रेड कॉरिडोर हैं. इस फैसले से दुनिया भर की शिपिंग कंपनियों को भरोसा मिलता है कि भारत समुद्री कानून को सख्ती से लागू करने के लिए तैयार है.

भारत का एंटी-पायरेसी एक्ट (समुद्री डकैती-रोधी अधिनियम) भारत के घरेलू कानून को UNCLOS के तहत अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारियों से जोड़ता है, जिससे एंटी-पायरेसी लागू करने की ताकत मिलती है. इस सजा से एक मजबूत मिसाल कायम हुई है कि भारत द्वारा पकड़े गए समुद्री डाकुओं पर सिर्फ एड-हॉक चार्ज ही नहीं, बल्कि एक मजबूत कानूनी फ्रेमवर्क के तहत मुकदमा चलेगा और उन्हें सजा सुनाई जाएगी.

भारत का एंटी-पायरेसी एक्ट कानून, दूसरे देशों के एंटी-पायरेसी फ्रेमवर्क जैसा ही है. भारत का एंटी-पायरेसी एक्ट दुनिया के कई दूसरे कानूनों से ज्यादा सख्त है, जिसमें पायरेसी से होने वाली मौतों के लिए उम्रकैद या मौत की सजा भी हो सकती है, जबकि अमेरिका और यूरोपियन के फ्रेमवर्क किसी अलग कानून के बजाय आम क्रिमिनल लॉ और इंटरनेशनल कन्वेंशन के तहत मुकदमा चलाने पर ज्यादा ध्यान देते हैं. यह भारत के कानून को दुनिया भर में सबसे सख्त एंटी-पायरेसी कानूनों में से एक बनाता है.

अन्य देशों से एंटी-पायरेसी कानूनों की तुलना में भारत:

कानूनी आधार: मैरीटाइम एंटी-पायरेसी एक्ट, 2022

सजा: पायरेसी के लिए उम्रकैद; मौत होने पर मौत की सजा

लागू करने का तरीका: नेवी और कोस्ट गार्ड को गिरफ्तार करने और मुकदमा चलाने का अधिकार.

खास बातें: दक्षिण एशिया में पहला अलग एंटी-पायरेसी कानून; UNCLOS के साथ मेल खाता है.

अमेरिका
कानूनी आधार: 18 यूएस कोड 1651 (देशों के कानून के तहत पायरेसी)

सजा: उम्रकैद, पहले मौत की सजा मुमकिन थी.

लागू करने के तरीके: फेडरल कोर्ट, यूएस नेवी

खास बातें: अंतरराष्ट्रीय कानून की परिभाषा पर निर्भर. मुकदमे कम लेकिन हाई-प्रोफाइल.

यूरोपियन यूनियन
कानूनी आधार: कोई एक कानून नहीं; UNCLOS + राष्ट्रीय कानूनों पर निर्भर करता है
सजा: सदस्य देश के हिसाब से अलग-अलग (जर्मनी: 15 साल तक)
लागू करने के तरीके: EU NAVFOR (ऑपरेशन अटलांटा), राष्ट्रीय अदालतें
खास बातें: मिलकर नेवल मिशन, देश में ही केस चलाना

अंतरराष्ट्रीय (UNCLOS)

कानूनी आधार: आर्टिकल 100–107

सजा: देशों को पायरेसी को रोकने के लिए सहयोग करना चाहिए

प्रवर्तन तंत्र: फ्लैग देश मुकदमा चलाते हैं

खास बातें: ग्लोबल फ्रेमवर्क देता है लेकिन सजा का फैसला राष्ट्रीय कानून पर छोड़ देता है.

बड़े अंतर
सजा की गंभीरता: भारत का कानून पायरेसी से मौत होने पर साफ तौर पर मौत की सजा देता है, जो यूरोपियन यूनियन देशों और यहां तक ​​कि अमेरिका (जहां पायरेसी के मामलों में मौत की सज़ा बहुत कम होती है) से भी ज्यादा सख्त है.

खास कानून: भारत के पास एक अलग एंटी-पायरेसी एक्ट है, जो यूएस (जो आम क्रिमिनल कानून का इस्तेमाल करता है) या ईयू (जहां सदस्य देश घरेलू कोड लागू करते हैं) से अलग है.

अधिकार क्षेत्र की स्पष्टता: भारत का कानून सीधे तौर पर अपनी नेवी/कोस्ट गार्ड को अंतराराष्ट्रीय पानी में काम करने का अधिकार देता है, जिससे प्रवर्तन में भ्रम कम होता है.

ग्लोबल अलाइनमेंट: तीनों (भारत, U.S., EU) UNCLOS की परिभाषाओं पर निर्भर हैं, लेकिन भारत का कानून सजाओं को कोड करने में ज्यादा साफ है. मैरीटाइम एंटी-पायरेसी एक्ट (समुद्री डकैती विरोधी अधिनियम) को लेकर भारत का नजरिया सबसे अलग है.

एक्ट के तहत पहली सजा (गुजरात में 35 सोमाली समुद्री डाकुओं को सजा) दिखाती है कि भारत समुद्री कानून लागू करने को लेकर गंभीर है.

शिपिंग इंडस्ट्री के लिए सिग्नल: भारत का सख्त रुख अरब सागर और हिंद महासागर से गुजरने वाले ग्लोबल ट्रेड रूट्स को भरोसा दिलाता है.

क्षेत्रीय मिसाल: दूसरे दक्षिण एशियाई देश समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भारत के मॉडल को देख सकते हैं.

भारत के नजरिए से 'समुद्री डकैती-रोधी अधिनियम' के खतरे
मानवाधिकार की चिंताएं: मौत की सजा के नियम की अंतरराष्ट्रीय राइट्स समूह आलोचना कर सकते हैं.

लागू करने में चुनौतियां: विदेशी नागरिकों (जैसे सोमाली समुद्री लुटेरे) के ट्रायल के लिए कॉन्सुलेट और इंटरनेशनल कानून के साथ तालमेल की जरूरत होती है.

वैश्विक सहयोग: भारत का कानून देश में मजबूत है, लेकिन डकैती (पायरेसी) को रोकना अभी भी मल्टीनेशनल नेवल मिशन पर निर्भर करता है.

भारत का एंटी-पायरेसी एक्ट दुनिया भर में सबसे सख़्त एक्ट में से एक है, जिसका अधिकार क्षेत्र अमेरिका या ईयू के फ्रेमवर्क से ज्यादा साफ है और सजाएं भी ज्यादा सख्त हैं. यह क्षेत्रीय समुद्री कानून लागू करने के लिए एक मिसाल कायम करता है, हालांकि अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार के नियमों के साथ सख्ती को संतुलित करना एक चुनौती होगी.

ये भी पढ़ें: श्रीलंकाई नौसेना ने तमिलनाडु के 9 मछुआरों को गिरफ्तार किया, नाव भी जब्त

TAGGED:

SOMALI PIRATES
INDIA MARITIME ANTI PIRACY ACT
MARITIME SECURITY LAWS
MV RUEN RESCUE
INDIA MARITIME ANTI PIRACY ACT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.