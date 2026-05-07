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बिहार में सम्राट कैबिनेट का जंबो विस्तार, 32 नए मंत्रियों ने ली शपथ

गांधी मैदान में हुआ भव्य शपथ ग्रहण समारोह ( ETV Bharat )

पटना : बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव हो चुका है. सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद अब उनकी सरकार ने पहला बड़ा मंत्रिमंडल विस्तार कर लिया है. गांधी मैदान, पटना में हुए भव्य शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ 32 नए मंत्रियों ने शपथ ली. अब मुख्यमंत्री समेत सम्राट सरकार की टीम पूरी तरह आकार ले चुकी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और कई बड़े एनडीए नेता इस कार्यक्रम में मौजूद रहे. गांधी मैदान में हुआ भव्य शपथ ग्रहण समारोह : पटना के गांधी मैदान में गुरुवार को सम्राट चौधरी सरकार का पहला बड़ा मंत्रिमंडल विस्तार हुआ. राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन (सेवानिवृत्त) ने नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनडीए के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे. यह समारोह राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा गया. 32 मंत्रियों ने ली शपथ : सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार में 32 नए मंत्रियों को शामिल किया गया. इस तरह मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम को मिलाकर कुल 34 सदस्यीय टीम तैयार हो गई है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को छोड़ दें तो मंत्रिमंडल में भाजपा और जेडीयू को बराबर-बराबर हिस्सेदारी मिली है. सहयोगी दलों—एलजेपी (रामविलास) को दो और हम-RLM को एक-एक मंत्री पद से संतोष करना पड़ा है. बीजेपी कोटे से 15 मंत्रियों ने ली शपथ : बीजेपी कोटे से विजय कुमार सिन्हा, रामकृपाल यादव, नीतीश मिश्रा, दिलीप जायसवाल, केदार गुप्ता, मिथलेश तिवारी, रमा निषाद, प्रमोद चंद्रवंशी, लखेंद्र पासवान, संजय सिंह टाइगर, इंजीनियर कुमार शैलेंद्र, नंद किशोर राम, रामचंद्र प्रसाद, अरुण शंकर प्रसाद और श्रेयसी सिंह ने शपथ ली. जेडीयू कोटे से 13 मंत्रियों ने शपथ ली : जेडीयू की ओर से पूर्व सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, मदन सहनी, लेसी सिंह, श्वेता गुप्ता, भगवान सिंह कुशवाहा, दामोदर रावत, बुलो मंडल (शैलेश कुमार), सुनील कुमार, शीला मंडल, रत्नेश सदा और जमा खान ने आज शपथ ली. दो डिप्टी सीएम विजय चौधरी और बिजेन्द्र यादव ने सम्राट चौधरी के साथ पहले ही शपथ ले चुके हैं.