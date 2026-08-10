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इंजीनियर बनने निकले 3 फीट के भाई और साढ़े 3 फीट की बहन.. रुला देगी इनकी कहानी

जॉनी लीवर का है फैन: इंजीनियर बनने के सपनों के बीच कॉमेडी में करियर बनाने की कोशिश में जुटा दीपक हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध हास्य अभिनेता जॉनी लीवर का फैन है. वह चाहता है, या तो वह इंजीनियर बने, या फिर जॉनी लीवर की तरह वह नाम कमाए.

सरकार से मदद की गुहार: अब दीपक ने सरकार से मदद की गुहार लगायी है. दीपक कहते हैं कि मुझे आशा है, कि यदि सरकार थोड़ी मदद करे और बेहतरीन इलाज करा दे तो अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकता है. दीपक कॉमेडी की दुनिया में नाम कमाना चाहता है. फिलहाल वह बाबा ऑफशियली कॉमेडी में वह काम करता है.

गरीबी के कारण रुक गई पढ़ाई : दीपक बताता है, कि मैट्रिक की परीक्षा फर्स्ट डिवीजन से पास किया है. इसके बाद वह पढ़ाई जारी रखना चाहता था, लेकिन घर की हालत बाधा बन रहे हैं. वहीं उसके शारीरिक हालात भी साथ नहीं दे रहे. वह चलने में असमर्थ हो जाता है. थोड़ा बहुत ही चल पाता है. अब उसने एक छोटी साइकिल ले ली है और उस पर सवार होकर चलता है. जहां कहीं भी जाना होता है, साइकिल से जाता है.

कैसे टूटा था दीपक का पैर?: दीपक ने बताया कि पापा मजदूरी करके हमें पढ़ाते हैं. पैर से दिव्यांग हूं. बाद में सरकारी स्कूल में पढ़ाई के क्रम में किसी चीज से टकराकर गिरा और मेरा एक पैर टूट गया. उस पैर के टूटने के बाद मेरी हालत बुरी हो गई थी. किसी तरह से मेरी जान बची. डॉक्टर ने इलाज में लापरवाही बरती थी, जिससे मुझे चलने में अब बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.

"मैं दिव्यांग हूं और मुझे ट्राइसाइकिल की बेहद जरूरत है. लेकिन हमें अब तक नहीं मिला है. कई दफा मुखिया जी से कह चुके हैं. मुखिया आश्वासन देते हैं, लेकिन अभी तक हमें सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज ट्राइसाइकिल है, वह नहीं मिल सका है." - दीपक, एरकी गांव निवासी

दीपक का संघर्ष और करियर: साल 2025 में प्रथम श्रेणी से मैट्रिक पास करने वाला अठारह वर्षीय दीपक पैर टूटने के कारण चलने में असमर्थ है. वह अब छोटी साइकिल के सहारे चलता है. खराब आर्थिक स्थिति के कारण फिलहाल उसकी पढ़ाई रुकी हुई है. वह वर्तमान में बाबा ऑफिशियली में कॉमेडी का काम करता है. हालांकि सरकारी मदद और बेहतर इलाज मिलने पर वह दोबारा पढ़ाई शुरू करना चाहता है.

माता-पिता का कठिन संघर्ष: दीपक और करिश्मा के पिता नरसिंह प्रसाद और माता जगनी देवी हैं. बेहद गरीब परिवार से आने के बावजूद माता-पिता अपने दोनों बच्चों का भविष्य संवारने के लिए अपनी थोड़ी बहुत खेती की जमीन बेचकर उनकी परवरिश कर रहे हैं. उन्हें विश्वास है, कि दीपक बीमारी के कारण जहां थोड़ी पढ़ाई में पीछे रह जा रहा है. वहीं, करिश्मा लगातार आगे बढ़ रही है. वह अपने क्लास में भी बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है. उसके हौसले को देखकर शिक्षक और उसके सहपाठी छात्र भी उसका हौसला बढ़ाते हैं. माता-पिता को पूरा यकीन है कि करिश्मा एक दिन अपने सपनों को जरूर साकार करेगी.

