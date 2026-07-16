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जम्मू कश्मीर में कम बारिश से बढ़ी किसानों की मुश्किलें, सेब और धान की फसलों पर मंडराया संकट

जम्मू-कश्मीर में 35 प्रतिशत बारिश की कमी के कारण लोग चिंतित हैं. पानी के संसाधनों के लिए नई चिंता उत्पन्न हो गई है.

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प्रतीकात्मक तस्वीर (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 16, 2026 at 2:00 PM IST

7 Min Read
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श्रीनगर: जम्मू कश्मीर में बारिश की कमी ने सेब उद्योग और धान की खेती और पानी के संसाधनों के लिए नई चिंताएं पैदा कर दी हैं. कश्मीर में बारिश की कमी ज्यादा ध्यान देने लायक हो गई है क्योंकि जुलाई खेती के लिए एक जरूरी महीना है.

भले ही दक्षिण-पश्चिम मानसून पूरे देश में आ गया है और मध्य, पूर्वी और उत्तर-पूर्वी भारत में भारी बारिश ने पूरे भारत में बारिश की कमी को लगभग 14 से 15 प्रतिशत तक कम कर दिया है, फिर भी जम्मू और कश्मीर उन इलाकों में से एक है जो अच्छी राहत का इंतजार कर रहे हैं.

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, जम्मू और कश्मीर में लगभग 30-35 प्रतिशत की मौसमी बारिश की कमी दर्ज की जा रही है, जिससे यह मौजूदा मानसून सीजन के दौरान सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले इलाकों में से एक बन गया है.

बारिश के असमान वितरण ने कश्मीर के सेब उद्योग के साथ-साथ धान की खेती और पानी के संसाधनों के लिए नई चिंताएं पैदा कर दी हैं, जो सभी गर्मियों के महीनों में समय पर बारिश पर निर्भर हैं.

मौसम के जानकारों का मानना है कि, मानसून पूरे देश में आगे बढ़ गया है, लेकिन बारिश का पैटर्न बहुत अलग-अलग बना हुआ है. बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने लो-प्रेशर सिस्टम की वजह से पूर्वी, मध्य और उत्तर-पूर्वी भारत में भारी बारिश हुई, जबकि जम्मू और कश्मीर ज्यादातर बारिश वाले मुख्य सिस्टम से बाहर रहा है.

भारत मौसम विभाग ने मौसम में देश में बदलते बारिश के पैटर्न के लिए बड़े पैमाने पर वातावरणीय स्थितियों को जिम्मेदार ठहराया है, जिसमें मैडेन-जूलियन ऑसिलेशन भी शामिल है, जो मानसून के सक्रिय और कमजोर चरण पर असर डालता है. विभाग ने जुलाई में पूरे देश में सामान्य से कम बारिश का भी अनुमान लगाया है, हालांकि इलाकों में बदलाव की उम्मीद है.

श्रीनगर में MeT के अधिकारी के मुताबिक, "मानसून के आगे बढ़ने का मतलब यह नहीं है कि हर इलाके में एक जैसी बारिश होगी, यह देखते हुए कि बदलते मौसम सिस्टम और मानसून के एक्टिव और ब्रेक फेज की वजह से बारिश का वितरण बहुत अलग-अलग बना हुआ है." अधिकारी ने यह भी कहा है कि, खेती पूरे भारत के मौसमी औसत की तुलना में बारिश के जगह और समय के हिसाब से वितरण पर ज्यादा निर्भर करती है.

कश्मीर में बारिश की कमी ने चिंताएं पैदा कर दी हैं. वह इसलिए क्योंकि जुलाई खेती के लिए एक जरूरी महीना होता है. सेब उगाने वालों ने कहा कि मिट्टी में नमी बनाए रखने और फलों के अच्छे विकास के लिए बागों को समय-समय पर बारिश की जरूरत होती है. हालांकि कुछ इलाकों में सिंचाई की सुविधा है, लेकिन लंबे समय तक सूखा रहने से भूजल और नदियों पर निर्भरता बढ़ जाती है. साथ ही सिंचाई का खर्च भी बढ़ जाता है.

बागवानी करने वालों ने ईटीवी भारत को बताया कि सेब के पेड़ थोड़े समय के सूखे को झेल सकते हैं, लेकिन फल बनने के दौरान लंबे समय तक नमी की कमी से फलों के आकार और गुणवत्ता पर असर पड़ सकता है. उन्होंने कहा कि जुलाई में समय पर बारिश होने से सिंचाई पर निर्भरता कम होती है और बागों की स्थिति अच्छी बनी रहती है.

