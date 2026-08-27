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खाना बना जहर! छत्तीसगढ़ की 3 बच्चियों की मध्य प्रदेश में मौत, इंदौर और इटारसी में तोड़ा दम

जांजगीर चांपा के तीन बच्चों की फूड पॉइजनिंग से मौत की आशंका. लगातार उल्टी दस्त के चलते मध्य प्रदेश के शहरों में तोड़ा दम.

3 GIRLS DIED AFTER FOOD POSIONING
छत्तीसगढ़ की 3 बच्चियों की मध्य प्रदेश में मौत (IANS)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 27, 2026 at 9:15 AM IST

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Updated : August 27, 2026 at 10:53 AM IST

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इटारसी/इंदौर : इंदौर के बेटमा थाना क्षेत्र में रहने वाले एक ही परिवार की तीन बच्चियों की उल्टी-दस्त के बाद मौत हो गई. मूल रूप से जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ का रहने वाला परिवार इंदौर के बेटमा क्षेत्र में रहता था. बीती रात खाना खाने के बाद सभी की तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद 5 साल और 8 साल की दो मासूमों की इंदौर में मौत हो गई, जबकि तीसरी बच्ची ने छत्तीसगढ़ ले जाते समय इटारसी के सरकारी अस्पताल में दम तोड़ दिया. पूरा मामला फूड पॉइजिनंग का बताया जा रहा है.

रात को खाना खाते ही बिगड़ गई थी तबीयत

बच्चियों की मां अमरोतिन ने बताया, '' परिवार ने रात करीब 2 बजे दाल, चावल, रोटी और सब्जी खाई थी. इसके बाद सभी को उल्टी-दस्त की शिकायत होने लगी. तीनों बेटियों की तबीयत भी अचानक बिगड़ गई. इसके बाद दो बच्चियों को बाइक से अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां दोनों नहीं रहीं.''

रास्ते में तीसरी बेटी ने भी तोड़ा दम

मां अमरोतिन और पिता नरेंद्र सिंह ने कहा, '' दोनों बच्चियों को अस्पताल में मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद हमें जाने को कहा गया. बाद में हम बिना पोस्टमार्टम कराए दोनों बच्चियों की बॉडी एंबुलेंस से छत्तीसगढ़ ले जा रहे थे, तभी रास्ते में 10 साल की तीसरी बेटी की भी तबीयत बिगड़ने लगी. उसे भी इटारसी के सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसने भी दम तोड़ दिया.

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परिवार के मुताबिक तीसरी बच्ची को इटारसी के सरकारी अस्पताल लाने के बाद ड्यूटी डॉक्टर प्रियंक मिश्रा ने उपचार शुरू किया, लेकिन उसकी हालत गंभीर थी. इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया. घटना की जानकारी मिलने के बाद अस्पताल में भी हड़कंप की स्थिति बन गई. बताया जा रहा है कि परिवार बेटमा थाना क्षेत्र का रहने वाला है और मूल रूप से छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले के ग्राम छलीगांव जा रहा था.

पोस्टमार्टम और जांच से स्पष्ट होगा मौत का कारण

इटारसी थाना प्रभारी सौरभ पांडे ने बताया, '' तीनों बच्चियों का पोस्टमार्टम इटारसी अस्पताल में गुरुवार को किया जाएगा. इसके बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी.'' तीनों बच्चियों की मौत के मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि उन्होंने ऐसा क्या खानपान किया, जिससे उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी और मौत हो गई? परिवार के सभी सदस्यों द्वारा एक साथ भोजन करने के बाद उल्टी-दस्त की शिकायत सामने आने से इंदौर में खाद्य या पानी विषाक्तता की आशंका फिर जन्म ले रही है है, लेकिन फिलहाल इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

Last Updated : August 27, 2026 at 10:53 AM IST

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