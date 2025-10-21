ETV Bharat / bharat

पुणे के ऐतिहासिक शनिवारवाड़ा में नमाज अदा करने पर 3 औरतों पर केस, परिसर का शुद्धीकरण

शनिवारवाड़ा में नमाज अदा करते हुए वीडियो वायरल होने के बाद तीन महिलाओं पर मामला दर्ज. ( ANI )

पुणे: महाराष्ट्र के पुणे के ऐतिहासिक शनिवारवाड़ा परिसर में नमाज अदा करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद तीन अज्ञात महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. इस वीडियो के विरोध में भाजपा सांसद मेधा कुलकर्णी और अन्य संगठनों के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया है. पुणे सिटी पुलिस के अनुसार, प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष (एएमएएसआर) नियम, 1959 के प्रावधानों के तहत संरक्षित स्मारकों पर लागू प्रतिबंधों का कथित रूप से उल्लंघन करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है. यह घटना शनिवार दोपहर करीब 1.45 बजे हुई. इसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के एक अधिकारी ने पुणे सिटी पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई. इस वीडियो के विरोध में रविवार को भाजपा सांसद (राज्यसभा) मेधा कुलकर्णी और शहर के दक्षिणपंथी संगठन के अन्य सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया. उन्होंने नमाज अदा करने वाली जगह पर शुद्धीकरण की रस्में भी निभाईं. पुलिस ने शनिवारवाड़ा के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है.