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Explainer: दिल्ली में अप्रैल से सितंबर तक 321 मकान ढहेः अवैध निर्माण, कमजोर ढांचा, रिनोवेशन व प्लानिंग की खामियों से इमारतें ढहने का खतरा बरकरार

नई दिल्लीः देश की राजधानी दिल्ली में जहां पर लोग बेहतर जीवन जीने व संपने संजोने के लिए आते हैं. लेकिन यहां मकान व इमारतों के गिरने की घटनाओं से लोगों का जीवन खतरे में हैं. ये घटनाएं किसी एक इलाके या किसी एक हादसे तक सीमित नहीं हैं. इस साल 2026 में 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच दिल्ली में 321 हाउस कोलैप्स यानी मकान ढहने की घटनाएं दर्ज की गई हैं. इन आंकड़ों ने राजधानी में भवन सुरक्षा, निर्माण नियमों के पालन व पुराने भवनों की स्थिति को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

इन छह महीनों में राजधानी दिल्ली के अलग-अलग इलाकों से भवन गिरने, निर्माणाधीन ढांचे के ढहने, जर्जर इमारतों के हिस्से गिरने व रिनोवेशन के दौरान हादसों की घटनाएं सामने आईं. कहीं भारी बारिश के बीच कमजोर ढांचा गिरा, कहीं निर्माण के दौरान बीम व कॉलम से छेड़छाड़ हुई, तो कहीं पुराने मकानों की हालत हादसे की वजह बनी.

पिछले 6 महीनों में हुए हादसें (Photo Credit; ETV Bharat)

दिल्ली फायर सर्विस के मुताबिक इन घटनाओं से निपटने के लिए विभाग के पास तीन डिजास्टर सेंटर हैं और प्रशिक्षित मैनपावर के साथ हाइड्रोलिक, न्यूमैटिक, सर्च और सर्वाइवल उपकरण उपलब्ध हैं. लेकिन फायर सर्विस की चुनौती हादसा होने के बाद शुरू होती है. असली सवाल ये है कि आखिर ऐसी इमारतें पहले से चिन्हित क्यों नहीं हो पातीं और उन्हें गिरने से पहले सुरक्षित क्यों नहीं किया जाता?

321 हाउस कोलैप्स की घटनाएं, आंकड़ा अपने आप में बड़ी चेतावनी

दिल्ली फायर सर्विस से प्राप्त डेटा के अनुसार 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 तक दिल्ली में 321 हाउस कोलैप्स की घटनाएं दर्ज की गई हैं. यह आंकड़ा केवल एक इलाके में हुई घटनाओं का नहीं, बल्कि पूरी दिल्ली में दर्ज भवन ढहने की घटनाओं का है. यानी औसतन देखें तो इस अवधि में हर महीने बड़ी संख्या में मकान या भवन ढहने की घटनाएं दर्ज की गईं.

इमारत गिरने के बाद मलबा (Photo Credit; ETV Bharat)

हर घटना में जनहानि हो, यह जरूरी नहीं है. कई मामलों में समय रहते लोगों को निकाल लिया गया या भवन का केवल एक हिस्सा गिरा. लेकिन प्रत्येक घटना इस बात का संकेत देती है कि भवन की संरचनात्मक सुरक्षा को लेकर समस्या मौजूद है. इसीलिए 321 घटनाओं को केवल 321 अलग-अलग हादसों के रूप में देखने के बजाय दिल्ली में मौजूद भवन सुरक्षा के बड़े खतरे के संकेत के रूप में देखना जरूरी है.

फायर सर्विस के चीफ फायर ऑफिसर एके मलिक (Video Credit; ETV Bharat)

आखिर क्यों गिर रहे हैं दिल्ली के मकान?

