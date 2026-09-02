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बेंगलुरु से 31 बांग्लादेशी घुसपैठियों को मालदा लाया गया, सीमा पार भेजने की तैयारी

बेंगलुरु के 10 थाना क्षेत्रों से इन 31 बांग्लादेशी घुसपैठियों को हिरासत में लिया गया था. इनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं थे.

31 Bangladeshi Infiltrators Brought to Malda from Bengaluru to be Pushbacked across border in phases
31 बांग्लादेशी घुसपैठियों को बेंगलुरु से मालदा लाया गया (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 2, 2026 at 3:25 PM IST

3 Min Read
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मालदा (पश्चिम बंगाल): भारत में अवैध घुसपैठ के आरोप में गिरफ्तार किए गए 31 बांग्लादेशी नागरिकों को बेंगलुरु से मालदा लाया गया है. सभी मंगलवार आधी रात के आसपास बेंगलुरु सुपरफास्ट एक्सप्रेस से मालदा टाउन स्टेशन पर उतरे. सुरक्षा पुख्ता करने के लिए ट्रेन के तय कोच में 20 पुलिसवाले तैनात किए गए थे. उसी रात, उन्हें मालदा शहर के एक अस्थायी हिरासत केंद्र में ले जाया गया. इसके बाद, इन बांग्लादेशी नागरिकों को अलग-अलग हिस्सों में सीमा पार भेजा जाएगा.

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, कर्नाटक पुलिस ने बेंगलुरु के 10 थाना क्षेत्रों से इन 31 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया था. आरोप है कि इन लोगों के पास कोई वैध दस्तावेज नहीं थे. देश में गैर-कानूनी तरीके से घुसने के बाद, वे बेंगलुरु में अलग-अलग कार्यों में लगे थे. सूत्रों से पता चला है कि सभी को लगभग तीन महीने पहले हिरासत में लिया गया था और बाद में बेंगलुरु पुलिस ने उन्हें एक डिटेंशन सेंटर में रखा था. बीते रविवार को, उन्हें वापस भेजने (Pushback) के उद्देश्य से बेंगलुरु के SMVT स्टेशन से बेंगलुरु-हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के मालदा लाया गया.

हावड़ा-बेंगलुरु सुपरफास्ट एक्सप्रेस मंगलवार रात करीब 11:30 बजे मालदा टाउन स्टेशन पहुंची. हिरासत में लिए गए लोगों को ट्रेन से उतारा गया और दो बसों से मालदा टाउन के होल्डिंग सेंटर (हिरासत केंद्र) ले जाया गया. बस में चढ़ते समय, हिरासत में लिए गए बांग्लादेशी नागरिकों में से एक फारूक शेख ने कहा, "मैं करीब तीन महीने पहले बांग्लादेश के बोगुरा जिले से एक डॉक्टर को दिखाने आया था."

कई अन्य बांग्लादेशी नागरिकों ने दावा किया कि वे काम की तलाश में बांग्लादेश से भारत आए थे - कुछ पांच महीने पहले और कुछ सात महीने पहले. उनमें से ज्यादातर बेंगलुरु में सफाई के काम में लगे हुए थे, तीन महीने पहले स्थानीय पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया था.

मालदा जिला पुलिस के एक अधिकारी ने बताया, "31 बांग्लादेशी नागरिकों को बेंगलुरु से मालदा लाया गया है और एक होल्डिंग सेंटर में रखा गया है. इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को आगे के निर्देशों के अनुसार वापस भेजा जाएगा."

मालदा शहर के पास बने होल्डिंग सेंटर पर बुधवार सुबह से पुलिस की गतिविधि बढ़ गई है. स्थानीय निवासी सुमन सरकार ने कहा, "मैंने सुना है कि बांग्लादेशी नागरिकों को बीती देर रात फिर से इस होल्डिंग सेंटर में लाया गया. सुबह से कुछ गाड़ियां आ गई हैं. हो सकता है कि दिन में पहले कोई डॉक्टर आया हो. हालांकि, हमें सेंटर के आसपास कहीं भी जाने की इजाजत नहीं है."

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