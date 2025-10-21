ETV Bharat / bharat

पुणे के ऐतिहासिक शनिवारवाड़ा में नमाज अदा करने पर 3 औरतों पर केस, परिसर का शुद्धीकरण

महाराष्ट्र के पुणे स्थित शनिवारवाड़ा में नमाज अदा करते सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद तीन महिलाओं पर मामला दर्ज. सुरक्षा बढ़ाई गई.

Namaz Inside Shaniwarwada
शनिवारवाड़ा में नमाज अदा करते हुए वीडियो वायरल होने के बाद तीन महिलाओं पर मामला दर्ज. (ANI)
Published : October 21, 2025 at 11:44 AM IST

पुणे: महाराष्ट्र के पुणे के ऐतिहासिक शनिवारवाड़ा परिसर में नमाज अदा करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद तीन अज्ञात महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. इस वीडियो के विरोध में भाजपा सांसद मेधा कुलकर्णी और अन्य संगठनों के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया है.

पुणे सिटी पुलिस के अनुसार, प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष (एएमएएसआर) नियम, 1959 के प्रावधानों के तहत संरक्षित स्मारकों पर लागू प्रतिबंधों का कथित रूप से उल्लंघन करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है.

यह घटना शनिवार दोपहर करीब 1.45 बजे हुई. इसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के एक अधिकारी ने पुणे सिटी पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई.

इस वीडियो के विरोध में रविवार को भाजपा सांसद (राज्यसभा) मेधा कुलकर्णी और शहर के दक्षिणपंथी संगठन के अन्य सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया. उन्होंने नमाज अदा करने वाली जगह पर शुद्धीकरण की रस्में भी निभाईं. पुलिस ने शनिवारवाड़ा के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है.

एक पुलिस अधिकारी ने कहा, "हमने एएमएएसआर नियमों की संबंधित धारा लागू की है, जो संरक्षित स्मारकों के भीतर निषिद्ध गतिविधियों से संबंधित दंड का प्रावधान करती है."

इस बीच, महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने शनिवारवाड़ा में कथित तौर पर महिलाओं द्वारा नमाज अदा करने और भाजपा द्वारा वहां "शुद्धीकरण" करने वाले एक वायरल वीडियो पर टिप्पणी करते हुए कहा कि शनिवारवाड़ा हिंदू शौर्य का प्रतीक है और समुदाय के दिल के करीब है.

उन्होंने सवाल किया कि क्या मुसलमान हाजी अली में हिंदुओं द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ करने को स्वीकार करेंगे, और इस बात पर जोर दिया कि नमाज निर्धारित स्थानों पर ही अदा की जानी चाहिए. राणे ने इस मुद्दे पर आवाज उठाने वाले हिंदू कार्यकर्ताओं का समर्थन किया.

उन्होंने एएनआई से कहा, "शनिवारवाड़ा का एक इतिहास है. यह हमारी वीरता का प्रतीक है. यह हिंदू समुदाय के दिल के बहुत करीब है. अगर आप वहां नमाज अदा करना चाहते हैं, तो क्या आपको हिंदुओं का हाजी अली जाकर हनुमान चालीसा पढ़ना ठीक लगेगा? क्या आपकी भावनाएं आहत नहीं होंगी?... नमाज केवल निर्धारित स्थानों पर ही अदा करनी चाहिए. अगर हिंदू कार्यकर्ताओं ने अपनी आवाज उठाई है, तो यह सही है."

ये भी पढ़ें - मदुरै पीठ का बड़ा फैसला: तिरुप्परंकुन्द्रम पहाड़ी पर पशु बलि पर रोक जारी, नमाज की अनुमति बरकरार

