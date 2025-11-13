ETV Bharat / bharat

पश्चिम बंगाल में 34 लाख आधार कार्ड धारक मृत पाए गए, UIDAI ने चुनाव आयोग को बताया

प्रतीकात्मक तस्वीर ( IANS )

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर चल रहा है. ऐसा माना जा रहा है कि, राज्य में 34 लाख मतदाताओं के नाम कट सकता है. यूआईडीएआई अधिकारियों ने चुनाव आयोग को सूचित किया है कि जनवरी 2009 में पहचान पत्र लागू होने के बाद से पश्चिम बंगाल में लगभग 34 लाख आधार कार्ड धारक 'मृत' पाए गए हैं. यूआईडीएआई अधिकारियों ने चुनाव आयोग को यह भी बताया कि राज्य में लगभग 13 लाख लोगों के पास कभी आधार कार्ड नहीं था, लेकिन अब उनकी मृत्यु हो चुकी है. यह जानकारी यूआईडीएआई (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) के अधिकारियों और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) मनोज कुमार अग्रवाल के बीच मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की चल रही गणना प्रक्रिया के बीच हुई एक बैठक के दौरान साझा की गई. यह बैठक चुनाव आयोग के उस निर्देश के बाद हुई जिसमें सभी राज्यों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को मतदाता डेटा की पुष्टि करने और विसंगतियों की पहचान करने के लिए आधार अधिकारियों के साथ समन्वय करने को कहा गया था. मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को कहा कि, चुनाव आयोग को फर्जी मतदाताओं, मृत मतदाताओं, अनुपस्थित मतदाताओं और मतदाता सूची में दोहरे नामों के बारे में कई शिकायतें मिली हैं. मृत नागरिकों से संबंधित यूआईडीएआई डेटा से हमें मतदाता सूची से ऐसी प्रविष्टियों का पता लगाने और उन्हें हटाने में मदद मिलने की उम्मीद है.