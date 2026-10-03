तमिलनाडु में सेप्टिक टैंक के अंदर दम घुटने से तीन मजदूरों की मौत, जांच में जुटी पुलिस
घटना अरियालुर जिले की है, जहां सेप्टिक टैंक के अंदर दम घुटने से तीन मजदूरों की जान चली गई.
Published : October 3, 2026 at 12:50 PM IST
अरियालुर (तमिलनाडु): अरियालुर जिले में सेप्टिक टैंक के अंदर दम घुटने से तीन मजदूरों की जान चली गई. इस घटना को लेकर सेंदुरई इलाके में दुख का माहौल है. वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है.
खबर के मुताबिक सुब्रमण्यम नाम के एक शख्स अरियालुर जिले में सेंदुरई तालुक कार्यालय के पास एक नया घर बना रहे हैं. निर्माण कार्य के तहत 2 अक्टूबर को मजदूरों को सेप्टिक टैंक के लिए कंक्रीट डालने के बाद लकड़ी के शटरिंग के तख्तों को हटाने के काम में लगाया गया था.
बताया गया है कि सेप्टिक टैंक में उतरे तीनों मजदूरों को घुटन महसूस हुआ और वे टैंक में गिर गए. सूचना मिलते ही फायर और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और तीनों को सेप्टिक टैंक से बाहर निकालकर गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया. तीनों को इलाज के लिए सेंदुरई सरकारी अस्पताल ले जाया गया. वहां डॉक्टरों ने उनकी जांच की और बताया कि उनकी मौत हो चुकी है.
पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया है. सेंदुरई पुलिस ने घटना के बारे में केस दर्ज कर लिया है और उन हालात की जांच कर रही है जिनकी वजह से सेप्टिक टैंक के अंदर दम घुटने से तीनों मजदूरों की जान चली गई. सेंदुरई तालुक ऑफिस के पास एक साथ तीन मजदूरों की मौत की इस घटना से इलाके में गहरा दुख और हलचल मच गई है.
ओडिशा में नबरंगपुर जिले की घटना
देश के कई हिस्सों से आए दिन सेप्टिक टैंक के अंदर काम करने वाले मजदूरों के मरने की खबर मिलती रहती हैं. जून 2025 में ओडिशा के नबरंगपुर जिले में एक दर्दनाक हादसे में चार लोगों की जान चली गई. यह हादसा नांदाहांडी ब्लॉक के पडलगुड़ा गांव में उस समय हुआ जब निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक के भीतर काम चल रहा था. दम घुटने के कारण चार मजदूरों की मौत हो गई, जिससे पूरे इलाके में शोक की लहर फैल गई.
गुजरात और महाराष्ट्र में सेप्टिक टैंक हादसा
जून 2026 में गुजरात के सूरत शहर में एक आभूषण निर्माण इकाई में सुबह सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान जहरीली गैस के असर से चार लोगों की मौत हो गई थी. मई 2023 में महाराष्ट्र के परभणी जिले में सेप्टिक टैंक की सफाई कर रहे पांच मजदूरों की मौत हो गई थी. इस हादसे में मरने वाले सभी लोग रिश्तेदार थे.
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