कम हाइट के चलते लोग उड़ाते थे मजाक: शुरुआत में नाटे कद के कारण लोग इन्हें चिढ़ाते थे, लेकिन अपनी सहनशक्ति, कला और पढ़ाई के दम पर इन्होंने समाज में अमिट छाप छोड़ी है. अब एरकी गांव के लोग इनका काफी सम्मान करते हैं. दीपक पैर टूटने के कारण फिलहाल मैट्रिक ही पास कर सका है. वहीं इंटर में पढ़ रही दिव्यांग करिश्मा बेबाक अंदाज में कहती है कि वह जल्द इंजीनियर बनेगी.

गया के भाई-बहन का संघर्ष : गया जिले के सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाका एरकी गांव जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर स्थित है. टूटे-फूटे, जीर्ण- शीर्ण हालत में रहे सड़क मार्ग से यहां पहुंचा जा सकता है. इसी गांव में विपरीत परिस्थितियों के बावजूद 18 साल के दीपक और 16 साल की करिश्मा ऊंचे सपने संजोए हुए हैं. दीपक 3 फीट का है, तो करिश्मा साढ़े तीन फीट की है. कम कद के इन दोनों भाई-बहनों का सपना भविष्य में बेहतरीन इंजीनियर बनने का है.

गया: कद भले ही छोटा हो, लेकिन अगर सपनों की उड़ान बड़ी हो तो रास्ते की हर मुश्किल बौनी साबित हो जाती है. दीपक और करिश्मा नाम के दो भाई-बहन हर मुसीबत को दर किनार कर अपना भविष्य संवारने में लगे हैं. लेकिन इन दिव्यांग भाई-बहन के रास्ते में एक-दो नहीं बल्कि मुसीबतों का पहाड़ है.पाई-पाई को मोहताज परिवार में रहकर भी दोनों दिन-रात किताबें खंगाल रहे हैं ताकि एक दिन देश के बड़े इंजीनियर बन सकें. हालांकि भाई दीपक का हौसला अब टूटने लगा है.

"शुरुआत में जब स्कूल में पढ़ने जाते थे, तो कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे. बौना कहते थे. सब कुछ सह जाता था. चुपचाप चला जाता था. किसी को कुछ नहीं कहता था. फिर धीरे-धीरे लोगों ने मुझे चिढ़ाना बंद कर दिया. यदि उसे कुछ सरकारी सहायता मिल जाए, तो शायद मेरे सपने पूरे हो सकते हैं. जिंदगी संवर सकती है."- दीपक, एरकी गांव निवासी

इंजीनियर बनकर दिखाना है- करिश्मा : वहीं, साढ़े तीन फीट की करिश्मा का हौसला देखते ही बनता है. वह बेबाक जवाब देती है, कि उसे इंजीनियर बनना है. उसे इंजीनियर बनने का सपना देखना नहीं, बल्कि बनकर दिखाना है. वह इंजीनियर बनकर दिखाएगी. करिश्मा बताती है, कि उसने मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली है और फिलहाल में हाई स्कूल में पढ़ रही है.

"हम दोनों भाई बहनों की पढ़ाई सरकारी स्कूल में ही चल रही है. मैं साइकिल से स्कूल जाती हूं. कभी पैदल भी चली जाती है. जब बरसात आता है, तो कई दिन पढ़ाई छूट जाती है. क्योंकि बगल की नदी जो है, उसमें पानी आ जाता है, जिससे 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित स्कूल में जाना मुश्किल हो जाता है."- करिश्मा, एरकी गांव निवासी

मां जगनी देवी के साथ दीपक-करिश्मा (ETV Bharat)

आज तक नहीं मिली ट्राइसाइकिल: करिश्मा कुमारी ने कहा कि मैंने स्थानीय मुखिया से बोला था. मेरी मां भी उनसे बात की थी. उन्होंने आश्वासन दिया था, कि जल्दी ही ट्राइसाइकिल मिल जाएगी. ऑनलाइन करने की बात कही थी, कि सब कुछ कर देंगे. लेकिन काफी समय बीत गया है, अभी तक ट्राइसाइकिल नहीं मिल सकी है.

बरसात में स्कूल नहीं जाती करिश्मा: करिश्मा कहती हैं कि बारिश के मौसम में जब नदी में पानी भर जाता है तो सड़क मार्ग से स्कूल जाना पड़ता है. उससे 15 किलोमीटर की दूरी तय करके ही उस स्कूल में पहुंचा जा सकता है. ऐसे में वह स्कूल नहीं जा पाती है. क्योंकि नदी बाधा बन जाती है. बरसात के दिनों में कई दिन उसकी पढ़ाई छूट जाती है.

