दिल्ली में 14 घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन: रोहिणी में निर्माणाधीन इमारत गिरने से तीन की मौत, एक घायल
लगातार हो रही बारिश व रात के समय अंधेरा होने से मलबा हटाने का कार्य चुनौतीपूर्ण रहा.
Published : July 9, 2026 at 10:30 AM IST
नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में पिछले तीन दिनों से लगातार हो रही बारिश के बीच बुधवार शाम रोहिणी सेक्टर-16 में निर्माणाधीन पांच मंजिला इमारत गिरने के मामले में करीब 14 घंटे तक चले सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद राहत अभियान गुरुवार सुबह पूरा कर लिया गया है. इस हादसे में कुल चार लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया, जिनमें तीन की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है. उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है. लगातार हो रही बारिश, फिसलन व अंधेरे के कारण राहत एवं बचाव अभियान में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा.
दिल्ली फायर सर्विस के जनसंपर्क अधिकारी राजेंद्र अटवाल ने बताया कि हादसे के बाद दिल्ली फायर सर्विस, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स (एनडीआरएफ), दिल्ली पुलिस, नगर निगम, दिल्ली स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (डीएसडीएमए) और अन्य एजेंसियों ने संयुक्त रूप से राहत एवं बचाव का कार्य किया. एजेंसियों ने मलबे से कुल तीन लोगों को बाहर निकाला. इनमें से दो लोगों को अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया, जबकि एक घायल का इलाज जारी है. वहीं, एजेंसियों के मौके पर पहुंचने से पहले स्थानीय लोगों ने एक व्यक्ति को मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इस तरह हादसे में कुल तीन लोगों की जान चली गई है और एक घायल है.
दिल्ली फायर सर्विस के अनुसार रोहिणी सेक्टर-16 में एमसीडी स्कूल के पास के निर्माणाधीन इमारत गिरने की सूचना बुधवार शाम 4 बजकर 19 मिनट पर मिली थी. सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव का कार्य शुरू किया.
जेसीबी व अत्याधुनिक मशीनों का किया गया प्रयोग
हादसे के बाद एनडीआरएफ की दो टीमें भी अत्याधुनिक खोज एवं बचाव उपकरणों के साथ मौके पर पहुंचीं. मलबा हटाने के लिए कई जेसीबी, अत्याधुनिक मशीनों के साथ-साथ मैन्युअल तरीके से भी काम किया गया, जिससे यदि कोई व्यक्ति मलबे में दबा हो तो उसे सुरक्षित निकाला जा सके. स्थानीय लोगों ने भी बचाव अभियान में एजेंसियों का सहयोग किया.
रात भर जारी रहा कार्य, बारिश से हुई परेशानी
लगातार हो रही बारिश व रात के समय अंधेरा होने से मलबा हटाने का कार्य चुनौतीपूर्ण रहा. इसके बावजूद विभिन्न एजेंसियों ने समन्वय के साथ पूरी रात अभियान जारी रखा. आसपास के अस्पतालों की एंबुलेंस भी मौके पर तैनात रखी गई थीं, जिससे घायलों को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया जा सके. ट्रैफिक पुलिस, स्थानीय पुलिस और सिविल डिफेंस के कर्मचारियों ने भी यातायात को नियंत्रित करने व राहत कार्य के लिए रास्ता खाली कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.
सुबह पूरा हुआ सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन
दिल्ली फायर सर्विस के पीआरओ राजेन्द्र अटवाल के अनुसार गुरुवार सुबह करीब 6:45 बजे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया गया. जांच में मलबे के नीचे किसी अन्य व्यक्ति के दबे होने की पुष्टि नहीं हुई. हालांकि, एहतियात के तौर पर दमकल विभाग की एक वाटर टेंडर टीम को मौके पर तैनात रखा गया है, जो मलबा पूरी तरह हटाए जाने तक वहां मौजूद रहेगी. मलबा हटाने का काम चल रहा है.
हादसे को लेकर कई सवाल
अब प्रशासन हादसे के कारणों की जांच कर रहा है. प्रारंभिक तौर पर लगातार बारिश के बीच निर्माणाधीन इमारत की संरचनात्मक मजबूती को लेकर भी जांच की जाएगी. इसके साथ ही यह भी देखा जाएगा कि निर्माण कार्य निर्धारित सुरक्षा मानकों व भवन निर्माण नियमों के अनुरूप किया जा रहा था या नहीं. हादसे के बाद प्रशासन ने निर्माणाधीन व जर्जर इमारतों की सुरक्षा को लेकर सतर्कता बढ़ाने के संकेत दिए हैं. हालांकि स्थानीय लोग इमारत में घटिया निर्माण सामग्री का प्रयोग करने और नियमों को तक पर रखकर निर्माण करने का आरोप लगा रहे हैं. यह भी सवाल खड़ा हो रहा है कि बिल्डिंग का अवैध तरीके से अतिरिक्त निर्माण किया जा रहा था इसमें स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत भी हो सकती है.
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