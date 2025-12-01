शिवसेना शिंदे गुट के 35 विधायक टूटेंगे, सांसद संजय राउत का बड़ा दावा
शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने शिवसेना शिंदे और भाजपा पर निशाना साधा. उन्होंने दावा किया कि शिवसेना शिंदे गुट के 35 विधायक टूट जाएंगे.
Published : December 1, 2025 at 1:24 PM IST
मुंबई: शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने एकनाथ शिंदे और भाजपा की आलोचना की. राउत ने कहा कि "शिवसेना शिंदे के 35 एमएलए टूटने वाले हैं. भाजपा ने इसी वजह से रवींद्र चव्हाण को नियुक्त किया है."
मीडिया से बात करते हुए उन्होंने मंगलवार को होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों में मतदान के बारे में बात करते हुए कहा, “शिंदे गैंग ने कहा है कि लक्ष्मी दर्शन होगा." अब चुनाव आयोग को यह जानकारी लेनी चाहिए कि कितने लोगों ने इस लक्ष्मी के दर्शन किए हैं.
स्वास्थ्य कारणों की वजह से करीब एक महीने से बैठक व समारोहों के अलावा मीडिया से दूर रहे राऊत एक बार फिर से सक्रिय हो गए हैं. उन्होंने बीमार रहने के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के द्वारा हालचाल पूछने के लिए उनका धन्यवाद किया. राऊत ने कहा कि, "मेरे स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है. ठीक होने में कुछ समय लगता है.उद्धव ठाकरे मुझ पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं. अभी भी मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है."
संजय राउत ने कहा कि मुझे यकीन है कि दिसंबर के बाद मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊंगा. रेडिएशन वाला हिस्सा खत्म हो गया है. रिकवरी चल रही है. राज ठाकरे भी दो दिन में मुझसे मिलने आएंगे. उनके और हमारे परिवार के बीच गहरे रिश्ते हैं.
मेरी बीमारी के बारे में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी मुझे फोन कर जानकारी ली. राजनीति अलग है और व्यक्तिगत जीवन अलग होता है. सभी ने उनके स्वास्थ्य को लेकर जानकारी ली. नगर निगम और नगर पंचायत के चुनावों में पैसे का ऐसा खेल पहले कभी नहीं हुआ. हालांकि सरकार ये चुनाव नहीं लड़ रही थी, बल्कि लोकल लेवल पर कार्यकर्ता लड़ रहे थे.
राउत ने कहा कि नगर निगम और नगर पंचायत के चुनावों में पैसे का ऐसा खेल पहले कभी नहीं हुआ. हालांकि सरकार ये चुनाव नहीं लड़ रही थी, बल्कि लोकल लेवल पर कार्यकर्ता लड़ रहे थे. अब इन चुनावों के लिए 5 से 6 हेलीकॉप्टर और प्राइवेट प्लेन इस्तेमाल किए जा रहे हैं. यह नगर निगम चुनावों के लिए सत्ता में बैठी 3 पार्टियों के बीच मुकाबला है.
संजय राउत ने यह सवाल उठाया कि इतने करोड़ रुपये खर्च करने के बाद आप किसके लिए लड़ रहे हैं?” साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि इस राज्य की चुनावी संस्कृति पूरी तरह से खत्म हो गई है. देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने पिछले चार-पांच सालों में इस राज्य की चुनावी संस्कृति को खत्म कर दिया है.
उन्होंने कहा कि हमें हटाने की कोशिश की थी. लेकिन, हम इससे बाहर निकल गए. राउत ने शिंदे को लेकर कहा कि उन्हें लगता है कि दिल्ली के दो नेता उनके पीछे हैं. लेकिन, वे किसी के नहीं हैं. शिंदे की पार्टी में फूट है. यह अमित शाह का बनाया हुआ ग्रुप है. उन्होंने कहा कि पैसे के दम पर चुनाव लड़ना डेमोक्रेसी नहीं है. हम राज्य का नेतृत्व यशवंतराव चव्हाण से देखेंगे. उन्होंने कहा कि शिवसेना और एमएनएस दोनों के बीच अच्छी बातचीत चल रही है.
राउत ने कहा, राज ठाकरे ने चुनावों के बारे में एक प्रेजेंटेशन तैयार किया है. कांग्रेस के साथ हमारी बातचीत चल रही है. अगर बिहार चुनाव के बाद उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है तो उन्हें अकेले लड़ने दें. संजय राउत ने कहा, "वह वहां अपने नेताओं से चर्चा करेंगे. हमें लगता है कि कांग्रेस को हमारे साथ होना चाहिए."
ये भी पढ़ें- 'चुनाव आयोग का फैसला गलत, पर स्वीकार करना होगा': क्यों भड़के फडणवीस?