"मुझे इंजीनियर बनना है. मैं इंजीनियर बनकर दिखा भी दूंगी. मेरे मम्मी पापा मजदूरी करते हैं. मजदूरी करके हमें पढ़ा रहे हैं. मेरे मम्मी पापा का भी सपना है, कि मैं इंजीनियर बनूं. सरकारी सहायता यदि मिल जाती तो मेरे सपने को और मजबूती मिलती. फिर भी चाहे जैसे भी हो, पढ़ाई करूंगी और इंजीनियर बनूंगी. अभी मैंं हाई स्कूल इटवां में इंटर में पढ़ रही हूं."-करिश्मा, एरकी गांव निवासी

सरकार से मां ने लगायी गुहार: वही, दीपक-करिश्मा की मां जगनी देवी बताती है, कि मेरे बच्चे इंजीनियर बन जाएं, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है. काफी खुशी की बात होगी जब यह दोनों बच्चे सफल हो जाएंगे. खेती बेचकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं. यदि सरकार भी कुछ मदद कर देती, तो काफी अच्छा हो जाता. बीमारी जो दीपक को है, उसका इलाज बेहतरीन अस्पताल में हो जाता, तो उसकी जिंदगी संवर जाती.

"फिलहाल में जो थोड़े बहुत खेत हैं, उसे बेचकर दीपक का इलाज करा रही हूं. दीपक और करिश्मा को पढ़ा रही हूं. मेरी बेटी करिश्मा पढ़ने में काफी तेज है और मुझे विश्वास है कि आगे चलकर वह इंजीनियर बनेगी. दीपक थोड़ा निराश हो रहा है."- जगनी देवी, दीपक और करिश्मा की मां

3 फीट का दीपक (ETV Bharat)

दीपक और करिश्मा को आजतक ट्राइसाइकिल क्यों नहीं मिला है? इस बाबत एरकी पंचायत के मुखिया प्रदीप कुमार ने कहा कि मैंने पांच लोगों की अनुशंसा की थी, जिसमें तीन को ट्राइसाइकिल मिल गया है.

"दो दिव्यांग दीपक और करिश्मा को अब तक ट्राइसाइकिल नहीं मिल सका है. हमारा प्रयास जारी है कि जल्द ही उन्हें ट्राइसाइकिल दिलवाया जाए."- प्रदीप कुमार, मुखिया, एरकी पंचायत

पुल नहीं होनो से परेशानी-मुखिया: मुखिया ने आगे कहा कि मुहाने नदी पर पुल नहीं रहने से हमारे पंचायत के बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी होती है. बरसात में पढ़ाई छूट जाती है. जो पूरी तरह से समर्थ बच्चे होते हैं, वह 15 किलोमीटर की दूरी तय करके स्कूल पहुंचते हैं, जबकि यदि मुहाने नदी पर पुल होता तो इटवां में जो विद्यालय है, वहां पहुंचने में सिर्फ एक से डेढ़ किलोमीटर की दूरी ही होती. वही, इटवां स्थित मुहाने नदी पर पुल के बाबत प्रखंड विकास पदाधिकारी मोहनपुर का पक्ष लेने की कोशिश की गई. उनके मोबाइल नंबर पर संपर्क साधा गया, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं की.

"ऐसे में पढ़ाई प्रभावित होती है. कई तरह की अन्य समस्याएं भी व्याप्त हो जाती है. वही, यदि मुहाने पर पुल बन जाता, तो दर्जनों गांवों को इसका सीधा लाभ मिल जाता. हम लोग इसके लिए संघर्षरत हैं."- प्रदीप कुमार, मुखिया, एरकी पंचायत

वाकई बिहार के गया के दीपक और करिश्मा हौसलों की उड़ान से अपने सपने को सच करने में लगे हैं. शारीरिक चुनौतियों और तंगहाली की बेड़ियों को तोड़कर इंजीनियर बनने की जिद के सामने अभी कई समस्याएं हैं. लेकिन इनकी हिम्मत के आगे सारी चुनौतियां छोटी साबित हो रही हैं. अगर इन दोनों दिव्यांगों को जल्द से जल्द सरकारी मदद मिल जाए तो हो सकता है कि अपने सपने को हकीकत का रूप दे सकें.

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