मकान गिरने की घटनाओं के संबंध में ईटीवी भारत ने दिल्ली फायर सर्विस के चीफ फायर ऑफिसर एके मलिक से बातचीत कि तो उन्होंने बताया कि,

भवन गिरने के मामलों में सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक है बिल्डिंग प्लान व बिल्डिंग बायलॉज के मुताबिक निर्माण न होना.कई इलाकों में ऐसे भवन दिखाई देते हैं जिनमें निर्धारित सीमा से ज्यादा मंजिलें बनाई गई हैं. कुछ जगहों पर निर्माण स्वीकृत नक्शे के मुताबिक नहीं होता व कुछ भवनों में कॉलम और बीम जैसी जरूरी संरचनात्मक व्यवस्था को नजरअंदाज किया जाता है.ऐसी इमारतें बाहर से भले ही सामान्य दिखाई दें, लेकिन उनकी संरचनात्मक क्षमता निर्धारित मानकों के मुताबिक नहीं होती हैं. जब ऐसे भवन पर अतिरिक्त मंजिलों का भार बढ़ता है या उसमें बाद में तोड़फोड़ या रिनोवेशन किया जाता है, तो खतरा और भी बढ़ जाता है.

निर्माण में छोटी गलती भी बन सकती है बड़े हादसे की वजह

किसी भवन की सुरक्षा सिर्फ उसकी दीवारों से तय नहीं होती है. उसकी नींव, कॉलम, बीम, स्लैब व पूरे स्ट्रक्चर का आपसी संतुलन महत्वपूर्ण होता है. यदि निर्माण के दौरान किसी कॉलम या बीम को कमजोर कर दिया जाए, लोड-बेयरिंग दीवार हटा दी जाए या बिना तकनीकी जांच के अतिरिक्त मंजिल बना दी जाए, तो भवन की संरचनात्मक क्षमता प्रभावित हो सकती है.

फायर सर्विस के चीफ फायर ऑफिसर एके मलिक (Photo Credit; ETV Bharat)

2026 में रोहिणी सेक्टर-16 में सामने आए हादसे में निर्माणाधीन मकान की बीम व कॉलम को प्लंबिंग के लिए काटे जाने की बात सामने आई थी. इसके बाद पूरी इमारत ढह गई. हादसे में तीन लोगों की मौत हुई. ये घटना बताती है कि रिनोवेशन या निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ कितनी खतरनाक हो सकती है.

साकेत हादसा भी देता है गंभीर चेतावनी

30 मई 2026 को साकेत मेट्रो स्टेशन के पास पश्चिमी मार्ग पर पांच मंजिला व्यवसायिक इमारत की तीसरी मंजिल पर अवैध तोड़फोड़ का काम चल रहा था. इस दौरान ढांचे का संतुलन बिगड़ गया और उसका हिस्सा नीचे स्थित कैंटीन पर जा गिरा. इस हादसे में 6 छात्रों की मौत हुई और 12 से अधिक लोग घायल हुए. ये घटना सिर्फ भवन गिरने का मामला नहीं थी. इसने ये सवाल उठाया कि किसी व्यावसायिक भवन में संरचनात्मक बदलाव या तोड़फोड़ की निगरानी कैसे की जा रही है. यानी भवन की सुरक्षा का सवाल निर्माण पूरा होने के बाद भी खत्म नहीं होता है. बाद में होने वाली तोड़फोड़, बदलाव व रिनोवेशन भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं.

इमारत गिरने के बाद कार्य करते बचाव कर्मी (Photo Credit; ETV Bharat)

बारिश कमजोर भवनों के लिए बड़ा खतरा

दिल्ली में मानसून के दौरान भवन गिरने की घटनाएं अक्सर बढ़ जाती हैं. इसका एक कारण यह है कि पहले से कमजोर भवन बारिश के दौरान अतिरिक्त दबाव झेलते हैं. नींव के आसपास पानी जमा होना, मिट्टी की स्थिति में बदलाव, पुरानी दीवारों में नमी आना व जर्जर हिस्सों पर पानी का असर भवन की कमजोरी को बढ़ा सकता है.

