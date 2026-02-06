ETV Bharat / bharat

राज्यसभा में पेश हुए 31 निजी विधेयक, एक गैर-सरकारी विधेयक वापस लिया गया

राज्यसभा में बोलते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ( PTI )

By PTI 2 Min Read

नई दिल्ली : राज्यसभा में शुक्रवार को गैर-सरकारी कामकाज के तहत कुल 31 निजी विधेयक पेश किए गए जबकि एक निजी विधेयक सदन की अनुमति से वापस ले लिया गया. भोजनावकाश के बाद उच्च सदन में गैर-सरकारी कामकाज के तहत इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) के हारिस बीरन एवं शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी ने तीन-तीन निजी विधेयक पेश किए. तेलुगु देशम पार्टी के मस्तान राव यादव बीधा व आम आदमी पार्टी के संत बलवीर सिंह ने एक-एक निजी विधेयक पेश किए इसी दौरान मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) सदस्य ए ए रहीम, भाजपा के संजय सेठ और मनोनीत सतनाम सिंह संधू ने तीन-तीन, आम आदमी पार्टी की स्वाति मालीवाल ने दो तथा राष्ट्रीय जनता दल के मनोज कुमार झा ने एक निजी विधेयक पेश किए. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की फौजिया खान ने एक, भाजपा के अजीत माधवराव गोपछड़े ने तीन, द्रमुक के पी विलसन ने दो, भाजपा के सुजीत कुमार ने दो, राजद के ए डी सिंह ने एक तथा निर्दलीय कार्तिकेय शर्मा ने दो निजी विधेयक पेश किए.