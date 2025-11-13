पश्चिम बंगाल में 34 लाख आधार कार्ड धारक मृत पाए गए, UIDAI ने चुनाव आयोग को बताया
अधिकारियों ने चुनाव आयोग को यह भी बताया कि राज्य में लगभग 13 लाख लोगों के पास कभी आधार कार्ड नहीं था.
Published : November 13, 2025 at 2:36 PM IST
कोलकाता: पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर चल रहा है. ऐसा माना जा रहा है कि, राज्य में 34 लाख मतदाताओं के नाम कट सकता है. यूआईडीएआई अधिकारियों ने चुनाव आयोग को सूचित किया है कि जनवरी 2009 में पहचान पत्र लागू होने के बाद से पश्चिम बंगाल में लगभग 34 लाख आधार कार्ड धारक 'मृत' पाए गए हैं.
यूआईडीएआई अधिकारियों ने चुनाव आयोग को यह भी बताया कि राज्य में लगभग 13 लाख लोगों के पास कभी आधार कार्ड नहीं था, लेकिन अब उनकी मृत्यु हो चुकी है.
यह जानकारी यूआईडीएआई (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) के अधिकारियों और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) मनोज कुमार अग्रवाल के बीच मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की चल रही गणना प्रक्रिया के बीच हुई एक बैठक के दौरान साझा की गई.
यह बैठक चुनाव आयोग के उस निर्देश के बाद हुई जिसमें सभी राज्यों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को मतदाता डेटा की पुष्टि करने और विसंगतियों की पहचान करने के लिए आधार अधिकारियों के साथ समन्वय करने को कहा गया था.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को कहा कि, चुनाव आयोग को फर्जी मतदाताओं, मृत मतदाताओं, अनुपस्थित मतदाताओं और मतदाता सूची में दोहरे नामों के बारे में कई शिकायतें मिली हैं. मृत नागरिकों से संबंधित यूआईडीएआई डेटा से हमें मतदाता सूची से ऐसी प्रविष्टियों का पता लगाने और उन्हें हटाने में मदद मिलने की उम्मीद है.
उन्होंने कहा कि 9 दिसंबर को गणना चरण और मसौदा मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद, अगर आवेदकों के नाम आधार डेटाबेस से हटाए गए पाए जाते हैं, तो संबंधित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) उन्हें सत्यापन के लिए बुला सकते हैं. चुनाव अधिकारियों ने कहा कि वे बैंकों से भी जानकारी जुटा रहे हैं क्योंकि अधिकांश खातों से आधार जुड़ा हुआ है.
अधिकारी ने कहा, "बैंकों ने उन खातों का डेटा उपलब्ध कराया है जिनमें वर्षों से केवाईसी अपडेट नहीं हुआ है, जिससे उन मृत व्यक्तियों की पहचान करने में मदद मिलेगी जिनके नाम अभी भी मतदाता सूची में हैं."
मृत और फर्जी मतदाताओं को बाहर निकालने के लिए पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया चल रही है. बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) 2025 की मतदाता सूचियों के आधार पर गणना प्रपत्र वितरित करके और बाद में आवेदकों द्वारा उन प्रपत्रों में दिए गए आंकड़ों का मिलान 2002 की मतदाता सूचियों से करके घर-घर जाकर सत्यापन कर रहे हैं, जब यह प्रक्रिया अंतिम बार आयोजित की गई थी.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, बुधवार रात 8 बजे तक राज्य में 6.98 करोड़ (91.19 प्रतिशत) से अधिक गणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं. अधिकारियों ने कहा कि ड्राफ्ट सूची में फर्जी, मृत या डुप्लिकेट मतदाताओं की उपस्थिति के कारण जिम्मेदार बीएलओ के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है. उन्होंने कहा कि निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) को सत्यापन प्रक्रिया में सटीकता और सतर्कता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.