हादसों की असली वजहें (Photo Credit; ETV Bharat)

बीते 6 महीनों में इमारत गिरने की प्रमुख घटनाएं

23 अक्टूबर 2026: पूर्वी दिल्ली के वेलकम इलाके में स्थित फोटो चौक पर एक बड़ा हादसा सामने आया है, जहां शुक्रवार की सुबह एक बहुमंजिला इमारत की बालकनी अचानक भरभराकर नीचे गिर गई. इस हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग और पुलिस की टीमें तुरंत राहत और बचाव कार्य के लिए घटनास्थल पर पहुंचीं. गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन मलबे की चपेट में आने से एक बच्चा घायल हो गया है. साथ ही दो व्यक्तियों को बचाया गया है.

पूर्वी दिल्ली के वेलकम इलाके में स्थित फोटो चौक पर एक बड़ा हादसा सामने आया है, जहां शुक्रवार की सुबह एक बहुमंजिला इमारत की बालकनी अचानक भरभराकर नीचे गिर गई. इस हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग और पुलिस की टीमें तुरंत राहत और बचाव कार्य के लिए घटनास्थल पर पहुंचीं. गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन मलबे की चपेट में आने से एक बच्चा घायल हो गया है. साथ ही दो व्यक्तियों को बचाया गया है. 20 सितंबर को शाहदरा के ताहीरपुर गांव में मकान के रिनोवेशन के दौरान भवन गिर गया था. हादसे में एक व्यक्ति की मौत और तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए. वहीं, 7 अक्टूबर को सीमापुरी में चार मंजिला मकान गिरने से चार लोगों की मौत व आठ लोग गंभीर रूप से घायल हुए. इन घटनाओं का एक साझा पहलू ये है कि भवन की संरचनात्मक सुरक्षा को लेकर सवाल उठे. खासकर घनी आबादी वाले इलाकों में जहां पुराने भवनों में समय के साथ कई तरह के बदलाव किए जाते हैं, वहां जोखिम बढ़ जाता है.

के ताहीरपुर गांव में मकान के रिनोवेशन के दौरान भवन गिर गया था. हादसे में एक व्यक्ति की मौत और तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए. वहीं, 7 अक्टूबर को सीमापुरी में चार मंजिला मकान गिरने से चार लोगों की मौत व आठ लोग गंभीर रूप से घायल हुए. इन घटनाओं का एक साझा पहलू ये है कि भवन की संरचनात्मक सुरक्षा को लेकर सवाल उठे. खासकर घनी आबादी वाले इलाकों में जहां पुराने भवनों में समय के साथ कई तरह के बदलाव किए जाते हैं, वहां जोखिम बढ़ जाता है. 6 सितंबर, 2026 (सत्य निकेतन, दक्षिण-पश्चिम दिल्ली): 6 सितंबर, रविवार दोपहर दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के सत्य निकेतन के पास स्थित पांच मंजिला इमारत, जिसमें लड़कों का छात्रावास था, के ढह जाने से सात लोगों की मौत हो गई. जबकि कई लोग घायल हो गए. इस तरह मौजूदा साल में 5 अलग-अलग घटनाओं में करीब 16 लोगों की जान चली गई.

6 सितंबर, रविवार दोपहर दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के सत्य निकेतन के पास स्थित पांच मंजिला इमारत, जिसमें लड़कों का छात्रावास था, के ढह जाने से सात लोगों की मौत हो गई. जबकि कई लोग घायल हो गए. इस तरह मौजूदा साल में 5 अलग-अलग घटनाओं में करीब 16 लोगों की जान चली गई. 25 अगस्त 2026 को मोरी गेट के कूचा महोतर खान इलाके में करीब 100 साल पुरानी इमारत का हिस्सा भारी बारिश के कारण गिर गया था. गनीमत रही कि दिल्ली पुलिस ने तीन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई. ये घटना बताती है कि पुराने भवनों की स्थिति की समय रहते जांच करना कितना जरूरी है.

