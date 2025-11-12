ETV Bharat / bharat

कर्नाटक: तीन महीने बाद भी RTO ने वाहनों के री-रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं जारी किया NOC

वाहनों की बिक्री के समय संबंधित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (RTO) द्वारा NOC जारी किया जाता है. यह एक कानूनी दस्तावेज है.

RTO
RTO ने वाहनों के री-रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं जारी किया NOC (फाइल फोटो)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 12, 2025 at 5:11 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

बेंगलुरु: कर्नाटक में अपने चार पहिया वाहन बेचने वाले एक शख्स को पिछले तीन महीनों से वाहन का स्वामित्व बदलवाने के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है, क्योंकि परिवहन विभाग बिना किसी ठोस कारण के स्वामित्व परिवर्तन के लिए आवश्यक अनिवार्य कानूनी दस्तावेज, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) जारी नहीं कर रहा है.

बता दें कि वाहनों की बिक्री के समय संबंधित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (RTO) द्वारा NOC जारी किया जाता है. यह एक कानूनी दस्तावेज है. एनओसी यह प्रमाणित करता है कि वाहन पर कोई बकाया राशि, चालान या देनदारियां नहीं हैं, जिससे वाहन के स्वामित्व ट्रांसफर और नए आरटीओ में रीरजिस्ट्रेशन का रास्ता साफ हो जाता है.

उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति बेंगलुरु के किसी आरटीओ से वाहन खरीदता है और उसे तुमकुरु के आरटीओ कार्यालय में रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है, तो उसे बेंगलुरु के आरटीओ कार्यालय से एनओसी प्राप्त करना होगी.

वाहन मालिक चिंतित
NOCs जारी न होने के कारण हजारों वाहन मूल विक्रेताओं के नाम पर रजिस्टर हैं, जबकि उन्हें नए मालिकों को बेच दिया गया है और वे उन्हें चला रहे हैं. इससे मूल मालिकों के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो रहा है क्योंकि वाहन से जुड़ी किसी भी दुर्घटना या अवैध गतिविधियों के लिए वे जिम्मेदार होते हैं.

एक फ्रीलांस राइटर अनंत हुडेंगांजे का कहना है, "मैंने गणेश उत्सव से ठीक पहले अपनी गाड़ी बेची थी. आज तक उसका स्वामित्व नहीं बदला है. अगर मेरी गाड़ी का कोई एक्सीडेंट होता है या कल दिल्ली में हुए विस्फोट जैसी अवैध गतिविधियों में इस्तेमाल होती है, तो कौन जिम्मेदार होगा? सरकार को इस मुद्दे को प्राथमिकता से हल करना चाहिए और बिना किसी देरी के एनओसी जारी करना शुरू करना चाहिए."

'एनओसी जारी करने में देरी'
अनंत ने हुबली में अपनी पुरानी कार बेचते हुए बेंगलुरु से एक पुरानी कार खरीदी. अब तक कई पूछताछ और संबंधित आरटीओ के चक्कर लगाने के बावजूद दोनों कारों का स्वामित्व ट्रांसफर नहीं हुआ है. नंत ने पूछा, "जब भी मैंने पूछताछ की तो अधिकारियों ने बस इतना कहा कि एक नया सॉफ़्टवेयर इंस्टॉल किया जा रहा है, इसलिए एनओसी जारी करने में देरी हो रही है. क्या उन्हें सॉफ़्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए तीन महीने चाहिए? कुछ अन्य लोगों ने मुझे बताया कि सरकार एनओसी जारी करने की व्यवस्था को खत्म करने पर विचार कर रही है. उन्हें जो करना है करने दें, लेकिन जल्द से जल्द करें."

पुराने वाहन बेचने वाली व्यापारी भी परेशान
वाहनों के मालिकों के अलावा पुराने वाहनों के व्यापारी भी परेशानी का सामना कर रहे हैं क्योंकि इस समस्या के कारण उनके भुगतान रुके हुए हैं. पुरानी कारों की बिक्री और खरीद का काम करने वाले संदीप कहते हैं, "आमतौर पर खरीदार कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए कुछ रकम रोक लेते हैं. अब जब हम उनके नाम पर गाड़ियां नहीं करवा पा रहे हैं, तो रोकी गई रकम भी अटक गई है."

उन्होंने आगे कहा, "मैंने पिछले दो महीनों में छह कारें बेची हैं, लेकिन अब तक मैं उनके मालिकाना हक में बदलाव नहीं करवा पाया हूं." उडुपी के एक आरटीओ एजेंट के अनुसार इस कागजी कार्रवाई के कारण राज्य भर में 700 से अधिक वाहन मालिकाना हक में बदलाव का इंतजार कर रहे हैं. इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए, परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने कहा कि उन्हें इस समस्या की जानकारी नहीं है और वह गुरुवार को होने वाली समीक्षा बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे.

उन्होंने ईटीवी भारत से कहा, "मैंने अभी अपने अधिकारियों से बात की है और उन्होंने कहा कि एनओसी हमेशा की तरह जारी किए जा रहे हैं. लेकिन फिर भी मैं गुरुवार को होने वाली समीक्षा बैठक में अधिकारियों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करूंगा."

यह भी पढ़ें- लाल किला विस्फोट पर मुगल वारिस सुल्ताना बेगम चिंतित, कहा- स्मारकों की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी

TAGGED:

RE REGISTRATION OF VEHICLES
RTOS
RTOS NOC
VEHICLES OWNERS WORRIED
KARNATAKA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कैसे बना आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद? जिसने कभी नरेंद्र मोदी को दी थी मारने की धमकी

लाल किला ब्लास्ट मामला: सामने आया पुलवामा कनेक्शन, जानें कहां तक पहुंची पुलिस की जांच

'मिसाल बना बिहार चुनाव..' 243 विधानसभा सीटों पर ऐतिहासिक वोटिंग, आयोग ने सराहा

दिल्ली में बदरपुर टोल के रास्ते घुसी थी "ब्लास्ट" होने वाली हुंडई i20, CCTV फुटेज में कार चलाता दिखा "मास्क मैन"

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.