शिवसेना शिंदे गुट के 35 विधायक टूटेंगे, सांसद संजय राउत का बड़ा दावा

शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ( ETV Bharat )

मुंबई: शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने एकनाथ शिंदे और भाजपा की आलोचना की. राउत ने कहा कि "शिवसेना शिंदे के 35 एमएलए टूटने वाले हैं. भाजपा ने इसी वजह से रवींद्र चव्हाण को नियुक्त किया है." मीडिया से बात करते हुए उन्होंने मंगलवार को होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों में मतदान के बारे में बात करते हुए कहा, “शिंदे गैंग ने कहा है कि लक्ष्मी दर्शन होगा." अब चुनाव आयोग को यह जानकारी लेनी चाहिए कि कितने लोगों ने इस लक्ष्मी के दर्शन किए हैं. स्वास्थ्य कारणों की वजह से करीब एक महीने से बैठक व समारोहों के अलावा मीडिया से दूर रहे राऊत एक बार फिर से सक्रिय हो गए हैं. उन्होंने बीमार रहने के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के द्वारा हालचाल पूछने के लिए उनका धन्यवाद किया. राऊत ने कहा कि, "मेरे स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है. ठीक होने में कुछ समय लगता है.उद्धव ठाकरे मुझ पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं. अभी भी मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है." संजय राउत ने कहा कि मुझे यकीन है कि दिसंबर के बाद मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊंगा. रेडिएशन वाला हिस्सा खत्म हो गया है. रिकवरी चल रही है. राज ठाकरे भी दो दिन में मुझसे मिलने आएंगे. उनके और हमारे परिवार के बीच गहरे रिश्ते हैं. मेरी बीमारी के बारे में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी मुझे फोन कर जानकारी ली. राजनीति अलग है और व्यक्तिगत जीवन अलग होता है. सभी ने उनके स्वास्थ्य को लेकर जानकारी ली. नगर निगम और नगर पंचायत के चुनावों में पैसे का ऐसा खेल पहले कभी नहीं हुआ. हालांकि सरकार ये चुनाव नहीं लड़ रही थी, बल्कि लोकल लेवल पर कार्यकर्ता लड़ रहे थे.