को मोरी गेट के कूचा महोतर खान इलाके में करीब 100 साल पुरानी इमारत का हिस्सा भारी बारिश के कारण गिर गया था. गनीमत रही कि दिल्ली पुलिस ने तीन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई. ये घटना बताती है कि पुराने भवनों की स्थिति की समय रहते जांच करना कितना जरूरी है. 2 जून 2026 (मुकुंदपुर): उत्तर दिल्ली के मुकुंदपुर इलाके में एलपीजी सिलेंडर में जोरदार विस्फोट हुआ. इसके बाद एक मंजिला इमारत ढह गई और कई लोग घायल हो गए थे. इस हादसे में किसी की जान नहीं गई थी.

उत्तर दिल्ली के मुकुंदपुर इलाके में एलपीजी सिलेंडर में जोरदार विस्फोट हुआ. इसके बाद एक मंजिला इमारत ढह गई और कई लोग घायल हो गए थे. इस हादसे में किसी की जान नहीं गई थी. 3 जून 2026 ( करावल नगर) : उत्तर-पूर्वी दिल्ली के करावल नगर इलाके में प्रकाश विहार स्थित एक चार मंजिला इमारत अचानक भरभराकर गिर गई. राहत की बात यह रही कि इमारत में दरारें पड़ने के बाद समय रहते खाली करा लिया गया था, जिसके चलते किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई.

उत्तर-पूर्वी दिल्ली के करावल नगर इलाके में प्रकाश विहार स्थित एक चार मंजिला इमारत अचानक भरभराकर गिर गई. राहत की बात यह रही कि इमारत में दरारें पड़ने के बाद समय रहते खाली करा लिया गया था, जिसके चलते किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई. 30 मई, 2026 (सैदुलाजब, साकेत मेट्रो स्टेशन के पास): वेस्टर्न मार्ग पर स्थित एक बहुमंजिला व्यावसायिक इमारत बगल की कैंटीन पर गिर गई, जहां छात्र, एफएमजीई परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र और डॉक्टर रात का खाना खा रहे थे. यह हादसा अवैध रूप से इमारत के विस्तार के कारण हुआ, जिसमें पर्याप्त भार वहन क्षमता के बिना पुरानी इमारत में अतिरिक्त मंजिलें जोड़ दी गई थीं. एनडीआरएफ और डीएफएस द्वारा चलाए गए गहन बचाव अभियान में मलबे के नीचे से 13 लोगों को निकाला गया; हालांकि, इस घटना में 6 लोगों की मौत हो गई, जिनमें पांच युवा डॉक्टर और कैंटीन मालिक शामिल थे.

वेस्टर्न मार्ग पर स्थित एक बहुमंजिला व्यावसायिक इमारत बगल की कैंटीन पर गिर गई, जहां छात्र, एफएमजीई परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र और डॉक्टर रात का खाना खा रहे थे. यह हादसा अवैध रूप से इमारत के विस्तार के कारण हुआ, जिसमें पर्याप्त भार वहन क्षमता के बिना पुरानी इमारत में अतिरिक्त मंजिलें जोड़ दी गई थीं. एनडीआरएफ और डीएफएस द्वारा चलाए गए गहन बचाव अभियान में मलबे के नीचे से 13 लोगों को निकाला गया; हालांकि, इस घटना में 6 लोगों की मौत हो गई, जिनमें पांच युवा डॉक्टर और कैंटीन मालिक शामिल थे. 8 जुलाई, 2026 (सेक्टर-16, रोहिणी): एक एमसीडी स्कूल के पास निर्माणाधीन चार मंजिला इमारत भारी बारिश के दौरान ढह गई. प्रारंभिक आकलन से पता चला है कि चल रहे आंतरिक संरचनात्मक संशोधनों और भार वहन करने वाले बीमों में पाइपलाइन काटने के कारण इमारत कमजोर हो गई, जिससे वह गिर गई. पुलिस, अग्निशमन सेवाओं और स्थानीय निवासियों के संयुक्त अभियान ने मलबे से पांच लोगों को निकाला, जिनमें से 3 की मौत हो गई.