शोपियां के एक सेब उगाने वाले अब्दुल गनी टाक ने ईटीवी भारत को बताया, "इस समय हमारे बागों को समय पर बारिश की जरूरत है. हम जहां भी हो सके सिंचाई करके काम चला रहे हैं, लेकिन हर किसी के पास यह सुविधा नहीं है. अगर सूखा मौसम जारी रहा, तो फलों के आकार और क्वालिटी पर असर पड़ेगा."

बागवानी कश्मीर की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनी हुई है. केंद्र शासित प्रदेश के बागवानी उत्पादन में सेब का सबसे बड़ा हिस्सा है और यह सीधे और अप्रत्यक्ष रूप से लाखों किसान परिवारों का सहारा है.

कश्मीर घाटी फ्रूट ग्रोअर्स एंड डीलर्स यूनियन के चेयरमैन बशीर अहमद बशीर ने बार-बार चेतावनी दी है कि खराब मौसम से किसानों की समस्याएं बढ़ रही हैं. उन्होंने कहा कि लंबे समय तक खराब मौसम से उत्पादन लागत बढ़ जाती है और सेब की क्वालिटी और बाजार में टिके रहने और ग्राहकों तक पहुंच बनाने में असर पड़ता है, जिससे हजारों किसानों की रोजी-रोटी खतरे में पड़ जाती है.

ईटीवी भारत से बात करने वाले किसानों ने कहा कि धान उन फसलों में से है जिन्हें लंबे समय तक बारिश की कमी से सबसे ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि रोपाई के बाद खेतों को लगातार नमी की जरूरत होती है. अगर सूखा जारी रहा तो किसानों को सिंचाई पर ज्यादा निर्भर रहना पड़ सकता है.

बडगाम के एक किसान जावेद अहमद खान ने ईटीवी भारत को बताया, "धान की रोपाई हो चुकी है, लेकिन लगातार बारिश के बिना हमें सिंचाई के पानी की तलाश करनी होगी. अगर यह कुछ और हफ्तों तक जारी रहा तो फसल पर दबाव पड़ेगा."

कश्मीर में चावल की खेती रोपाई और शुरुआती विकास के दौरान बारिश पर काफी हद तक निर्भर करती है. कई जिलों में किसान सिंचाई के लिए नहरों पर ज्यादा निर्भर हो गए हैं क्योंकि बारिश सामान्य से कम रही है.

कमजोर मानसून से यह भी संभावना बढ़ जाती है कि अगर नदियों और तालाबों में ठीक से पानी नहीं भरता है तो पानी की कमी हो सकती है. कम बारिश से झरनों, नालों और नदियों पर असर पड़ता है, जो कई ग्रामीण इलाकों को पीने का पानी देते हैं. कश्मीर में हाल के सालों में सूखे महीनों में कई कुदरती झरनों से पानी कम होने को लेकर चिंता बढ़ गई है.

जलविज्ञानी ने बार-बार चेतावनी दी है कि लगातार कई सालों तक कम बारिश और बढ़ते तापमान से जमीन के अंदर का पानी कम हो सकता है और मौजूदा पानी के स्रोत पर दबाव बढ़ सकता है. मौसम विभाग के बारिश के डेटा से पता चलता है कि पिछले हफ्ते पूर्वी और मध्य भारत के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश हुई है, लेकिन उत्तर-पश्चिमी हिमालयी इलाकों में वैसी बारिश नहीं हुई है. देश भर में, जून की तुलना में मानसून की तस्वीर में काफी सुधार हुआ है.

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूरे पूर्वोत्तर जैसे राज्यों में भारी बारिश ने पूरे भारत में बारिश की कमी को तेजी से कम कर दिया है. हालांकि, मौसम की शुरुआत काफी निराश करने वाली थी. मौसम वैज्ञानिक ने चेतावनी दी है कि, देश भर में बारिश के आंकड़े अक्सर बड़े क्षेत्रीय अंतरों को छिपाते हैं.

देश में कुल बारिश में सुधार का मतलब यह नहीं है कि उन इलाकों को राहत मिले जहां अभी भी सामान्य से कम बारिश हो रही है. मौसम विभाग का मानना है कि, बारिश पर निर्भर रहने वाले इलाके में, अच्छी बारिश ही खेती के नतीजे तय करते हैं.

जम्मू और कश्मीर के लिए, आने वाले हफ्ते बहुत अहम होने की उम्मीद है. स्वतंत्र मौसम पूर्वानुमानकर्ता फैजान आरिफ, ने कहा कि ज्यादातर तेज मानसून की धाराएं घाटी से गुजर गई हैं, जिससे लगातार बारिश के बजाय सिर्फ कुछ जगहों पर बौछारें पड़ी हैं.

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