बिहार में सम्राट कैबिनेट का जंबो विस्तार, 32 नए मंत्रियों ने ली शपथ
पटना में सम्राट चौधरी कैबिनेट का विस्तार हुआ. 32 मंत्रियों ने शपथ ली, निशांत कुमार की एंट्री सबसे ज्यादा चर्चा में रही. पढ़ें पूरी खबर-
Published : May 7, 2026 at 3:09 PM IST
पटना : बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव हो चुका है. सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद अब उनकी सरकार ने पहला बड़ा मंत्रिमंडल विस्तार कर लिया है. गांधी मैदान, पटना में हुए भव्य शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ 32 नए मंत्रियों ने शपथ ली. अब मुख्यमंत्री समेत सम्राट सरकार की टीम पूरी तरह आकार ले चुकी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और कई बड़े एनडीए नेता इस कार्यक्रम में मौजूद रहे.
गांधी मैदान में हुआ भव्य शपथ ग्रहण समारोह : पटना के गांधी मैदान में गुरुवार को सम्राट चौधरी सरकार का पहला बड़ा मंत्रिमंडल विस्तार हुआ. राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन (सेवानिवृत्त) ने नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनडीए के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे. यह समारोह राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा गया.
Watch LIVE: Oath-taking ceremony of Ministers of Government of Bihar in Patna. https://t.co/1f4rFYCaZK— BJP (@BJP4India) May 7, 2026
32 मंत्रियों ने ली शपथ : सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार में 32 नए मंत्रियों को शामिल किया गया. इस तरह मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम को मिलाकर कुल 34 सदस्यीय टीम तैयार हो गई है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को छोड़ दें तो मंत्रिमंडल में भाजपा और जेडीयू को बराबर-बराबर हिस्सेदारी मिली है. सहयोगी दलों—एलजेपी (रामविलास) को दो और हम-RLM को एक-एक मंत्री पद से संतोष करना पड़ा है.
बीजेपी कोटे से 15 मंत्रियों ने ली शपथ : बीजेपी कोटे से विजय कुमार सिन्हा, रामकृपाल यादव, नीतीश मिश्रा, दिलीप जायसवाल, केदार गुप्ता, मिथलेश तिवारी, रमा निषाद, प्रमोद चंद्रवंशी, लखेंद्र पासवान, संजय सिंह टाइगर, इंजीनियर कुमार शैलेंद्र, नंद किशोर राम, रामचंद्र प्रसाद, अरुण शंकर प्रसाद और श्रेयसी सिंह ने शपथ ली.
जेडीयू कोटे से 13 मंत्रियों ने शपथ ली : जेडीयू की ओर से पूर्व सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, मदन सहनी, लेसी सिंह, श्वेता गुप्ता, भगवान सिंह कुशवाहा, दामोदर रावत, बुलो मंडल (शैलेश कुमार), सुनील कुमार, शीला मंडल, रत्नेश सदा और जमा खान ने आज शपथ ली. दो डिप्टी सीएम विजय चौधरी और बिजेन्द्र यादव ने सम्राट चौधरी के साथ पहले ही शपथ ले चुके हैं.
एनडीए के अन्य दलों से 4 मंत्रियों ने ली शपथ : हम सेक्यूलर कोटे से जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन, आरएलएम कोटे से उपेन्द्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश और एलजेपी रामविलास पार्टी से दो मंत्री संजय कुमार सिंह और संजय कुमार पासवान ने शपथ ली. इस तरह अब सम्राट की सेना तैयार हो चुकी है.
निशांत कुमार की एंट्री सबसे बड़ी चर्चा : पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का पहली बार मंत्री बनना सबसे ज्यादा चर्चा में रहा. इसे जदयू की नई राजनीतिक रणनीति और भविष्य की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है. उनके अलावा विजय कुमार सिन्हा, दिलीप जायसवाल, श्रवण कुमार, लेशी सिंह, अशोक चौधरी, संतोष कुमार सुमन समेत कई बड़े चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया.
जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश : मंत्रिमंडल विस्तार में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन पर विशेष ध्यान दिया गया. पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, सवर्ण, अल्पसंख्यक और महिला प्रतिनिधित्व को संतुलित करने की कोशिश की गई. सीमांचल, मिथिलांचल, मगध, भोजपुर और तिरहुत जैसे क्षेत्रों को भी प्रतिनिधित्व देकर चुनावी संदेश देने की रणनीति अपनाई गई.
भाजपा को सबसे बड़ा हिस्सा : इस विस्तार में भाजपा सबसे मजबूत स्थिति में नजर आई. भाजपा को 15 मंत्री पद मिले, जबकि जदयू को 13 मंत्री नए और दो डिप्टी सीएम (सम्राट के साथ पहले शपथ ले चुके हैं) मिलाकर 15 मंत्री पद मिले. इससे साफ संकेत मिला कि नई सरकार में भाजपा की भूमिका और प्रभाव पहले से अधिक मजबूत हुआ है.
अब विभागों के बंटवारे पर नजर : शपथ ग्रहण के बाद अब सबसे ज्यादा नजर इस बात पर है कि किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा. गृह, वित्त, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और सड़क निर्माण जैसे महत्वपूर्ण विभागों को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज है.
नई सरकार से जनता की बड़ी उम्मीदें : बिहार की जनता अब सिर्फ राजनीतिक समीकरण नहीं, बल्कि काम देखना चाहती है. बेरोजगारी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून व्यवस्था और निवेश जैसे मुद्दों पर नई सरकार से बड़ी उम्मीदें हैं. सम्राट चौधरी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि राजनीतिक संतुलन के साथ प्रशासनिक परिणाम भी दिखाई दें.
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