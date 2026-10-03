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तमिलनाडु में सेप्टिक टैंक के अंदर दम घुटने से तीन मजदूरों की मौत, जांच में जुटी पुलिस

प्रतीकात्मक तस्वीर ( IANS )

अरियालुर (तमिलनाडु): अरियालुर जिले में सेप्टिक टैंक के अंदर दम घुटने से तीन मजदूरों की जान चली गई. इस घटना को लेकर सेंदुरई इलाके में दुख का माहौल है. वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है.

खबर के मुताबिक सुब्रमण्यम नाम के एक शख्स अरियालुर जिले में सेंदुरई तालुक कार्यालय के पास एक नया घर बना रहे हैं. निर्माण कार्य के तहत 2 अक्टूबर को मजदूरों को सेप्टिक टैंक के लिए कंक्रीट डालने के बाद लकड़ी के शटरिंग के तख्तों को हटाने के काम में लगाया गया था. बताया गया है कि सेप्टिक टैंक में उतरे तीनों मजदूरों को घुटन महसूस हुआ और वे टैंक में गिर गए. सूचना मिलते ही फायर और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और तीनों को सेप्टिक टैंक से बाहर निकालकर गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया. तीनों को इलाज के लिए सेंदुरई सरकारी अस्पताल ले जाया गया. वहां डॉक्टरों ने उनकी जांच की और बताया कि उनकी मौत हो चुकी है. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया है. सेंदुरई पुलिस ने घटना के बारे में केस दर्ज कर लिया है और उन हालात की जांच कर रही है जिनकी वजह से सेप्टिक टैंक के अंदर दम घुटने से तीनों मजदूरों की जान चली गई. सेंदुरई तालुक ऑफिस के पास एक साथ तीन मजदूरों की मौत की इस घटना से इलाके में गहरा दुख और हलचल मच गई है.