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हैदराबाद पुलिस ने क्यूनेट से जुड़े धोखाधड़ी मामले में 3 राज्यों से 32 लोगों को गिरफ्तार किया

हैदराबाद में मल्टी लेवल मार्केटिंग फ्रॉड केस में पुलिस ने कुल 32 लोगों को गिफ्तार किया है. इनमें 11 महिलाएं भी शामिल हैं.

Hyderabad Police have arrested 32 people
हैदराबाद पुलिस आयुक्त वीसी सज्जनार क्यूनेट से जुड़े धोखाधड़ी मामले प्रेस कान्फ्रेंस करते हुए (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 24, 2026 at 1:41 PM IST

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हैदराबाद: तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार ने बताया कि क्यूनेट (Qnet) से जुड़े मामले में 32 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इनमें 11 महिलाएं भी शामिल हैं. यह गिरोह पूरे देश में हजारों लोगों को धोखा देकर और 'चेन मैजिक' के जरिए करोड़ों रुपये ठग रहा था.

उन्होंने बताया कि राज्य में एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की आड़ में चल रही धोखाधड़ी के खिलाफ 68 मामले दर्ज किए गए हैं. इस धोखाधड़ी में आईटी कर्मचारियों और बेरोजगार युवाओं को निशाना बनाया जा रहा था. उन्होंने यह भी बताया कि हाल ही में चार और मामले दर्ज किए गए हैं.

एसबी के जॉइंट सीपी विजय कुमार के नेतृत्व में सीसीएस और एसआईटी पुलिस ने 27 टीमें बनाई और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तथा कर्नाटक राज्यों में एक साथ तलाशी अभियान चलाया, जिसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया. सज्जनार ने सोमवार को हैदराबाद के बशीरबाग स्थित सीपी कार्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन मामलों का विस्तृत ब्योरा दिया.

आरोपी कंपनी ने डायरेक्ट सेलिंग के नाम से सोशल मीडिया पर विज्ञापन दिया जिसमें दावा किया गया कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और अफ्रीकी देशों में ई-कॉमर्स व्यवसाय में निवेश करके अतिरिक्त आय कमाई जा सकती है. इसमें ज्यादातर आईटी कर्मचारियों को चुना गया. जिन लोगों इसमें रुचि दिखाई उन्हें फिनटेक से 19-22 प्रतिशत की ब्याज दर पर पर्सनल लोन के लिए कहा गया.

सीपी ने बताया, 'क्यूनेट( Qnet) का नाम कहीं भी लिए बिना वे कहते थे कि ई-कॉमर्स बिजनेस में निवेश करके हर महीने इनकम किये जा सकते हैं. उनका मानना ​​है कि 5-10 लाख रुपये के निवेश से उन्हें दो साल में 3-4 करोड़ रुपये का मुनाफा मिलेगा. असली रिटर्न की जगह पीड़ितों को गिफ्ट भेजे जाते थे. कभी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, बिस्किट और शहद जैसे प्रोडक्ट्स गिफ्ट के तौर पर दिए जाते थे. उन्हें स्पेशल ऑफर के तौर पर विदेश में छुट्टियों पर भेजा जाता था.

कैश देते समय वे एक हलफनामा पर दस्तखत करवाते थे, जिसमें लिखा होता था कि वे अपनी मर्जी से निवेश कर रहे हैं. वे इसे पढ़ते हुए एक वीडियो रिकॉर्ड करते थे और उसे सेव कर लेते थे. अगर वे अपने पैसे वापस मांगते थे तो उनसे नए सदस्य जोड़ने के लिए कहा जाता था. गिरफ्तार किए गए 32 आरोपी हैदराबाद, महबूबनगर, बेल्लमपल्ली, वारंगल, विशाखापत्तनम, एलुरु, नेल्लोर, नंद्याल, नरसीपटनम और ओडिशा के रहने वाले हैं.

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