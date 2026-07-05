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नैनीताल में होटल की बालकनी से गिरा 3 साल का बच्चा, दिल्ली ले जाते समय रास्ते में तोड़ा दम

मध्य प्रदेश से नैनीताल घूमने आया था परिवार, होटल की बालकनी से गिर गया बच्चा, दिल्ली पहुंचाने से पहले ही मासूम की चली गई जान

Nainital
नैनीताल (फोटो- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 5, 2026 at 11:04 PM IST

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नैनीताल: पहाड़ों की खूबसूरती देखने आया एक परिवार ऐसा दर्द लेकर लौटा, जिसकी भरपाई शायद कभी नहीं हो सकेगी. होटल की बालकनी में खेलते-खेलते तीन साल के मासूम गौरांत की एक पल की चूक ने पूरे परिवार की खुशियां छीन लीं. गंभीर रूप से घायल मासूम को बचाने के लिए स्वजन नैनीताल से हल्द्वानी और फिर दिल्ली तक दौड़ते रहे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. दिल्ली पहुंचने से पहले ही मासूम ने दम तोड़ दिया.

जानकारी के मुताबिक, मध्य प्रदेश के रानापुर जागुआ निवासी विशाल सोनी परिवार के साथ नैनीताल घूमने आए थे. परिवार भवाली रोड स्थित जोखिया क्षेत्र के एक होटल में ठहरा हुआ था. रविवार सुबह बच्चे कमरे के बाहर बालकनी में खेल रहे थे. इसी दौरान बालकनी की रेलिंग में शीशा नहीं होने के कारण तीन वर्षीय गौरांत का संतुलन बिगड़ गया और वो करीब 20 फीट नीचे जा गिरा.

हादसे के बाद होटल में चीख-पुकार मच गई. परिवार के लोग बदहवास हालत में मासूम को बीडी पांडे अस्पताल लेकर पहुंचे. जहां डॉक्टर सुनील ने बच्चे की हालत गंभीर देखते हुए हायर सेंटर हल्द्वानी रेफर किया गया, जांच में सिर और गर्दन में गंभीर फ्रैक्चर की पुष्टि होने पर डॉक्टरों ने उसे दिल्ली रेफर कर दिया, लेकिन पिता विशाल सोनी के अनुसार दिल्ली पहुंचने से करीब 20 किलोमीटर पहले ही गौरांत की सांसें थम गईं.

अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. कुछ ही देर पहले तक परिवार के साथ हंसता-खेलता मासूम अब केवल यादों में रह गया. इस घटना ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है. इस हादसे ने होटलों में सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. कहा जा रहा है कि यदि बालकनी या पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम होते तो बच्चे की जान बच सकती थी.

एक हफ्ते पहले भी गिर चुकी बच्ची: गौर हो कि एक हफ्ते पहले भी नैनीताल के तल्लीताल क्षेत्र के एक होटल के रिसेप्शन से भी दो साल की बच्ची नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई थी. अब स्थित जोखिया क्षेत्र में बड़ा हादसा हो गया. जहां तीन साल के मासूम बच्चे की जान चली गई.

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