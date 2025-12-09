ETV Bharat / bharat

30 करोड़ की ठगी का मामला : कोर्ट ने विक्रम भट्ट और पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा

कोर्ट ने विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है.

कोर्ट के बाहर विक्रम भट्ट
कोर्ट के बाहर विक्रम भट्ट (ETV Bharat Udaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 9, 2025 at 3:21 PM IST

|

Updated : December 9, 2025 at 3:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

उदयपुर : उदयपुर में 30 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी से जुड़े बहुचर्चित मामले में बॉलीवुड फिल्म निर्माता विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को अदालत ने 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है. उदयपुर पुलिस दोनों को सोमवार देर रात मुंबई से गिरफ्तार कर उदयपुर लेकर आई थी. गिरफ्तारी के बाद से ही मामला देशभर में चर्चा का विषय बना हुआ है.

7 दिन की पुलिस रिमांड पर दंपती : मंगलवार दोपहर भट्ट दंपती को उदयपुर एसीजेएम कोर्ट में पेश किया गया. पुलिस ने मामले की गंभीरता और लंबित पूछताछ के आधार पर रिमांड की मांग की. अदालत ने पुलिस की दलीलों से सहमत होते हुए दोनों को 7 दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया. डीएसपी छगन सिंह राजपुरोहित ने बताया कि इस अवधि में पुलिस ठगी से संबंधित दस्तावेजों, वित्तीय लेन-देन और मुख्य आरोपी पक्षों के बीच हुए समझौतों पर गहराई से पूछताछ करेगी.

पढ़ें. 30 करोड़ की ठगी का मामला: उदयपुर पुलिस ने फिल्ममेकर विक्रम भट्ट को मुंबई से गिरफ्तार किया

भट्ट दंपती को उदयपुर लाने के बाद चित्रकूट नगर स्थित महिला अपराध एवं अनुसंधान सेल में रखा गया था. पूरे मामले की जांच डीएसपी छगन सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में की जा रही है. डीएसपी का कहना है कि इस आर्थिक अपराध में कई परतें हैं, जिन्हें समझने के लिए विस्तृत पूछताछ आवश्यक है. सोमवार को जब पुलिस ने उदयपुर लेकर आई तब विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी लगातार चेहरा ढकते हुए दिखाई दिए. दोनों ने किसी भी प्रश्न का उत्तर देने से परहेज किया.

30 करोड़ की ठगी के मामले में भट्ट दंपती गिरफ्तार (ETV Bharat Udaipur)

पढ़ें. 30 करोड़ की ठगी: विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को उदयपुर लेकर पहुंची पुलिस, आज कोर्ट में पेशी

जानकारी के अनुसार, भट्ट दंपती ने इस मामले के खिलाफ पहले ही जोधपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रखी है. हाईकोर्ट में इस याचिका की सुनवाई भी आज निर्धारित है. फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि उदयपुर के इंदिरा IVF समूह से जुड़े इस मामले में भट्ट दंपती की भूमिका कितनी गहरी है और 30 करोड़ रुपए की कथित ठगी किस प्रकार अंजाम दी गई.

Last Updated : December 9, 2025 at 3:50 PM IST

TAGGED:

FILM PRODUCER VIKRAM BHATT
VIKRAM BHATT AND HIS WIFE ARRESTED
30 करोड़ की ठगी का मामला
विक्रम भट्ट और पत्नी गिरफ्तार
30 CRORE FRAUD CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.