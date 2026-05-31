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पश्चिम बंगाल : सरकार में एक साथ शपथ लेंगे 35 मंत्री, नए चेहरों को मिल सकती है जगह

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ( ANI )

कोलकाता : पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने जानकारी दी है कि राज्य सरकार की मंत्रिपरिषद का विस्तार सोमवार को किया जाएगा. शपथ ग्रहण समारोह में राज्य सरकार में 35 मंत्रियों को शामिल किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यपाल आरएन रवि कल सुबह 11 बजे नबान्न में नए मंत्रियों को पद की शपथ दिलाएंगे. कल, पश्चिम बंगाल के लोगों के फैसले से चुनी हुई राष्ट्रवादी सरकार की पूरी मंत्रिपरिषद बनेगी. सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कहा, "मंत्रिपरिषद को बढ़ाने के मकसद से, पश्चिम बंगाल सरकार के 35 मंत्री सुबह 11 बजे नबान्न में शपथ लेंगे. महामहिम राज्यपाल आर. एन. रवि नबान्न में उन्हें शपथ दिलाएंगे." भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वरिष्ठ नेताओं को राज्य प्रशासन में अहम पद दिए जाने की उम्मीद है. इससे पहले 18 मई को पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार से निपटने के लिए दो आयोगों के गठन को मंजूरी दी थी, राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को यह घोषणा की थी.