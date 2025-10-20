ETV Bharat / bharat

तीन साल की बच्ची को घसीटकर खाली प्लॉट में ले गए कुत्ते, नोच-नोच कर मार डाला

मुंबई: महाराष्ट्र के जालना शहर में सोमवार तड़के आवारा कुत्तों के एक झुंड ने तीन साल की एक बच्ची को नोच-नोच कर मार डाला. पुलिस ने यह जानकारी दी. एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना यशवंत नगर इलाके में उस समय हुई जब बच्ची सुबह करीब साढ़े तीन बजे अपने घर से बाहर निकली थी.

पुलिस के अनुसार परी गोस्वामी नाम की बच्ची रविवार को अपनी मां और बड़ी बहन के साथ बिहार स्थित अपने पैतृक घर जाने वाली थी, लेकिन उसने अपने पिता के साथ ही रहने का फैसला किया और बिहार नहीं गई.

कुत्तों के झुंड का हमला

अधिकारी ने बताया कि जब उसके पिता सो रहे थे, तब परी कथित तौर पर अपनी मां को ढूंढ़ते हुए घर से बाहर निकली और गली में भटक गई, जहां आवारा कुत्तों के एक झुंड ने उस पर हमला कर दिया और उसे घसीटकर पास के एक खुले प्लॉट में ले गए.

कांस्टेबल ने कुत्तों को बच्ची को नोचते हुए देखा

उन्होंने बताया कि सुबह की सैर पर निकले एक पुलिस कांस्टेबल ने कुत्तों को बच्ची को नोचते हुए देखा और तुरंत उन्हें भगा दिया. अधिकारी ने बताया कि मामले की स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई और गंभीर रूप से घायल बच्ची को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.