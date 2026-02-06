ETV Bharat / bharat

राज्यसभा में पेश हुए 31 निजी विधेयक, एक गैर-सरकारी विधेयक वापस लिया गया

भीम सिंह ने अपने निजी विधेयक शहरी क्षेत्र (विकास एवं नियमन) विधेयक को वापस ले लिया.

राज्यसभा में बोलते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे
By PTI

Published : February 6, 2026 at 5:55 PM IST

2 Min Read
नई दिल्ली : राज्यसभा में शुक्रवार को गैर-सरकारी कामकाज के तहत कुल 31 निजी विधेयक पेश किए गए जबकि एक निजी विधेयक सदन की अनुमति से वापस ले लिया गया.

भोजनावकाश के बाद उच्च सदन में गैर-सरकारी कामकाज के तहत इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) के हारिस बीरन एवं शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी ने तीन-तीन निजी विधेयक पेश किए. तेलुगु देशम पार्टी के मस्तान राव यादव बीधा व आम आदमी पार्टी के संत बलवीर सिंह ने एक-एक निजी विधेयक पेश किए

इसी दौरान मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) सदस्य ए ए रहीम, भाजपा के संजय सेठ और मनोनीत सतनाम सिंह संधू ने तीन-तीन, आम आदमी पार्टी की स्वाति मालीवाल ने दो तथा राष्ट्रीय जनता दल के मनोज कुमार झा ने एक निजी विधेयक पेश किए.

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की फौजिया खान ने एक, भाजपा के अजीत माधवराव गोपछड़े ने तीन, द्रमुक के पी विलसन ने दो, भाजपा के सुजीत कुमार ने दो, राजद के ए डी सिंह ने एक तथा निर्दलीय कार्तिकेय शर्मा ने दो निजी विधेयक पेश किए.

भारतीय जनता पार्टी के भीम सिंह ने पूर्व में पेश किए गए अपने निजी विधेयक शहरी क्षेत्र (विकास एवं नियमन) विधेयक को सदन की अनुमति से वापस ले लिया. इसके बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) की फौजिया खान के निजी विधेयक (बच्चों का यौन शोषण अपराधों से संरक्षण विधेयक) पर चर्चा आगे बढ़ायी गयी और इसमें आम आदमी पार्टी की स्वाति मालीवाल ने भाग लिया.

मालीवाल का भाषण पूरा होने के बाद कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने उपसभापति हरिवंश के समक्ष प्रस्ताव रखा कि आज शुक्रवार होने के कारण सदस्य अपने-अपने क्षेत्र जाने के लिए जल्द निकलना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि यदि सदन में सहमति हो तो बैठक को अपराह्न साढ़े चार बजे के बजाय अभी स्थगित कर दिया जाए.

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने उनके इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि यदि सदन इस पर सहमति दे तो सरकार को कोई आपत्ति नहीं है. इसके बाद उपसभापति ने दो बजकर करीब 45 मिनट पर बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया. उच्च सदन में शुक्रवार को दोपहर दो बजे से अपराह्न साढ़े चार बजे तक गैर-सरकारी कामकाज होता है.

