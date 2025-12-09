30 करोड़ की ठगी का मामला : कोर्ट ने विक्रम भट्ट और पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा
कोर्ट ने विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है.
Published : December 9, 2025 at 3:21 PM IST
Updated : December 9, 2025 at 3:50 PM IST
उदयपुर : उदयपुर में 30 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी से जुड़े बहुचर्चित मामले में बॉलीवुड फिल्म निर्माता विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को अदालत ने 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है. उदयपुर पुलिस दोनों को सोमवार देर रात मुंबई से गिरफ्तार कर उदयपुर लेकर आई थी. गिरफ्तारी के बाद से ही मामला देशभर में चर्चा का विषय बना हुआ है.
7 दिन की पुलिस रिमांड पर दंपती : मंगलवार दोपहर भट्ट दंपती को उदयपुर एसीजेएम कोर्ट में पेश किया गया. पुलिस ने मामले की गंभीरता और लंबित पूछताछ के आधार पर रिमांड की मांग की. अदालत ने पुलिस की दलीलों से सहमत होते हुए दोनों को 7 दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया. डीएसपी छगन सिंह राजपुरोहित ने बताया कि इस अवधि में पुलिस ठगी से संबंधित दस्तावेजों, वित्तीय लेन-देन और मुख्य आरोपी पक्षों के बीच हुए समझौतों पर गहराई से पूछताछ करेगी.
भट्ट दंपती को उदयपुर लाने के बाद चित्रकूट नगर स्थित महिला अपराध एवं अनुसंधान सेल में रखा गया था. पूरे मामले की जांच डीएसपी छगन सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में की जा रही है. डीएसपी का कहना है कि इस आर्थिक अपराध में कई परतें हैं, जिन्हें समझने के लिए विस्तृत पूछताछ आवश्यक है. सोमवार को जब पुलिस ने उदयपुर लेकर आई तब विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी लगातार चेहरा ढकते हुए दिखाई दिए. दोनों ने किसी भी प्रश्न का उत्तर देने से परहेज किया.
जानकारी के अनुसार, भट्ट दंपती ने इस मामले के खिलाफ पहले ही जोधपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रखी है. हाईकोर्ट में इस याचिका की सुनवाई भी आज निर्धारित है. फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि उदयपुर के इंदिरा IVF समूह से जुड़े इस मामले में भट्ट दंपती की भूमिका कितनी गहरी है और 30 करोड़ रुपए की कथित ठगी किस प्रकार अंजाम दी गई.