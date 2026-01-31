ETV Bharat / bharat

तेलंगाना : गर्ल्स हॉस्टल में फूड पॉइजनिंग से 32 छात्राएं बीमार, एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया

फूड पॉइजनिंग की वजह से एक गर्ल्स हॉस्टस में 32 छात्राएं बीमार पड़ गईं. इन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया.

The sick students were taken to the hospital by ambulance due to food poisoning.
फूड पॉइजनिंग की वजह से बीमार छात्राओं को एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 31, 2026 at 1:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

वनपार्थी (तेलंगाना) : वनपार्थी जिले के एक गर्ल्स हॉस्टस में फूड पॉइजनिंग की वजह से 32 छात्राएं बीमार पड़ गईं. छात्राओं को एंबुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया गया.

बताया जाता है कि शुक्रवार रात वनपार्थी जिले के कोठाकोटा में बीसी इंटरमीडिएट गर्ल्स हॉस्टल में 32 छात्राएं फूड पॉइजनिंग होने से बीमार हो गईं.

छात्राओं को पेट दर्द और उल्टी होने के बाद, वार्डन विजया ने उन्हें कोठाकोटा के प्राइमरी हेल्थ सेंटर (PHC) में शिफ्ट किया. वहां डॉ. श्रावणी ने प्राथमिक उपचार दिया और फिर बेहतर इलाज के लिए उन्हें 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया.

वार्डन ने बताया कि स्टूडेंट्स ने डिनर में लौकी, टमाटर की सब्जी और अंडे खाए थे. घटना की जानकारी मिलने के बाद जिला अस्पताल पहुंचे विधायक मधुसूदन रेड्डी और मेघा रेड्डी, कलेक्टर आदर्श सुरभि, और बीआरएस नेता गट्टू यादव और हेमंत ने इलाज करा रहे छात्रों से मुलाकात की.

मामले को लेकर कलेक्टर ने कहा कि जांच की जाएगी और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. वहीं जब गट्टू यादव और हेमंत ने विधायक से सवाल करने की कोशिश की, तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया. दूसरी तरफ आधी रात के आस-पास, डीएमएचओ साईनाथ रेड्डी हॉस्टल पहुंचे और बाकी स्टूडेंट्स से बात की और उन्हें भरोसा दिलाया.

मिड-डे मील खाने के बाद 18 छात्र बीमार
खम्मम जिले के कोनिजेरला मंडल के बोडियाथंडा प्राइमरी स्कूल में शुक्रवार को मिड-डे मील खाने के बाद 18 स्टूडेंट्स बीमार पड़ गए. दोपहर में दाल और अंडे वाला लंच खाने के कुछ देर बाद ही छह स्टूडेंट्स को पेट दर्द और उल्टी होने लगी.

उनके टीचर उन्हें इलाज के लिए रजिस्र्टर्ड चिकित्सक के पास ले गए. बाद में, जब दूसरे स्टूडेंट्स को भी पेट में दर्द होने लगा, तो उन्हें खम्मम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया. इलाज पाने वालों में 10 लड़कियां और 8 लड़के शामिल थे. बाकी बच्चों का रूटीन चेक-अप करके उन्हें घर भेज दिया गया.

मामले को लेकर बच्चों के माता-पिता ने आरोप लगाया कि यह स्थिति दाल और अंडों की खराब क्वालिटी और खुले में खाना पकाने के कारण पैदा हुई.

इस बारे में एमईओ अब्राहम ने कहा कि स्टूडेंट्स की स्वास्थ्य दशा स्थिर है . विधायक मलोथ रामदास नाइक, डीईओ चैतन्य जैन और दूसरे लोग इलाज करा रहे स्टूडेंट्स से मिलने गए. फिलहाल डीईओ ने स्कूल के हेडमास्टर के.वी. मुरली कृष्ण को ड्यूटी में लापरवाही के लिए सस्पेंड कर दिया.

ये भी पढ़ें- वॉव मोमो कंपनी के गोदाम में आग, 25 शव बरामद, पहचान करना मुश्किल, कंपनी बोली- आजीवन सहायता करने के लिए तैयार

TAGGED:

WANAPARTHY TELANGANA
BC GIRLS HOSTEL
TUDENTS FALL ILL
HOSTEL FOOD POISONING
FOOD POISONING INCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.