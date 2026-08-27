ETV Bharat / bharat

खाना बना जहर! छत्तीसगढ़ की 3 बच्चियों की मध्य प्रदेश में मौत, इंदौर और इटारसी में तोड़ा दम

इटारसी/इंदौर : इंदौर के बेटमा थाना क्षेत्र में रहने वाले एक ही परिवार की तीन बच्चियों की उल्टी-दस्त के बाद मौत हो गई. मूल रूप से जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ का रहने वाला परिवार इंदौर के बेटमा क्षेत्र में रहता था. बीती रात खाना खाने के बाद सभी की तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद 5 साल और 8 साल की दो मासूमों की इंदौर में मौत हो गई, जबकि तीसरी बच्ची ने छत्तीसगढ़ ले जाते समय इटारसी के सरकारी अस्पताल में दम तोड़ दिया. पूरा मामला फूड पॉइजिनंग का बताया जा रहा है.

रात को खाना खाते ही बिगड़ गई थी तबीयत

बच्चियों की मां अमरोतिन ने बताया, '' परिवार ने रात करीब 2 बजे दाल, चावल, रोटी और सब्जी खाई थी. इसके बाद सभी को उल्टी-दस्त की शिकायत होने लगी. तीनों बेटियों की तबीयत भी अचानक बिगड़ गई. इसके बाद दो बच्चियों को बाइक से अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां दोनों नहीं रहीं.''

रास्ते में तीसरी बेटी ने भी तोड़ा दम

मां अमरोतिन और पिता नरेंद्र सिंह ने कहा, '' दोनों बच्चियों को अस्पताल में मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद हमें जाने को कहा गया. बाद में हम बिना पोस्टमार्टम कराए दोनों बच्चियों की बॉडी एंबुलेंस से छत्तीसगढ़ ले जा रहे थे, तभी रास्ते में 10 साल की तीसरी बेटी की भी तबीयत बिगड़ने लगी. उसे भी इटारसी के सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसने भी दम तोड़ दिया.