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पंजाब : ताला तोड़कर नशा मुक्ति केंद्र से 35 मरीज भागे, घटना सीसीटीवी में कैद

नशा मुक्ति केंद्र से भागते मरीज व टूटा हुआ ताला ( CCTV footage and photo- ETV Bharat )

मोगा (पंजाब): पंजाब के सरकारी नशा मुक्ति केंद्र से ताला तोड़कर 35 मरीज के भाग जाने का मामला सामने आया है. वहीं घटना की जानकारी मिलने के साथ ही प्रशासन और पुलिस विभाग अलर्ट हो गया है. बताया जाता है कि सरकारी नशा मुक्ति केंद्र जनेर में देर रात कुछ मरीजों ने एकत्र होकर सेंटर के सुरक्षा गार्डों पर हमला कर दिया और ईंटों से मेन गेट का ताला तोड़कर भाग गए. इतना ही नहीं मरीजों के भागने की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है. नशा मुक्ति केंद्र का ताला तोड़कर भागे मरीज (ETV Bharat and CCTV footage) भागने से पहले मरीजों ने नशा मुक्ति केंद्र के अंदर हंगामा भी किया. यह भी बताया जा रहा है कि हमले के दौरान कुछ सुरक्षाकर्मी घायल हो गए. हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच गईं और मामले की जांच शुरू कर दी गई है.