एक एमसीडी स्कूल के पास निर्माणाधीन चार मंजिला इमारत भारी बारिश के दौरान ढह गई. प्रारंभिक आकलन से पता चला है कि चल रहे आंतरिक संरचनात्मक संशोधनों और भार वहन करने वाले बीमों में पाइपलाइन काटने के कारण इमारत कमजोर हो गई, जिससे वह गिर गई. पुलिस, अग्निशमन सेवाओं और स्थानीय निवासियों के संयुक्त अभियान ने मलबे से पांच लोगों को निकाला, जिनमें से 3 की मौत हो गई. 10 जुलाई 2026 को जसोला में जर्जर इमारत को गिराने के दौरान भारी दीवार मजदूरों पर गिर गई थी. इस हादसे में एक मजदूर की मौत व दो लोग घायल हुए थे. इस तरह के मामलों में भवन पहले से कमजोर होता है. ऐसे में उसे गिराने का काम भी विशेषज्ञ तकनीकी निगरानी व पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम के साथ किया जाना चाहिए.

इमारत गिरने के बाद बचाव दल (Photo Credit; ETV Bharat)

रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ की भी लेनी पड़ती है मदद

जब कोई भवन गिरता है तो दिल्ली फायर सर्विस सबसे पहले घटनास्थल का आकलन करती है. पुलिस, नगर निगम भी मदद करती हैं लेकिन लोगों को मलबे से जल्द निकालने के लिए नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी एनडीआरएफ के जवानों को भी अत्याधुनिक उपकरणों के साथ बुलाना पड़ता है. चीफ फायर ऑफिसर एके मलिक के मुताबिक हमारी टीम पहले यह समझने की कोशिश करती है कि भवन किस प्रकार गिरा है और मलबे में संभावित लाइव सर्वाइवल पॉइंट्स कहां हो सकते हैं. इसके बाद प्राथमिकता उन लोगों को बचाने की होती है, जिनके जीवित होने की संभावना है. फायर सर्विस के पास इसके लिए हाइड्रोलिक व न्यूमैटिक उपकरणों के अलावा सर्च व सर्वाइवल उपकरण हैं. स्नेक आई कैमरा जैसे उपकरण मलबे के अंदर फंसे लोगों की तलाश में मदद करते हैं.

अगर भवन पैनकेक पैटर्न में गिरा है यानी स्लैब एक-दूसरे के ऊपर आ गए हैं, तो रेस्क्यू ज्यादा मुश्किल व समय लेने वाला हो जाता है. वहीं साइडवेज कोलैप्स में कई बार रेस्क्यू की प्रक्रिया अपेक्षाकृत तेजी से आगे बढ़ सकती है. लेकिन रेस्क्यू टीम के पास सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि मलबा हटाते समय अंदर फंसे लोगों को और नुकसान न पहुंचे.

एमसीडी के पूर्व एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जगदीश प्रसाद वर्मा (Video Credit; ETV Bharat)

दिल्ली में सिर्फ नए निर्माण नहीं, पुराने भवन भी बड़ी चुनौती

एमसीडी के पूर्व एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जगदीश प्रसाद वर्मा ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि दिल्ली में भवन सुरक्षा की समस्या को सिर्फ अवैध निर्माण के नजरिए से देखना पर्याप्त नहीं है.उनका कहना है कि राजधानी में बड़ी संख्या में पुराने भवन हैं, जिनकी संरचना आज के सुरक्षा मानकों के हिसाब से जांचे जाने की जरूरत है.विशेष रूप से पुरानी दिल्ली व घनी आबादी वाले इलाकों में भवनों पर समय के साथ अतिरिक्त निर्माण होता गया है. कई बार एक पुराने भवन के ऊपर नई मंजिलें जोड़ दी जाती हैं.ऐसे मामलों में भवन की मूल डिजाइन जितना भार उठाने के लिए तैयार थी, उससे कहीं अधिक भार उस पर आ जाता है.