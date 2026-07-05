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नैनीताल में होटल की बालकनी से गिरा 3 साल का बच्चा, दिल्ली ले जाते समय रास्ते में तोड़ा दम

नैनीताल: पहाड़ों की खूबसूरती देखने आया एक परिवार ऐसा दर्द लेकर लौटा, जिसकी भरपाई शायद कभी नहीं हो सकेगी. होटल की बालकनी में खेलते-खेलते तीन साल के मासूम गौरांत की एक पल की चूक ने पूरे परिवार की खुशियां छीन लीं. गंभीर रूप से घायल मासूम को बचाने के लिए स्वजन नैनीताल से हल्द्वानी और फिर दिल्ली तक दौड़ते रहे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. दिल्ली पहुंचने से पहले ही मासूम ने दम तोड़ दिया.

जानकारी के मुताबिक, मध्य प्रदेश के रानापुर जागुआ निवासी विशाल सोनी परिवार के साथ नैनीताल घूमने आए थे. परिवार भवाली रोड स्थित जोखिया क्षेत्र के एक होटल में ठहरा हुआ था. रविवार सुबह बच्चे कमरे के बाहर बालकनी में खेल रहे थे. इसी दौरान बालकनी की रेलिंग में शीशा नहीं होने के कारण तीन वर्षीय गौरांत का संतुलन बिगड़ गया और वो करीब 20 फीट नीचे जा गिरा.

हादसे के बाद होटल में चीख-पुकार मच गई. परिवार के लोग बदहवास हालत में मासूम को बीडी पांडे अस्पताल लेकर पहुंचे. जहां डॉक्टर सुनील ने बच्चे की हालत गंभीर देखते हुए हायर सेंटर हल्द्वानी रेफर किया गया, जांच में सिर और गर्दन में गंभीर फ्रैक्चर की पुष्टि होने पर डॉक्टरों ने उसे दिल्ली रेफर कर दिया, लेकिन पिता विशाल सोनी के अनुसार दिल्ली पहुंचने से करीब 20 किलोमीटर पहले ही गौरांत की सांसें थम गईं.